FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın fiyatlarında büyük hareketlilik: Yıl sonu beklentileri ve Fed belirsizliği piyasayı şekillendiriyor

Altın fiyatları, son günlerde hem yükseliş trendi gösteriyor hem de ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı belirsizliklerle karşı karşıya. Yıl sonu beklentileri yükselirken, yatırımcıların Fed'in olası faiz indirimlerini yakından takip etmesi önem taşıyor. Gram altın ve ons fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasada tedirginliğe yol açarken, uzmanlar temkinli bir yaklaşım öneriyor.

Altın fiyatlarında büyük hareketlilik: Yıl sonu beklentileri ve Fed belirsizliği piyasayı şekillendiriyor

Altın, hem yukarı yönlü ivme kazanıyor hem de Fed'in olası faiz politikalarıyla dalgalanıyor. Uzmanlar yıl sonu için yeni tahminlerde bulunurken, yatırımcılar dikkatli olmaya çağrılıyor.

Altın piyasası, hareketli bir dönemden geçiyor. Son günlerde gözlemlenen yükseliş trendi, yıl sonu beklentilerini de yukarı çekmiş durumda.

Altın, bir önceki seansta iki haftanın zirvesine yaklaşmasının ardından hafif bir gerileme gösterdi. Yatırımcılar, Fed'in Aralık ayında faiz indirimine gidebileceği olasılığını değerlendiriyor. Spot altın, yüzde 0,2 düşüşle ons başına 4.154,09 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Türkiye piyasasında ise gram altın fiyatları da bu gelişmelerden etkileniyor. Güncel verilere göre gram altın, 5 bin 667 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları da ons fiyatındaki dalgalanmalara paralel olarak değişkenlik gösteriyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliği yakından takip ederken, uzmanlar da piyasadaki belirsizliklere dikkat çekiyor.

Altın piyasası, hem küresel ekonomik gelişmelerden hem de Fed'in faiz politikalarından doğrudan etkileniyor. Yıl sonu beklentileri yükselirken, yatırımcıların dikkatli ve temkinli bir yaklaşım sergilemesi gerekiyor. Fed'in olası faiz indirimleri ve küresel enflasyon verileri, altın fiyatlarının seyrini belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor. Uzmanlar, yatırımcıların risk toleranslarını göz önünde bulundurarak, çeşitli yatırım araçlarını değerlendirmelerini öneriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elektrikli araç için hesap çıktı: İhtiyaç varElektrikli araç için hesap çıktı: İhtiyaç var
Trabzon'da hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyorTrabzon'da hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.672,28
5.673,01
% -0.17
15:16
Ons Altın / TL
176.407,69
176.471,28
% -0.17
15:31
Ons Altın / USD
4.156,99
4.157,45
% -0.17
15:31
Çeyrek Altın
9.075,65
9.275,36
% -0.17
15:16
Yarım Altın
18.094,71
18.550,86
% -0.17
15:16
Ziynet Altın
36.302,86
36.988,25
% -0.17
15:16
Cumhuriyet Altını
38.861,00
38.871,00
% -0.06
14:57
Anahtar Kelimeler:
Altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.