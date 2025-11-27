Altın fiyatlarında büyük hareketlilik: Yıl sonu beklentileri ve Fed belirsizliği piyasayı şekillendiriyor

Altın, hem yukarı yönlü ivme kazanıyor hem de Fed'in olası faiz politikalarıyla dalgalanıyor. Uzmanlar yıl sonu için yeni tahminlerde bulunurken, yatırımcılar dikkatli olmaya çağrılıyor.

Altın piyasası, hareketli bir dönemden geçiyor. Son günlerde gözlemlenen yükseliş trendi, yıl sonu beklentilerini de yukarı çekmiş durumda.

Altın, bir önceki seansta iki haftanın zirvesine yaklaşmasının ardından hafif bir gerileme gösterdi. Yatırımcılar, Fed'in Aralık ayında faiz indirimine gidebileceği olasılığını değerlendiriyor. Spot altın, yüzde 0,2 düşüşle ons başına 4.154,09 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Türkiye piyasasında ise gram altın fiyatları da bu gelişmelerden etkileniyor. Güncel verilere göre gram altın, 5 bin 667 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları da ons fiyatındaki dalgalanmalara paralel olarak değişkenlik gösteriyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliği yakından takip ederken, uzmanlar da piyasadaki belirsizliklere dikkat çekiyor.

Altın piyasası, hem küresel ekonomik gelişmelerden hem de Fed'in faiz politikalarından doğrudan etkileniyor. Yıl sonu beklentileri yükselirken, yatırımcıların dikkatli ve temkinli bir yaklaşım sergilemesi gerekiyor. Fed'in olası faiz indirimleri ve küresel enflasyon verileri, altın fiyatlarının seyrini belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor. Uzmanlar, yatırımcıların risk toleranslarını göz önünde bulundurarak, çeşitli yatırım araçlarını değerlendirmelerini öneriyor.