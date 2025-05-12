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Altın fiyatlarında düşüş! Gram altın ve ons altında son durum 'Güvenli liman varlıklardan riskli varlıklara...'

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 4 bin 78 liradan işlem görüyor. Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu seyretmesinin piyasalardaki endişeleri hafiflettiğini ifade ederek, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan riskli varlıklara yönelmesiyle altının ons fiyatının düştüğünü kaydetti.

Altın fiyatlarında düşüş! Gram altın ve ons altında son durum 'Güvenli liman varlıklardan riskli varlıklara...'

Cuma günü, değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 4 bin 144 liradan tamamladı.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 1,5 azalışla 4 bin 78 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 10 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN FİYATI

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 3 bin 277 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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Haftanın ilk işlem gününde olumlu geçen ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD ve Çin, tarife ve ticaret anlaşmazlıklarını gidermek amacıyla hafta sonu Cenevre'de bir araya geldi. Görüşmelerin ardından ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmelerin verimli geçtiğini ve önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise görüşmeleri "çok yapıcı" olarak değerlendirdi.

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Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ise İsviçre'deki görüşmelerde ABD ile önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve taraflar arasında önemli bir mutabakata varıldığını açıkladı.

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Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu seyretmesinin piyasalardaki endişeleri hafiflettiğini ifade ederek, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan riskli varlıklara yönelmesiyle altının ons fiyatının düştüğünü kaydetti.

Bugün yurt içinde perakende satışlar yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 240 dolar seviyesinin destek, 3 bin 300 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.043,79
4.044,23
% -2.4
10:09
Ons Altın / TL
125.430,69
125.451,95
% -2.65
10:23
Ons Altın / USD
3.237,82
3.238,20
% -2.6
10:24
Çeyrek Altın
6.470,06
6.612,32
% -2.4
10:09
Yarım Altın
12.899,67
13.224,64
% -2.4
10:09
Ziynet Altın
25.880,29
26.368,46
% -2.4
10:09
Cumhuriyet Altını
27.844,00
28.265,00
% -0.06
13:00

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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