Altın fiyatlarında Fed belirsizliği devam ediyor: Yatırımcılar dikkatle izliyor

Gram Altın 5.667 TL Seviyesinde Seyrederken, ABD Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Bekleniyor

Altın piyasası, 27 Kasım 2025 Perşembe günü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin belirsizliklerin gölgesinde hareketli bir gün geçiriyor. Bir önceki seansta iki haftanın zirvesine yaklaşan altın fiyatları, Perşembe günü hafif bir gerileme gösterdi. Spot altın, yüzde 0,2 düşüşle ons başına 4.154,09 dolar seviyesinde işlem görürken, Aralık teslim ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,3 gerileyerek 4.151,20 dolara indi. Gram altın ise 5.667 TL seviyesinde seyrediyor.

Yatırımcılar, Fed'in Aralık ayında faiz indirimi yapma olasılığını değerlendirirken, faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğü konusunda çelişkili sinyaller piyasaları tedirgin ediyor.

Türkiye'de ise altın fiyatları, hem küresel gelişmelerden hem de iç piyasadaki ekonomik verilerden etkileniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları ve enflasyon verileri, altın fiyatlarının yönünü belirlemede önemli rol oynuyor. Ekim ayında TÜFE'deki artışın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmuştu.

27 Kasım itibarıyla Kapalıçarşı'da gram altın 5.667 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları da yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki dalgalanmaları fırsat bilerek alım satım yaparken, uzmanlar dikkatli olunması ve risklerin göz önünde bulundurulması gerektiği konusunda uyarıyor.

Altın fiyatları, Fed'in faiz politikalarına ilişkin belirsizlikler ve iç piyasadaki ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalanmaya devam edecek gibi görünüyor. Yatırımcıların, piyasayı yakından takip etmeleri ve uzman görüşlerini dikkate alarak bilinçli kararlar vermeleri önem taşıyor. Özellikle faiz indirimi beklentileri ve enflasyon verileri, altın fiyatlarının geleceği açısından kritik öneme sahip.