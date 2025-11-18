FİNANS

Altın fiyatlarında hafif gerileme: Yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde hafif bir düşüş gösterdi. Yatırımcılar, küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları doğrultusunda altın piyasasını yakından izlemeye devam ediyor.

Gram Altın Fiyatlarında Düşüş Yaşanıyor

Altın fiyatları haftaya düşüşle başlarken ikinci günde de düşüş sürdü. Ons altının bu performansı, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve güvenli liman arayışının devam ettiğini gösteriyor. Analistler, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın temel nedenleri arasında küresel enflasyon beklentileri, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik riskler gibi faktörlerin bulunduğunu belirtiyor. Özellikle Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi büyük merkez bankalarının faiz kararları, altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip. Ayrıca, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama ve ticaret savaşları gibi belirsizlikler de yatırımcıları altına yönlendiren faktörler arasında yer alıyor.

Altın fiyatlarındaki bu hafif gerileme, yatırımcılar için bir alım fırsatı mı yoksa düşüşün devamı mı sorusunu gündeme getiriyor. Uzmanlar, altın piyasasının önümüzdeki dönemde de dalgalı bir seyir izleyebileceğini ve yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Özellikle küresel ekonomik gelişmeler, enflasyon verileri ve merkez bankalarının açıklamaları yakından takip edilmeli. Altın, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak portföylerde yer almaya devam ederken, kısa vadeli dalgalanmalar yatırımcılar için hem risk hem de fırsat sunuyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.470,79
5.471,54
% -0.45
08:57
Ons Altın / TL
169.940,15
170.076,28
% -0.54
09:12
Ons Altın / USD
4.014,85
4.015,41
% -0.62
09:12
Çeyrek Altın
8.753,27
8.945,97
% -0.45
08:57
Yarım Altın
17.451,82
17.891,93
% -0.45
08:57
Ziynet Altın
35.013,06
35.674,43
% -0.45
08:57
Cumhuriyet Altını
38.078,00
38.653,00
% -0.43
17:05
