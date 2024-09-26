Altın fiyatlarında ipin ucu koptu! Rekorlar kıran gram altın için yeni tahmin! İslam Memiş, 'Aralık'ta kusursuz fırtına geliyor' diyerek uyardı

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın New York Fed tarafından düzenlenen "2024 Hazine Piyasası Konferansı" açılış konuşmasını yapması öncesi yükselişine devam ediyor. Fed’in 2025'ten önce 75 baz puandan fazla faiz indirimine gideceğine ilişkin ihtimalleri artıran yatırımcılar bugün Powell'ın ABD Hazine Piyasası Konferansı'nda yapacağı konuşmayı analiz edecek. Toplantı ise TSİ 16.20’de gerçekleşecek.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN DE YÜKSELİYOR

Altının ons fiyatı bu yıl yaklaşık yüzde 30 yükseliş göstermişti. Dün tüm zamanların rekorunu kıran altın fiyatları, günün ilerleyen saatlerinde kazançlarını geri vermişti. Bu sabah rekor seviyeye yakın hareket eden ons altın fiyatı 2.661 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Yurt içinde 22 ayar gram altın fiyatı 2.954 lira seviyesine yükselerek bir kez daha rekor kırdı. Çeyrek altın fiyatı 5.069 TL ve Cumhuriyet altını fiyatları ise 20.643 TL’den değerleniyor.

ONS ALTIN İÇİN 3000 DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalara ilişkin değerlendirmesinde şu mesajları yatırımcıya verdi:

“Elinizdeki varlıkları satmayın, malınıza sahip çıkın. Ben sizi aralık ayına hazırlıyorum. Aralık ayı itibariyle 'Kusursuz Fırtına' dediğim bir jeopolitik riskle birlikte küresel piyasalarda büyük bir tufan kopacak. İsrail'in bu saldırıları devam ederse ons fiyatının 3.000 dolar seviyesine kadar yolu açık. Elinde altın ve gümüş bulunduran yatırımcısı bozdurmak için erken. Kesinlikle satma malını. Ev alacaksan, araba alacaksan o ayrı. O zaman satmak mantıklı.

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Altın fiyatları özellikle gram altın artık 3200 - 3300 - 3400 buralara gidecek. 2025 yılı ile ilgili geçen hafta bir uyarı yaptım. 4000 - 4500 lira aralığında bir gram altın 3000 - 3500 dolar aralığında bir ons altın. Hedefimiz bu. Yatırımcılar 2025 yılının hazırlığını yapabilir.

"YENİ DÜNYA DÜZENİNE HAZIRLIK"

Savaş fiyatlaması başladı. Bundan sonra piyasalarda dış politika tarafındaki görüş ayrılıkları belirleyici olacak. Gözler Merkez Bankalarında olacak. Çatlaklar yavaş yavaş ortaya çıkacak. Merkez bankalarının görüş ayrılıkları da manşetleri süsleyen bir haber akışı olacak. Savaş sadece sahada değil Merkez bankalarına da yayılacak. Merkez bankaları artık organize olmaktan çıktı. Bu hikayede enflasyonun patlak vermesi, savaşın patlak vermesi, varlık balonlarında balonun bayağı bayağı şişmesi bize neyi işaret ediyor? Hikaye yeni dünya düzenine bir hazırlık yapıyor. Piyasalar büyük reset dediğimiz sürece hazırlanıyor.”