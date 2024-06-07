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  4. Altın fiyatlarında kader günü! Ons, gram altın, çeyrek altın için kritik veri bugün açıklanıyor! Uzman isim, "Sürpriz olmaz" diyerek duyurdu! (7 Haziran gram altın çeyrek altın fiyatları)

Altın fiyatlarında kader günü! Ons, gram altın, çeyrek altın için kritik veri bugün açıklanıyor! Uzman isim, "Sürpriz olmaz" diyerek duyurdu! (7 Haziran gram altın çeyrek altın fiyatları)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.06.2024 09:16
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Altın yatırımcıları altın fiyatlarındaki son dakikaya kadar hareketliliği takip ederken altın için kader günü bugün yaşanacak. Küresel piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisini fiyatlayacak. Veri öncesi gram altın, çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? Veri piyasaları nasıl etkileyecek, altında düşüş mü yükseliş mi yaşanır? Uzman isim değerlendirdi. (7 Haziran gram altın çeyrek altın fiyatları)

Altın fiyatlarında kader günü! Ons, gram altın, çeyrek altın için kritik veri bugün açıklanıyor! Uzman isim, "Sürpriz olmaz" diyerek duyurdu! (7 Haziran gram altın çeyrek altın fiyatları)

Son dakika haberi: Altında ivme yukarıyı işaret etse de altın fiyatlarındaki kader günü bugün yaşanacak. Altın fiyatları bugün açıklanacak veriyle yönünü bulacak. ABD istihdam verisi öncesi altın yatırımcıları altındaki son durumu ve veriler sonrası yaşanacakları merak ediyor. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz verilerin altındaki etkisini anlattı.

ALP World Youtube kanalına konuşan Eryılmaz, "Piyasanın odaklandığı manşet veri denen tarım dışı istihdam ve işsizlik. Orada bir geri çekilme bekleniyor, işsizliğin ise aynı kalması bekleniyor." dedi.

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"KISA VADELİ FİYATLAMALAR İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verilerinin kısa vadeli fiyatlamalar açısında çok kıymetli olduğunu belirten Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

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"DİRENEN BİR ALTIN VAR"

"Mesela altın, Pazartesi 2314 doları gördü altın. 2315 dolar çok kritik bir destek. Buranın altına sarkarsa çok hızlı 2280'kere gideriz. Hele ki veriler kötüleşirse 2250'lere bile kadar düzeltme görebiliriz.Çünkü direnen bir altın var.

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"SÜRPRİZ OLMAZ"

7 Haziran'da gelecek veri iş gücü piyasasında soğumayı gösterirse altında 2400 dolara doğru bir yükseliş görürüz. Veri beklentinin çok altında gelirse 2400 doların üstüne atan altın hiç sürpriz olmaz bizim için. Aynı şey gümüş için de geçerli.

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"GRAM ALTIN İÇİN ONS ALTINA BAKMAK GEREK"

Gram altında da durum böyle. Gram altında da 2450 üstü tutunmadan ons altına bakmak gerek. Dolar / TL yatay gidiyor bir süredir. Gram altını etkilemiyor. Gram altın ons altın düşerse düşüyor yükselirse yükseliyor. Bu hafta çeşitli sebeplerle dolar /TL'de bir miktar yukarı yönlü ivmelenme desteklendi ama ağırlıklı olarak ons altın destekliyor.

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"ALTIN ALMAK İSTEYENLER 7 HAZİRAN'I BEKLESİN"

Dolar /TL beklentileri aşağı yönlü. ABD verilerin gelmesinin ardından alım fırsatı verebilir. Altın almak isteyenler 7 Haziran'ı beklesinler.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

-Gram altın satış fiyatı: 2.468,05 TL

-Çeyrek altın satış fiyatı: 4.064,00 TL

-Yarım altın satış fiyatı: 8.120,00 TL

    • Tam altın satış fiyatı: 16.001,06 TL

-Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.192,00 TL

-Ons altın satış fiyatı: 2.381,64 dolar

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