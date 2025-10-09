FİNANS

Altın gelen haberle zirveden döndü! 'Bu fiyattan da alıyorlar' Gram altın, çeyrek altın bugün kaç TL?

Altın fiyatları son dakika... Peş peşe rekorlar kıran altında son durum merak ediliyor. Dün yeni zirveleri gören altın fiyatları gece yarısı gelen haberle zirveden döndü. Trump, İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu. Ancak sabah saatlerinde altın yeniden toparlandı. Peki, altın neden yükseliyor? Altın düşecek mi yükselecek mi? Gram altın, ons altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 9 Ekim 2025 Perşembe güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları yeni zirveleri gördükçe altın yatırımcıları hem bunun nedenlerini hem de bundan sonrasına yönelik beklentileri araştırmaya başladı. Uzman isimlerden de altındaki yükselişin nedenlerine dair açıklamalar geliyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Ons altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Ekim 2025 Perşembe güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Altın gelen haberle zirveden döndü! Bu fiyattan da alıyorlar Gram altın, çeyrek altın bugün kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın 4059 dolar ile zirve seviyeyi görmesinin ardından ons altın fiyatında bugün en yüksek 4043 dolar seviyesi, en düşük 4001 dolar seviyesi görüldü. Gram altın ise 5443 TL ile zirve seviyeye ulaşmasının ardından bugün en yüksek 5425 TL, en düşük 5368 TL seviyesi kaydedildi.

9 Ekim 2025 gram altın fiyatları saat 08.19 itibarıyla 5415 dolar seviyesinde seyrediyor. Ons altın ise saat 08.35 itibarıyla 4041 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

Altın gelen haberle zirveden döndü! Bu fiyattan da alıyorlar Gram altın, çeyrek altın bugün kaç TL?

Diğer yandan gece yarısı gelen bir haberin altın fiyatlarında etkili olduğu belirtiliyor. ABD Başkanı Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu. Gelen bu haberle altın fiyatları zirveden döndü. Gelen ilk haberle beraber ons altın 4 bin dolara kadar gerilerken saat 08.00 itibarıyla toparlanarak tekrar 4 bin 40 dolarda hareketlenmeye başladı. Ons altın fiyatının 4 bin 40 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

Altın gelen haberle zirveden döndü! Bu fiyattan da alıyorlar Gram altın, çeyrek altın bugün kaç TL?

"BU FİYATTAN DA ALIYORLAR"

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yükselişler herkesin gündeminde. Habertürk canlı yayında piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, kendisine yöneltilen "Alıyorlar mı hala altın insanlar? Bu fiyattan da altın mı alıyorlar?" sorusuna "Alıyorlar. Bu fiyattan da alıyorlar" yanıtını verdi. Devamında Yıldırımtürk şu ifadeleri kullandı:

Altın gelen haberle zirveden döndü! Bu fiyattan da alıyorlar Gram altın, çeyrek altın bugün kaç TL?

"NEREYE GİDECEĞİNİ KESTİRMEK ÇOK ZOR"

"Nereye gideceğini kestirmek çok zor. Çünkü dünyada bir para sisteminde bir bozulma var. Yeni bir para sistemi oluşturma eğilimleri var. Özellikle Trump'ın düşük dolar istemesi ve aynı zamanda Amerikan Merkez Bankası'nın bundan sonraki sene sonuna kadar iki toplantıda da 25'er baz puanlık faiz indirimi beklentisi altına olan ilgiyi artırıyor. Çünkü piyasaya para sürülmesi anlamına geliyor.

Altın gelen haberle zirveden döndü! Bu fiyattan da alıyorlar Gram altın, çeyrek altın bugün kaç TL?

"ALTINI DIŞARIDA DESTEKLEYEN EN ÖNEMLİ GELİŞMELER..."

Diğer taraftan masadaki jeopolitik gerginliklerle ilgili dosyalar da kabarıklık var. Aynı zamanda Trump'ın Amerika'ya ithal edilen ürünlere yeni vergi uygulamaları tabii ki Amerika'ya bundan sonra daha fiyatlı ürünler girecek, bunun bir stagflasyon oluşturma ihtimali de söz konusu. Aynı zamanda para birimlerine olan güvenin zayıflamış olması ve o ülkelerde de Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da da artık bireylerin de altın alıyor olması. Diğer taraftan bu para birimlerine olan güvenin zayıflaması nedeniyle Amerikan tahvillerini satan merkez bankaları onun yerine altın alıyor olmaları altını dışarıda destekleyen en önemli gelişmeler.

Altın gelen haberle zirveden döndü! Bu fiyattan da alıyorlar Gram altın, çeyrek altın bugün kaç TL?

"O DA ALTINI TETİKLİYOR"

Bir düzeltme bekleniyor ama o düzeltmenin ne zaman olacağı, ne kadar olacağı şu anda tahminler dışında. Bu tahminler bizim 2026 ilk çeyrek itibarıyla gelebileceğimiz seviyeler diye tahmin ediliyordu. Ben de şahsen öyle tahmin ediyordum. Ve sene sonu beklentim 3750 dolar ons seviyesindeydi. Hadi onu biraz revize ettik eylül ayı itibarıyla. Çünkü 3500 doları da eylülün ilk günlerinde 3. defa tekrar orayı gördü ve ondan sonra da durmadı devam etti ama gerekçeler bunlar. Bir de Fed'in faiz indirimi yanında Fed Başkanı'nın değiştirilmesi beklentisi de söz konusu. O da altını tabii tetikliyor. Çünkü uluslararası nitelikteki bir merkez bankasının güvenilirliği sorgulanmaya başlıyor"

Altın gelen haberle zirveden döndü! Bu fiyattan da alıyorlar Gram altın, çeyrek altın bugün kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın gelen haberle zirveden döndü! Bu fiyattan da alıyorlar Gram altın, çeyrek altın bugün kaç TL?

9 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.47 itibarıyla 4038 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.31 itibarıyla 5420 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.33 itibarıyla 8.863 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.33 itibarıyla 17.724 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.46 itibarıyla 38.761 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 08.46 itibarıyla 94.012 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.414,00
5.414,61
% -0.05
09:25
Ons Altın / TL
168.117,11
168.181,43
% -0.2
09:40
Ons Altın / USD
4.030,83
4.031,24
% -0.24
09:40
Çeyrek Altın
8.662,40
8.852,89
% -0.05
09:25
Yarım Altın
17.270,65
17.705,79
% -0.05
09:25
Ziynet Altın
34.649,58
35.303,28
% -0.05
09:25
Cumhuriyet Altını
38.135,00
38.711,00
% 3.74
17:01
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
