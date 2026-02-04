FİNANS

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın rekor sonrası sert düşüşlerin ardından toparlanmaya başlamışken ikinci günde de yükselişini sürdürdü. Ons altın yeniden 5000 doların üzerine çıktı. Diğer yandan gümüş fiyatlarında da toparlanma var. Peki, gram altın, çeyrek altın kaç TL? Gümüş fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Şubat 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Hande Dağ

Altın, geçen hafta gördüğü rekor seviyelerin ardından düşüşe geçmişti. Haftanın ilk günü devam eden düşüşün ardından altın toparlanmaya başladı. Haftanın 3. gününde de yükseliş devam ediyor. Küresel piyasalarda doların zayıflaması ve yatırımcıların 'ucuzluk alımı' iştahının artmasıyla beraber altın fiyatlarının yükseldiği kaydediliyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, ne kadar olacak? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 4 Şubat 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008 den bu yana ilk 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 7097 TL, en düşük 6868 TL seviyesini gördü. Gram altın fiyatı saat 07.03 itibarıyla 7085 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008 den bu yana ilk 2

Ons altın gün içinde en yüksek 5073 dolar, en düşük 4910 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.20 itibarıyla 5067 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008 den bu yana ilk 3

Rekor seviyelerin ardından yaşanan tarihi düşüş sonrası alım yapan yatırımcıların etkisiyle altın, ikinci gün de yükselişini devam ettirerek ons başına 5.000 doların üzerine çıktı. Ucuz alım arayışı ve doların zayıflamasının altını desteklediği belirtiliyor.

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008 den bu yana ilk 4

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'de kabul edilen bütçe paketini imzalamasıyla federal hükümetin 4 gün süren kısmi kapanması son buldu.

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008 den bu yana ilk 5

Altın salı günü, yüzde 5,9'luk sıçrama yaşarken Kasım 2008'den bu yana en güçlü günlük kazancını kaydetmişti.

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008 den bu yana ilk 6

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Diğer yandan gram gümüş gün içinde en yüksek 123,46 TL, en düşük 116,55 TL seviyesini gördü. Gram gümüş saat 07.36 itibarıyla 123,04 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008 den bu yana ilk 7

Ons gümüş ise gün içinde en yüksek 88.24 dolar, en düşük 83.27 dolar seviyesini gördü. Ons gümüş saat 07.36 itibarıyla 87,96 dolar seviyesinde seyrediyor. Ons gümüşte geçtiğimiz hafta 121.65 dolar seviyesiyle rekor kırılmıştı.

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008 den bu yana ilk 8

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008 den bu yana ilk 9

4 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.20 itibarıyla 5067 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.03 itibarıyla 7085 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.06 itibarıyla 11.582 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.06 itibarıyla 23.164 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.16 itibarıyla 51.366 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.16 itibarıyla 124.410 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.109,71
7.110,95
% 2.92
08:16
Ons Altın / TL
221.051,96
221.229,51
% 2.91
08:31
Ons Altın / USD
5.081,45
5.082,34
% 2.83
08:31
Çeyrek Altın
11.375,53
11.626,40
% 2.92
08:16
Yarım Altın
22.679,96
23.252,81
% 2.92
08:16
Ziynet Altın
45.502,11
46.363,39
% 2.92
08:16
Cumhuriyet Altını
48.916,00
49.650,00
% 3.61
17:14
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
