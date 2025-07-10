Altın hareketlendi, uzman isim rakam verdi! 'Rekor seviyesine...'

Gram fiyatı, yeni güne yükselişle başladı. Altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü bir hareket gelince özellikle altın yatırımcısı altının bundan sonraki seyrinin ne olacağını araştırmaya başladı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimlerden altın fiyatlarına dair değerlendirmeler geldi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatı saat 14.39 itibarıyla 4284 TL seviyelerinde seyrediyor.

ONS ALTIN FİYATINDA SON DURUM

Ons altın fiyatı ise saat 14.55 itibarıyla 3321 dolar seviyelerinde seyrediyor.

"ALTININ YÖNÜ YUKARIYA"

CNN Türk yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram "(Trump) Fed'e faiz indirim baskısını çok uyguluyor. Şimdi Fed'in faiz indirim yapması altının artması demek. Yine bir yandan tarife depremleri var. Şimdi bakıra yüzde 50'lik bir artış oldu. Yine bunlarla birlikte de jeopolitik riskler, küresel riskler de artacak. O yüzden altının yönü yukarıya. Ama şu an tabii altın 4300'ler seviyesine tarihi rekor seviyesine yaklaşmış durumda. Yani altını sene sonu tahminlerimiz hala aynı nokta, 4750 TL'ler civarında gram altının kalacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATI TAHMİNLERİ

TGRT Haber yayınında konuşan ekonomi editörü Can Karadut ise yıl sonu altın beklentisine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda uluslararası finans sistemi 3.700 doları yıl sonu olarak tahmin etti. Ama 3500'ler görüldü, tekrar geri çekildi, 3250 - 3300 bandında bir hareket sistemi içinde dahil ediliyor ve ortalama yani 3500'lük bir bantla yılı tamamlaması yani şu konjonktürle bile gitse. Ama konjonktür aşağı yukarı hareket yapınca çok doğal olarak bu segmentte bir volatilite oluşuyor. Yani aşağı yukarı bir hareket oluşuyor. Dolayısıyla o segmenti öyle takip ediyoruz. Ama şu andaki rasyoyla hareket edilirse ortalama 3500 bandını görebileceği yıl sonu içinde...

Altın uzun vadeli güvenli yatırımdır. İngiltere'de yapılan finansçılar arasında bir araştırma. Neden altına hem merkez bankaları hem vatandaşların geldiğine ilişkin bir soru soruluyor? Yüzde 80'i diyor ki uzun vadeli güvenli liman"