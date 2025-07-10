FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın hareketlendi, uzman isim rakam verdi! 'Rekor seviyesine...'

Altın fiyatlarında son durum ne? Altın daha da yükselecek mi düşecek mi? Ons altın ve gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatları yeniden yükseliş yönlü bir harekete başlarken altın yatırımcısı bu soruların yanıtını araştırıyor. Rekor seviyesine doğru bir harekete geçen altın için hem altın almak isteyenler hem de elinde altın bulunduranlar bundan sonraki seyrin ne olacağını merak ediyor. Uzman isimlerden altının yönüne dair çarpıcı değerlendirmeler geldi.

Altın hareketlendi, uzman isim rakam verdi! 'Rekor seviyesine...'
Hande Dağ

Gram fiyatı, yeni güne yükselişle başladı. Altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü bir hareket gelince özellikle altın yatırımcısı altının bundan sonraki seyrinin ne olacağını araştırmaya başladı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimlerden altın fiyatlarına dair değerlendirmeler geldi.

Altın hareketlendi, uzman isim rakam verdi! Rekor seviyesine... 1

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatı saat 14.39 itibarıyla 4284 TL seviyelerinde seyrediyor.

Altın hareketlendi, uzman isim rakam verdi! Rekor seviyesine... 2

ONS ALTIN FİYATINDA SON DURUM

Ons altın fiyatı ise saat 14.55 itibarıyla 3321 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Altın hareketlendi, uzman isim rakam verdi! Rekor seviyesine... 3

"ALTININ YÖNÜ YUKARIYA"

CNN Türk yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram "(Trump) Fed'e faiz indirim baskısını çok uyguluyor. Şimdi Fed'in faiz indirim yapması altının artması demek. Yine bir yandan tarife depremleri var. Şimdi bakıra yüzde 50'lik bir artış oldu. Yine bunlarla birlikte de jeopolitik riskler, küresel riskler de artacak. O yüzden altının yönü yukarıya. Ama şu an tabii altın 4300'ler seviyesine tarihi rekor seviyesine yaklaşmış durumda. Yani altını sene sonu tahminlerimiz hala aynı nokta, 4750 TL'ler civarında gram altının kalacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Altın hareketlendi, uzman isim rakam verdi! Rekor seviyesine... 4

ALTIN FİYATI TAHMİNLERİ

TGRT Haber yayınında konuşan ekonomi editörü Can Karadut ise yıl sonu altın beklentisine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda uluslararası finans sistemi 3.700 doları yıl sonu olarak tahmin etti. Ama 3500'ler görüldü, tekrar geri çekildi, 3250 - 3300 bandında bir hareket sistemi içinde dahil ediliyor ve ortalama yani 3500'lük bir bantla yılı tamamlaması yani şu konjonktürle bile gitse. Ama konjonktür aşağı yukarı hareket yapınca çok doğal olarak bu segmentte bir volatilite oluşuyor. Yani aşağı yukarı bir hareket oluşuyor. Dolayısıyla o segmenti öyle takip ediyoruz. Ama şu andaki rasyoyla hareket edilirse ortalama 3500 bandını görebileceği yıl sonu içinde...

Altın hareketlendi, uzman isim rakam verdi! Rekor seviyesine... 5

Altın uzun vadeli güvenli yatırımdır. İngiltere'de yapılan finansçılar arasında bir araştırma. Neden altına hem merkez bankaları hem vatandaşların geldiğine ilişkin bir soru soruluyor? Yüzde 80'i diyor ki uzun vadeli güvenli liman"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı belli oldu!ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı belli oldu!
Çinli Otomotiv devi BYD'ye 'Cevap vermesi lazım' çıkışı '1 yıl geçti! Hala faaliyet yok'Çinli Otomotiv devi BYD'ye 'Cevap vermesi lazım' çıkışı '1 yıl geçti! Hala faaliyet yok'

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.286,56
4.287,06
% 0.48
16:18
Ons Altın / TL
133.171,14
133.209,05
% 0.38
16:33
Ons Altın / USD
3.323,48
3.323,87
% 0.3
16:33
Çeyrek Altın
6.858,49
7.009,34
% 0.48
16:18
Yarım Altın
13.674,12
14.018,69
% 0.48
16:18
Ziynet Altın
27.433,98
27.951,64
% 0.48
16:18
Cumhuriyet Altını
28.445,00
28.876,00
% 0.78
16:15
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın ons altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe, Chobani'yi duyurur duyurmaz sosyal medya karıştı! 'Bizim için önce vatan sonra Fenerbahçe'

Fenerbahçe, Chobani'yi duyurur duyurmaz sosyal medya karıştı! 'Bizim için önce vatan sonra Fenerbahçe'

Konyalıların parasını zimmetine geçirdi, kendisine TOGG aldı

Konyalıların parasını zimmetine geçirdi, kendisine TOGG aldı

Çinli Otomotiv devi BYD'ye 'Cevap vermesi lazım' çıkışı '1 yıl geçti! Hala faaliyet yok'

Çinli Otomotiv devi BYD'ye 'Cevap vermesi lazım' çıkışı '1 yıl geçti! Hala faaliyet yok'

Aracınız satışa çıkabilir! 6 ay süresi var

Aracınız satışa çıkabilir! 6 ay süresi var

Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geleceği tarih...

Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geleceği tarih...

35 bin TL'ye satıyor! Dizide görüp karar verdi '5'ini tek müşteri aldı'

35 bin TL'ye satıyor! Dizide görüp karar verdi '5'ini tek müşteri aldı'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.