FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın için bir ilk yaşanıyor! 'Çok ilginç şeyler oluyor' Temmuz sonrasını işaret etti 'Özellikle iki haftadır...' diyerek açıkladı

Altın ne kadar? Altın yatırımcısı sarı metalin hızına yetişemiyor. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilikler, ABD-Çin arasındaki gerilim, jeopolitik gelişmeler derken altın aşağı ve yukarı yönlü hızlı hareketler gerçekleştiriyor. Havaların ısınması ve düğün sezonunun başlaması ile altın alacak olan fiyatları merak ederken uzman görüşleri de araştırılıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, değerli maden için önemli açıklamalarda bulundu.

Altın için bir ilk yaşanıyor! 'Çok ilginç şeyler oluyor' Temmuz sonrasını işaret etti 'Özellikle iki haftadır...' diyerek açıkladı
Ezgi Sivritepe

Altın yükselecek mi düşecek mi? Yatırım için altın almak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri bu. Dünyada yaşanan olayları anında fiyatlayan altının ilerleyen süreçte nasıl bir hareketlenme yaşayacağı merak ediliyor. Donald Trump ile Elon Musk'ın yollarını ayırması, Çin-ABD arasındaki gerilimin tırmanması, küresel piyasalarda yaşananlar, jeopolitik gerilimler altının fiyatlanmasına neden oluyor. Özellikle havaların da ısınması düğün sezonunun başlaması ile vatandaşlar kuyumcuların yolunu tutuyor.

Ekran görüntüsü 2025-06-06 081853

ALTIN NE KADAR?

Son olarak gram altın, ons altın ve çeyrek altının durumu merak ediliyor. 6 Haziran Cuma günü gram altın 4 bin 260 liradan çeyrek altın 6 bin 966 liradan ve ons altın ise 3 bin 373 dolardan satılıyor.

spot-altn-tlgr (30)

"ALTINDA İLGİNÇ ŞEYLER OLUYOR"

Yatırımcılar altının ne kadar değişeceğini merak ederken A PARA'ya konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, kritik açıklamalarda bulundu. Sarı, "Altında çok ilginç şeyler oluyor. Özellikle iki haftadır, Uzak Doğu borsaları da dahil olmak üzere, fiziki piyasada altın 3 bin dolar gibi bir rakamla daha ucuza satılıyor. Yani bu, talebin bir miktar azaldığını ve insanların ya da kurumların altın satışı yaptığını gösteriyor" dedi.

altn-amerikan-dolar (33)

BU HAFTA BİR İLK YAŞANDI!

Bu hafta bir ilkin yaşandığına dikkat çeken Sarı, "Kapalıçarşıdaki fiyat bankalar arası fiyatın altına gelmiş oldu. Zaten 3 haftadır kalabalıklığı görüyoruz. Deprem sonrası, müteahit ile anlaşan, kentsel dönüşüme para yatıranlar altınlarını bozdurmaya başlayanlar oldu. Vatandaş da yatırımcı da, Nisan ayı itibarıyla Merkez Bankalarının en yüksek alımlarını görmüştük özellikle Çin cephesinde. Ama Mayıs ayında bu durum azaldı" sözlerini sarf etti.

Altın-1

ALTINA TALEP AZALIYOR MU?

Haziran ayını değerlendiren Sarı, " 3 bin 400 seviyelerine yükselişin olmadığını görüyoruz. Dünyadaki talebin azalmasının çok büyük etkisi var ama piyasalar artık kötü habere alıştı. Ya altın miktarındaki portföyler dolma noktasına geldi ya da kötü haber karşısında piyasa artık tepki veremez noktasına geldi" cümlelerini kurdu.

Ekran görüntüsü 2025-06-06 082028

Çin ve ABD arasındaki sürecin Temmuz ayında; Avrupa ile ABD arasındaki ticari müzakerelerin süresi 9 Temmuz ve sonrasında dolduğunu hatırlatan Sarı, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"Temmuz ve sonrasından piyasanın ciddi bir volatiliteyle karşılaşabileceğini gösteriyor. Burada da yeniden altın fiyatlarının yeniden yükselmeye başladığını görebiliriz. Diplerin azalmış olması bir de iç piyasada satışların gelmiş olması, iç piyasada altın fiyatının negatife dönmüş olması bir miktar daha satış baskısının olduğunu gösteriyor"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.253,24
4.253,72
% 0.4
08:36
Ons Altın / TL
132.094,51
132.184,00
% 0.27
08:51
Ons Altın / USD
3.363,48
3.363,86
% 0.28
08:51
Çeyrek Altın
6.805,18
6.954,83
% 0.4
08:36
Yarım Altın
13.567,83
13.909,66
% 0.4
08:36
Ziynet Altın
27.220,72
27.734,24
% 0.4
08:36
Cumhuriyet Altını
28.301,00
28.729,00
% 1.22
13:04
Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti MYK'da gündeme geldi: "Rakamların üzerinden yeniden geçelim"AK Parti MYK'da gündeme geldi: "Rakamların üzerinden yeniden geçelim"
Yollardaki bu aldatmacaya dikkat!Yollardaki bu aldatmacaya dikkat!
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın gram altın ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı! Kardeşi yardım istedi! 'Ablam ölüyor'

Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı! Kardeşi yardım istedi! 'Ablam ölüyor'

AK Parti MYK'da gündeme geldi: "Rakamların üzerinden yeniden geçelim"

AK Parti MYK'da gündeme geldi: "Rakamların üzerinden yeniden geçelim"

Yollardaki bu aldatmacaya dikkat!

Yollardaki bu aldatmacaya dikkat!

Mobilya sektörünün devlerindendi! İflas bayrağını çekti

Mobilya sektörünün devlerindendi! İflas bayrağını çekti

Vatandaş zammın azizliğine uğradı

Vatandaş zammın azizliğine uğradı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.