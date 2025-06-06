Altın için bir ilk yaşanıyor! 'Çok ilginç şeyler oluyor' Temmuz sonrasını işaret etti 'Özellikle iki haftadır...' diyerek açıkladı

Altın yükselecek mi düşecek mi? Yatırım için altın almak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri bu. Dünyada yaşanan olayları anında fiyatlayan altının ilerleyen süreçte nasıl bir hareketlenme yaşayacağı merak ediliyor. Donald Trump ile Elon Musk'ın yollarını ayırması, Çin-ABD arasındaki gerilimin tırmanması, küresel piyasalarda yaşananlar, jeopolitik gerilimler altının fiyatlanmasına neden oluyor. Özellikle havaların da ısınması düğün sezonunun başlaması ile vatandaşlar kuyumcuların yolunu tutuyor.

ALTIN NE KADAR?

Son olarak gram altın, ons altın ve çeyrek altının durumu merak ediliyor. 6 Haziran Cuma günü gram altın 4 bin 260 liradan çeyrek altın 6 bin 966 liradan ve ons altın ise 3 bin 373 dolardan satılıyor.

"ALTINDA İLGİNÇ ŞEYLER OLUYOR"

Yatırımcılar altının ne kadar değişeceğini merak ederken A PARA'ya konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, kritik açıklamalarda bulundu. Sarı, "Altında çok ilginç şeyler oluyor. Özellikle iki haftadır, Uzak Doğu borsaları da dahil olmak üzere, fiziki piyasada altın 3 bin dolar gibi bir rakamla daha ucuza satılıyor. Yani bu, talebin bir miktar azaldığını ve insanların ya da kurumların altın satışı yaptığını gösteriyor" dedi.

BU HAFTA BİR İLK YAŞANDI!

Bu hafta bir ilkin yaşandığına dikkat çeken Sarı, "Kapalıçarşıdaki fiyat bankalar arası fiyatın altına gelmiş oldu. Zaten 3 haftadır kalabalıklığı görüyoruz. Deprem sonrası, müteahit ile anlaşan, kentsel dönüşüme para yatıranlar altınlarını bozdurmaya başlayanlar oldu. Vatandaş da yatırımcı da, Nisan ayı itibarıyla Merkez Bankalarının en yüksek alımlarını görmüştük özellikle Çin cephesinde. Ama Mayıs ayında bu durum azaldı" sözlerini sarf etti.

ALTINA TALEP AZALIYOR MU?

Haziran ayını değerlendiren Sarı, " 3 bin 400 seviyelerine yükselişin olmadığını görüyoruz. Dünyadaki talebin azalmasının çok büyük etkisi var ama piyasalar artık kötü habere alıştı. Ya altın miktarındaki portföyler dolma noktasına geldi ya da kötü haber karşısında piyasa artık tepki veremez noktasına geldi" cümlelerini kurdu.

Çin ve ABD arasındaki sürecin Temmuz ayında; Avrupa ile ABD arasındaki ticari müzakerelerin süresi 9 Temmuz ve sonrasında dolduğunu hatırlatan Sarı, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:



"Temmuz ve sonrasından piyasanın ciddi bir volatiliteyle karşılaşabileceğini gösteriyor. Burada da yeniden altın fiyatlarının yeniden yükselmeye başladığını görebiliriz. Diplerin azalmış olması bir de iç piyasada satışların gelmiş olması, iç piyasada altın fiyatının negatife dönmüş olması bir miktar daha satış baskısının olduğunu gösteriyor"