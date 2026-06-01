FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın için İslam Memiş'ten 'Ağustos' rakamı 'Perşembe' vurgusu

Haziran ayında hem küresel hem de yurt içinde ekonomi gündemi yoğunlaşıyor. Bir yandan da altın fiyatları yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Finans Analisti İslam Memiş, tarih vererek altın fiyatlarına dair yorumlarını aktardı.

Altın için İslam Memiş'ten 'Ağustos' rakamı 'Perşembe' vurgusu
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatlarında Orta Doğu'daki gelişmeler çerçevesinde dalgalı süreç devam ederken önümüzdeki dönemde küresel ekonomiye dair yaşanacak süreçlerin altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği en çok merak edilen konulardan oldu. Finans Analisti İslam Memiş'ten altın piyasasına ve beklentilere dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Altın için İslam Memiş ten Ağustos rakamı Perşembe vurgusu 1

"HAFTAYI İKİYE AYIRACAĞIZ; PERŞEMBEDEN ÖNCE, PERŞEMBEDEN SONRA"

Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayı genel itibarıyla yoğun bir ay olacak, önemli bir ay olacak ve bu hafta da ekonomik veri ajandası oldukça yoğun. Mesela bizim için bu hafta cuma günü çok önemli bir gün. Biz içeride enflasyon rakamlarının açıklanacağı, dışarıda Amerika'da tarım dışı istihdam verisini ve işsizlik rakamlarının açıklanacağı bir gün olarak takip edeceğiz. O yüzden haftayı ikiye ayıracağız; perşembeden önce, perşembeden sonra. Cuma günü hem içeride hem dışarıdaki veriler önemli olacaktır. Yine dışarıda Amerika İran tarafındaki Trump'ın manipülasyon söylemleri devam edecek. Bilerek ve isteyerek süreci uzatıyorlar. Muhtemelen de Temmuz ayına kadar bu süreci uzatacaklar. Buradaki belirsizlik devam ettikçe petrol fiyatlarında, altın, gümüş gibi değerli madenlerde geniş bant aralığındaki dalgalanma yine devam edecek.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Altın için İslam Memiş ten Ağustos rakamı Perşembe vurgusu 2

"KARIŞIK BİR HAFTA OLACAK"

Ons altın 4511 dolar seviyesinde. Burada 4400 - 4650 dolar aralığını yine takip etmeye devam edeceğiz. Gümüş biraz daha performanslı. Altın gümüş rasyosunun gerilemesiyle pozitif bir açılış yaptı. 76 dolar seviyesinde, 112 lira seviyesinde gümüş. Burada da yine geniş bant aralığında dalgalanan bir gümüş bu hafta bizim karşımızda olabilir. Aşağıda 72 dolar seviyesi var. Yukarıda 77 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında takip etmeye devam edeceğiz. Biraz daha karışık bir hafta olacak. Haziran ayının ilk haftasındayız.
Trump'ın söylemleri malum belirsiz. Burada petrol tarafındaki geniş bant aralığı yine geçerliliğini koruyacak bu hafta. 94-99 dolar aralığında oyalanan bir Brent petrol varil fiyatı bu hafta karşımızda olabilir. Ama cuma günü piyasaların yönü biraz daha netlik kazanacak. Önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Oldukça yoğun bir döneme girdik bu ay"

Altın için İslam Memiş ten Ağustos rakamı Perşembe vurgusu 3

"YÜKSELİŞ YÖNLÜ BEKLENTİM DEVAM EDİYOR"

TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada ise İslam Memiş şu şekilde konuştu:

"Altın tarafında büyük şirketler, yabancı şirketler sürekli raporlar yayınlıyorlar. Bazen aşağı yönlü revize edenler var, bazen yukarı yönlü revize edenler var. Burada bir bilinmezlik var. Haliyle bütün şirketler de düşüş ya da yükseliş yönlü beklentilerini sürekli revize ediyor. Neden? Çünkü savaş belirsizliği devam ediyor ve bilerek isteyerek bu savaş belirsizliğini devam ettiriyorlar. Bir manipülasyon piyasası oluşturdular. Ne kadar çok uzatırlarsa o kadar işlerine gelecek. Tabii burada farklı görüşler de 2026 yılında çok yoğun oldu. Düşüş bekleyenler, yükseliş bekleyenler... Ben yükseliş yönlü beklentimi koruduğumu, aşağı yönlü bir revize yapmadığımı tekrar belirtmek isterim. Benim nazarımda yine yükseliş yönü beklentim devam ediyor. Ama sürece baktığımız zaman savaş nedenli biraz süreç uzadı. Savaş nedenli bir manipülasyon piyasası oluştu ve dolayısıyla savaşa dayalı yine bir süreç var karşımızda. Ama sonuca baktığımız zaman altın fiyatları sadece bu söylemlere bağlı değil. Merkez bankaları alımlarına devam ediyor. Yine fiziki tarafta iç piyasalarda alımlar devam ediyor. Büyüme tahminleri aşağı yönlü revize ediliyor. Enflasyon tarafındaki yüksek rakamlar gelmeye devam ediyor. Bu etkenler uzun vadede altın tarafını desteklemesini bekliyorum. Şu an 4.500 dolar seviyesindeyiz. Yine kısa vadede 4400 - 4800 dolar aralığında dalgalanan bir ons altın karşımızda olabilir.

Altın için İslam Memiş ten Ağustos rakamı Perşembe vurgusu 4

"AĞUSTOS AYINDA TEKRAR 8000 TL SEVİYESİNİN ÜZERİNE YERLEŞEN BİR GRAM ALTIN KARŞIMIZDA OLABİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM."

Bugüne kadar gram altın hep ons altını takip etti. Ons altın nereye, gram altının oraya. Ama gram altın tarafında artık bundan sonra yılın ikinci yarısında doların da destek vereceği bir yükseliş trendi karşımızda olabilir diye ben tahmin ediyorum. Temmuz, Ağustos aylarında özellikle Ağustos ayında tekrar 8000 TL seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın karşımızda olabilir diye düşünüyorum.

Altın için İslam Memiş ten Ağustos rakamı Perşembe vurgusu 5

Dünya geneline baktığımız zaman trendde ciddi bir bozulma var. Savaş nedenli yükselen bir trend olması gerekirken petrol fiyatlarının yükseldiği, petrol karşısındaki bütün varlıkların, bütün endüstriyel metallerin düşüş trendinde olduğu bir altın piyasası olduk ve haliyle kafa karışıklığına neden oldu. Ocak ayında yatırımcısına şöyle bir uyarım vardı; 2026 yılında yatırımcının iki önemli şeye ihtiyacı var; güçlü bir psikoloji, iyi bir finansal okuryazarlık. Ve bugüne kadar baktığımız zaman sabır noktasında testi olan bir yatırımcı portföyü var karşımızda. Sabredeceksiniz, uzun vadeli bir stratejiye odaklanacaksınız.

Altın için İslam Memiş ten Ağustos rakamı Perşembe vurgusu 6

GÜMÜŞ İÇİN BEKLENTİLER NELER?

Gümüş tarafında da yine çok ilginç gelişmeler yaşandı. Yine ons tarafta Ocak ayında 122 doları gördük ama Mart ayında yine 61 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde geriledi. Orada alım yapanlar bence iyi bir karar verdi. Yıl sonu hedefim 96 dolar seviyesi. Yine gram tarafta Ocak ayında 188 lira seviyesi görülmüştü. Mart ayında yine ciddi bir düşüş oldu. 87 TL seviyesine kadar geriledi. Burada alımı yapanlar iyi bir karar verdi. Şu anda ons ve gram tarafında yine yatay sürecin devamını gözlemliyoruz. Gümüşün ons fiyatı 76 dolar, gramı 112 TL seviyesinde. Ben gram tarafta yine yıl sonuna kadar 145 - 150 lira seviyesini öngörüyorum. Ons tarafta da 96 dolar seviyesi var. Yine ben düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum bütün metaller grubunda. Platin, paladyum, diğer bakır bütün endüstriyel metaller de buna dahil. O yüzden bu savaş ne kadar sürece devam ederse anlaşma gelene kadar diyeyim daha doğrusu anlaşma gelene kadar metal tarafındaki düşüşler, baskılanmalar bence bir toparlanma sürecidir, toplama sürecidir"

Altın için İslam Memiş ten Ağustos rakamı Perşembe vurgusu 7

1 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 14.40 itibarıyla 4.510 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 14.24 itibarıyla 6.656 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 14.25 itibarıyla 10.881 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 14.25 itibarıyla 21.762 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.36 itibarıyla 44.491 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 14.36 itibarıyla 108.516 TL seviyesinde.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekliye 'Buna göre hesap yapabilir' dedi 'Geçen dönem tutturduk'Emekliye 'Buna göre hesap yapabilir' dedi 'Geçen dönem tutturduk'
'Riske atmaya devam edecek' İngiltere'de son 4 yılın zirvesinde!'Riske atmaya devam edecek' İngiltere'de son 4 yılın zirvesinde!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.642,58
6.643,29
% -0.66
15:35
Ons Altın / TL
206.790,82
206.845,41
% -0.59
15:50
Ons Altın / USD
4.506,14
4.506,76
% -0.72
15:50
Çeyrek Altın
10.628,12
10.861,77
% -0.66
15:35
Yarım Altın
21.189,91
21.723,64
% -0.66
15:35
Ziynet Altın
42.512,68
43.314,41
% -0.66
15:35
Cumhuriyet Altını
43.894,00
44.566,00
% -1.35
14:21
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın fiyatları İslam Memiş ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.