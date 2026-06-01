Altın için İslam Memiş'ten 'Ağustos' rakamı 'Perşembe' vurgusu

Altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatlarında Orta Doğu'daki gelişmeler çerçevesinde dalgalı süreç devam ederken önümüzdeki dönemde küresel ekonomiye dair yaşanacak süreçlerin altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği en çok merak edilen konulardan oldu. Finans Analisti İslam Memiş'ten altın piyasasına ve beklentilere dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"HAFTAYI İKİYE AYIRACAĞIZ; PERŞEMBEDEN ÖNCE, PERŞEMBEDEN SONRA"

Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayı genel itibarıyla yoğun bir ay olacak, önemli bir ay olacak ve bu hafta da ekonomik veri ajandası oldukça yoğun. Mesela bizim için bu hafta cuma günü çok önemli bir gün. Biz içeride enflasyon rakamlarının açıklanacağı, dışarıda Amerika'da tarım dışı istihdam verisini ve işsizlik rakamlarının açıklanacağı bir gün olarak takip edeceğiz. O yüzden haftayı ikiye ayıracağız; perşembeden önce, perşembeden sonra. Cuma günü hem içeride hem dışarıdaki veriler önemli olacaktır. Yine dışarıda Amerika İran tarafındaki Trump'ın manipülasyon söylemleri devam edecek. Bilerek ve isteyerek süreci uzatıyorlar. Muhtemelen de Temmuz ayına kadar bu süreci uzatacaklar. Buradaki belirsizlik devam ettikçe petrol fiyatlarında, altın, gümüş gibi değerli madenlerde geniş bant aralığındaki dalgalanma yine devam edecek.

"KARIŞIK BİR HAFTA OLACAK"

Ons altın 4511 dolar seviyesinde. Burada 4400 - 4650 dolar aralığını yine takip etmeye devam edeceğiz. Gümüş biraz daha performanslı. Altın gümüş rasyosunun gerilemesiyle pozitif bir açılış yaptı. 76 dolar seviyesinde, 112 lira seviyesinde gümüş. Burada da yine geniş bant aralığında dalgalanan bir gümüş bu hafta bizim karşımızda olabilir. Aşağıda 72 dolar seviyesi var. Yukarıda 77 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında takip etmeye devam edeceğiz. Biraz daha karışık bir hafta olacak. Haziran ayının ilk haftasındayız.

Trump'ın söylemleri malum belirsiz. Burada petrol tarafındaki geniş bant aralığı yine geçerliliğini koruyacak bu hafta. 94-99 dolar aralığında oyalanan bir Brent petrol varil fiyatı bu hafta karşımızda olabilir. Ama cuma günü piyasaların yönü biraz daha netlik kazanacak. Önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Oldukça yoğun bir döneme girdik bu ay"

"YÜKSELİŞ YÖNLÜ BEKLENTİM DEVAM EDİYOR"

TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada ise İslam Memiş şu şekilde konuştu:

"Altın tarafında büyük şirketler, yabancı şirketler sürekli raporlar yayınlıyorlar. Bazen aşağı yönlü revize edenler var, bazen yukarı yönlü revize edenler var. Burada bir bilinmezlik var. Haliyle bütün şirketler de düşüş ya da yükseliş yönlü beklentilerini sürekli revize ediyor. Neden? Çünkü savaş belirsizliği devam ediyor ve bilerek isteyerek bu savaş belirsizliğini devam ettiriyorlar. Bir manipülasyon piyasası oluşturdular. Ne kadar çok uzatırlarsa o kadar işlerine gelecek. Tabii burada farklı görüşler de 2026 yılında çok yoğun oldu. Düşüş bekleyenler, yükseliş bekleyenler... Ben yükseliş yönlü beklentimi koruduğumu, aşağı yönlü bir revize yapmadığımı tekrar belirtmek isterim. Benim nazarımda yine yükseliş yönü beklentim devam ediyor. Ama sürece baktığımız zaman savaş nedenli biraz süreç uzadı. Savaş nedenli bir manipülasyon piyasası oluştu ve dolayısıyla savaşa dayalı yine bir süreç var karşımızda. Ama sonuca baktığımız zaman altın fiyatları sadece bu söylemlere bağlı değil. Merkez bankaları alımlarına devam ediyor. Yine fiziki tarafta iç piyasalarda alımlar devam ediyor. Büyüme tahminleri aşağı yönlü revize ediliyor. Enflasyon tarafındaki yüksek rakamlar gelmeye devam ediyor. Bu etkenler uzun vadede altın tarafını desteklemesini bekliyorum. Şu an 4.500 dolar seviyesindeyiz. Yine kısa vadede 4400 - 4800 dolar aralığında dalgalanan bir ons altın karşımızda olabilir.

"AĞUSTOS AYINDA TEKRAR 8000 TL SEVİYESİNİN ÜZERİNE YERLEŞEN BİR GRAM ALTIN KARŞIMIZDA OLABİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM."

Bugüne kadar gram altın hep ons altını takip etti. Ons altın nereye, gram altının oraya. Ama gram altın tarafında artık bundan sonra yılın ikinci yarısında doların da destek vereceği bir yükseliş trendi karşımızda olabilir diye ben tahmin ediyorum. Temmuz, Ağustos aylarında özellikle Ağustos ayında tekrar 8000 TL seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın karşımızda olabilir diye düşünüyorum.

Dünya geneline baktığımız zaman trendde ciddi bir bozulma var. Savaş nedenli yükselen bir trend olması gerekirken petrol fiyatlarının yükseldiği, petrol karşısındaki bütün varlıkların, bütün endüstriyel metallerin düşüş trendinde olduğu bir altın piyasası olduk ve haliyle kafa karışıklığına neden oldu. Ocak ayında yatırımcısına şöyle bir uyarım vardı; 2026 yılında yatırımcının iki önemli şeye ihtiyacı var; güçlü bir psikoloji, iyi bir finansal okuryazarlık. Ve bugüne kadar baktığımız zaman sabır noktasında testi olan bir yatırımcı portföyü var karşımızda. Sabredeceksiniz, uzun vadeli bir stratejiye odaklanacaksınız.

GÜMÜŞ İÇİN BEKLENTİLER NELER?

Gümüş tarafında da yine çok ilginç gelişmeler yaşandı. Yine ons tarafta Ocak ayında 122 doları gördük ama Mart ayında yine 61 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde geriledi. Orada alım yapanlar bence iyi bir karar verdi. Yıl sonu hedefim 96 dolar seviyesi. Yine gram tarafta Ocak ayında 188 lira seviyesi görülmüştü. Mart ayında yine ciddi bir düşüş oldu. 87 TL seviyesine kadar geriledi. Burada alımı yapanlar iyi bir karar verdi. Şu anda ons ve gram tarafında yine yatay sürecin devamını gözlemliyoruz. Gümüşün ons fiyatı 76 dolar, gramı 112 TL seviyesinde. Ben gram tarafta yine yıl sonuna kadar 145 - 150 lira seviyesini öngörüyorum. Ons tarafta da 96 dolar seviyesi var. Yine ben düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum bütün metaller grubunda. Platin, paladyum, diğer bakır bütün endüstriyel metaller de buna dahil. O yüzden bu savaş ne kadar sürece devam ederse anlaşma gelene kadar diyeyim daha doğrusu anlaşma gelene kadar metal tarafındaki düşüşler, baskılanmalar bence bir toparlanma sürecidir, toplama sürecidir"

1 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 14.40 itibarıyla 4.510 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 14.24 itibarıyla 6.656 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 14.25 itibarıyla 10.881 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 14.25 itibarıyla 21.762 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.36 itibarıyla 44.491 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 14.36 itibarıyla 108.516 TL seviyesinde.