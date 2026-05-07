Akaryakıtta bir indirim bir zam: 7 Mayıs benzin, motorin, LPG fiyatı

Benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak devamlı değişmeye devam ediyor. Peki, bugün benzine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı kaç TL? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 7 Mayıs 2026 Perşembe ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 7 Mayıs 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE ZAM, OTOGAZA İNDİRİM

Son olarak akaryakıt fiyatlarından benzinin litre fiyatına 53 kuruş zam geldi. Otogaz fiyatlarına ise 1 lira 10 kuruşluk indirim yansıtıldı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 MAYIS 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 64.47 TL

Motorin: 71.77 TL

LPG: 33.89 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 64.33 TL

Motorin: 71.63 TL

LPG: 33.29 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.44 TL

Motorin: 72.89 TL

LPG: 33.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.72 TL

Motorin: 73.16 TL

LPG: 33.69 TL