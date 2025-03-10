Altın için kritik senaryo! 2026'da bekleniyordu ama uzman isim 'Son 2 ayda gördük ki...' deyip açıkladı, o fiyatı görmesi artık an meselesi

Altın fiyatları rekor üstüne rekore kırıyor. Bunun nedeni ise, ABD'de Trump'ın ticaret savaşlarını başlatması altın fiyatlarının yukarı yönlü tırmanmasında en önemli etken oldu. Ayrıca, merkez bankalarının altın alımına hız vermesi ve altın rezervlerini güçlendirmeye başlaması sarı metalin fiyatlanmasında bir diğer etken olarak karşımıza çıkıyor.

ABD'DE BU HAFTA KRİTİK VERİLER AÇIKLANACAK

Çarşamba günü ABD'de açıklanacak olan enflasyon oranları ve perşembe günü açıklanacak olarak üretici fiyat endeksi takip edilecek. Verilerin ardından altının nasıl fiyatlanacağı ise yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

ALTIN NE KADAR?

Ons altın geçtiğimiz hafta ile beraber son 7 haftadır yükselişleri ile rekor tazeledi. Ayrıca, yatırımcılar gram altın ve çeyrek altının ne kadar olduğunu da yakından takip etmeye devam ediyor. Buna göre, gram altın, 3 bin 416 liradan satılırke çeyrek altın 5 bin 623 liradan alıcı buluyor.

CNNTÜRK'te altının önümüzdeki süreçte nasıl hareketlerde bulunabileceğini açıklayan Ekonomist Nazlı Sarp, ons altın için kritik açıklamalarda bulundu.

PİYASALAR BELİRSİZ

Sarp, altının küresel gelişmelerde fazla etkilendiğini vurgulayrak, Trump ile öngörülmezliğin öngörüsünün yapıldığını ifade etti ve piyasalarda belirsizliğin hakim olduğunu vurguladı. Altının bu belirsizliği fiyatladığını belirten Sarp, şu sözleri aktardı:

"Bu senenin sonunda önümüzdeki senenin başında ons altının ancak 3 bin doları görebileceği söyleniyordu ancak son 2 ayda gördük ki, bu sene ons altının 3 bin dolara çıkacağını öngörüyoruz. Geçtiğimiz hafta 7 hafta üst üste zirvede tamamlamıştı altının onsu. Biz de bunu pandemideki 8 haftalık o sürece benzetmiştik ve kar satışının geleceğini ifade etmiştik, bu kar satışları geldi. Şimdi tekrar yükseliş bekliyoruz'