Altın için 'O ihtimal ortadan kalktı' Hedef 4 bin 500 liraydı ama... 'Vatandaşlar uzak dursun' Uzman isimden net açıklama

Altın yükselmeye devam edecek mi? İran-İsrail arasındaki savaş 4 günden beri devam ediyor. Hem İran hem de İsrail kanadından peş peşe açıklamalar gelirken aynı zamanda taraflar birbirine füze gönderiyor. İran-İsrail gerilimi dünyaya büyük korkular yaşatırken altın ve petrol fiyatları da yükselişe geçti.

ALTIN NE KADAR?

Savaşın başladığı ilk gün altın ve petrol fiyatları rekor kırmaya başladı. Ons altında 3 bin 500 dolar seviyesi gram altın tarafında ise 4 bin 500 TL seviyesi beklenilmeye başlandı. Petrolse hızlı bir şekilde yükselerek 75 dolar seviyesine kadar geldi.

Şu anda gram altın 4 bin 326 liradan satılırken ons altın ise 3 bin 415 dolardan işlem görüyor. Bu hafta altın tarafında yeni bir rekorun gelip gelmeyeceği merak edilirken sarı metal yatırımcısı bundan sonra ne yapması gerektiğini merak ediyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber'e altın piyasası için önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, orta ve uzun vadede altının yükselmesini beklediklerini ifade etti. Memiş, ons altın için kısa vadede radarda 3 bin 500 dolar seviyesinin olduğunu kaydetti.

SALDIRILAR DEVAM EDERSE...

Orta Doğu'dan gelecek olan haberler ile birlikte altın fiyatlarının geniş sert dalganmalar yaşayacağını aktaran Memiş, "Küresel piyasalar karanlık bir tünele girdi, neyin ne olacağı belli değil. Bundan dolayı geniş bant aralığına odaklanmakta fayda var. Özellikle saldırılar yılın son çeyreğinde artarsa ons altın 3 bin 500 dolar seviyesinin üstüne yükselip 3 bin 700 dolar seviyesine gelebilir" şeklinde konuştu.

"DÜŞÜŞLERİN KALICI OLMA İHTİMALİ ORTADAN KALKTI"

Piyasaların ne olacağını bilmemesinden kaynaklı olarak, haber akışına göre altının yukarı yönlü hareket edeceğini vurgulayan Memiş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



Altın artık 'al-unut' dönemine girmiştir. Bundan sonraki düşüş ile vatandaşlar alım fırsatını değerlendirebilir. Altın almak için bekleyenler panik yapmamalı birkaç hafta içerisinde altın fiyatları 3 bin 400 dolar seviyesinin altına sarkan bir ons altın görebiliriz, buraları alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Elinde altın bulunduran yatırımcının nakite ihtiyacı yoksa beklemeye devam etsin. Şu anki jeopolitik gelişmeler altının yükseleceğine işaret ediyor. Gram altın tarafında ilk hedefimiz 4 bin 500 TL seviyesi. Biraz daha gerilim tırmanırsa yukarıda 4 bin 750 TL seviyesi var. 2026 yılının ilk çeyreğinde 6 bin TL seviyesi var. Dolayısıyla düşüşleri alım fırsatı olarak okuduğumuz için düşüşlerin kalıcı olma ihtimali ortadan kalkmıştır"

Küresel piyasaların savaşı fiyatladığını vurgulayan Memiş, " Hep kötü senaryo olmaz, bazen barış haberleri de gelecektir. İşte o zamanlar da geri çekilmeler ve düşüşler gelecektir ama kalıcı olmayacaktır" dedi.

"AL-SAT PİYASASINDAN UZAK DURUN"

Bu hafta merkez bankalarının faiz kararı olduğunu hatırlatan Memiş, sözlerini şu şekilde noktaladı:





"Temmuz ayı itibarıyla Merkez Bankalarından faiz indirimi bekleniyor. Savaş nedeniyle petrol fiyatları yükselişe geçti. Petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyonun da tetiklenmesine neden oluyor. Enflasyonun tetiklenmesi küresel piyasaların belirsizliğin içinde kalmasına işaret ediyor. Küresel piyaslar artık karanlık tünele girmiştir. Öngörülemez bir süreçle karşı karşıya olduğumuz için ve savaş fiyatlaması yeniden piyasalarda başladığı için artık vatandaşların kısa vadeli 'al-sat' piyasasından uzak durması lazım."