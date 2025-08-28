FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın için rakam verdi! 'Hiç şaşırtıcı olmaz' O tarihi işaret etti

Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselecek mi düşecek mi? Gram altın ne kadar oldu? Altın yatırımcısı, altındaki dalgalı seyir nedeniyle bu soruların yanıtını ararken fiyatlardaki hareketliliğin nedenlerini de araştırıyor. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın fiyatları ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler geldi.

Altın için rakam verdi! 'Hiç şaşırtıcı olmaz' O tarihi işaret etti
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'e yönelik tavrı ve son olarak Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u görevden almasıyla ilgili haberler altın fiyatlarına etki etmişti. Bu gelişmeleri değerlendiren ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarıyla ilgili de yorumlarını aktardı.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın için rakam verdi! Hiç şaşırtıcı olmaz O tarihi işaret etti 1

"ALTIN FİYATLARINDA BİRAZ DAHA YÜKSELİŞ GÖREBİLİRİZ"

TV100 yayınında konuşan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Altın fiyatları ne olur? Bakın altın ve piyasalar şu an tepki vermiyor ama piyasalar biraz daha bu işi anlamaya başladığında piyasalar tarafında altın fiyatlarında biraz daha yükseliş görebiliriz. Mesela altın fiyatlarına bakıyorum. Biz 4 aydır 3300 ya da son 2 aydır 3380 üstüne çıkamıyorduk. 3380 dolar üzerine çıkamıyorduk. İlk kez bu olaylarla birlikte 3380'in üzerini zorluyoruz. 3400 sınırına doğru geliyoruz. Yeter mi bu haberler? Yetmez. Dolayısıyla ne olması lazım? Altın için yukarı yönlü riskler olduğu gibi yakın vadede aşağı yönlü riskler de var. En önemli aşağı yönlü risk nedir dediğimizde Rusya Ukrayna barışıdır. Bakalım Putin'le Zelenskiy bir araya gelebilecek mi? Masada buluşabilecekler mi? Buluşsalar da barışa yönelik bir umut gelecek mi eskisine yönelik? Bu kısım da çok önemli. Biz bakın şu ana kadar yatırımcılara dedik ki şu Rusya Ukrayna barışını bir görelim bakalım bir araya gelebiliyorlar mı? Trump 2 hafta süre verdi biliyorsunuz ama piyasanın orada pek umudu kalmadı. Çünkü Rusya toprak istiyor. Ciddi topraklar istiyor. Buraları toprak tavizinde bulunacak olsa da Ukrayna bu bölgeleri vermek istemeyecektir. Dolayısıyla JP Morgan bir analiz yayınladı. Dedi ki iki sene daha bu savaş sürecek. Masa devrilecek dedi ve dedi ki bir şey daha söyledi. Rusya bilerek Ukrayna'nın kabul edemeyeceği anlaşmalarla geliyor ki Amerika ona yaptırım uygulamasın. Çünkü Rusya eğer oturup masaya bile gelmezse Amerika diyor ki sana yaptırım uygulayacağım. Senden petrol alanlara da daha yüksek vergi oluyor. Sırf bu yaptırımlardan kaçınmak için sahada Ukrayna'nın gücü Rusya'ya göre daha az kaldı. İyice köşeye sıkıştırmak için Putin kabul edilmeyecek, ben biraz buna inanıyorum bu senaryoya, toprak almak istiyor ama kısa vadede bunun Ukrayna'nın veya Avrupa'nın güvenlik meselelerini tamamen geride bırakarak hiçbir güvenlik güvencesi vermeden bu anlaşmayı yapmasını Putin de beklemiyor. Çünkü Avrupa kendini düşünecek burada.

Altın için rakam verdi! Hiç şaşırtıcı olmaz O tarihi işaret etti 2

"3450'LERE DOĞRU BİR HAREKET HİÇ ŞAŞIRTICI OLMAZ"

Ez cümle şudur... Yakın vadede yukarı yönlü riskler özellikle yükselme anlamında söylüyorum... Bir, Fed'in faiz indirimleri, ne kadar indirecek? Mesela 5 Eylül'de bir veri gelecek Amerika'da, tarım dışı istihdam. Beklentilerin çok altında gelirse eğer altında 3400'ün üzerine artık 3450'lere doğru bir hareket hiç şaşırtıcı olmaz. Fed 25, değil 50 ile başlamak zorunda kalır fiyatlamasını bile görebiliriz.

Altın için rakam verdi! Hiç şaşırtıcı olmaz O tarihi işaret etti 3

O nedenle Amerika'dan gelen veriler, Fed'in kaç faiz indireceği ve Fed ile bu Trump arasındaki bu kavga alevi arttığı sürece altın yukarı gider. Ama Rusya Ukrayna barışında beklentimizin çok ötesinde bir iyileşme, altın tarafına bir baskı getirebilir.

Altın için rakam verdi! Hiç şaşırtıcı olmaz O tarihi işaret etti 4

Dediğim gibi bu süreci takip edeceğiz ama genel itibarıyla 3.500 doları kırması ons altının öyle çok kolay gibi görünmüyor. İyi bir katalizör gerekir. Ama şu an için ben açıkçası altın alımını önermiyorum. Şu barış görüşmelerine bir bakıp ona göre hareket etmek lazım. Bir miktar düzeltme gelirse çünkü 3300 doların altına da gelebilir. O zaman almak daha mantıklı olur. Biraz altın tarafında beklemek, görmek, bir iki hafta daha mantıklı olur gibi geliyor bana"

28 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı sabah saat 14.43 itibarıyla 3404 dolar seviyesinde seyrediyor.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları sabah saat 14.29 itibarıyla 4492 TL seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 14.28 itibarıyla 7344 TL seviyesinde seyrediyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 14.30 itibarıyla 14 bin 694 TL seviyesinde seyrediyor.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.42 itibarıyla 29 bin 991 TL seviyesinde seyrediyor.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 14.42 itibarıyla 73 bin 177 TL seviyesinde seyrediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düşük faizli yeni kredi mi geliyor? Kritik görüşmede masadaydıDüşük faizli yeni kredi mi geliyor? Kritik görüşmede masadaydı
MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.492,78
4.493,21
% 0.23
14:43
Ons Altın / TL
139.761,17
139.785,61
% 0.25
14:58
Ons Altın / USD
3.405,47
3.405,80
% 0.24
14:58
Çeyrek Altın
7.188,45
7.346,39
% 0.23
14:43
Yarım Altın
14.331,56
14.692,52
% 0.23
14:43
Ziynet Altın
28.752,97
29.295,18
% 0.23
14:43
Cumhuriyet Altını
29.745,00
30.194,00
% 0.39
14:16
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın ons altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce Hikmet Çetin ardından Bülent Arınç bombayı patlattı

Önce Hikmet Çetin ardından Bülent Arınç bombayı patlattı

Etkileşim için yapmadığı kalmadı! Gözaltına alınınca da savunmasında bakın ne söyledi

Etkileşim için yapmadığı kalmadı! Gözaltına alınınca da savunmasında bakın ne söyledi

MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'

MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'

Düşük faizli yeni kredi mi geliyor? Kritik görüşmede masadaydı

Düşük faizli yeni kredi mi geliyor? Kritik görüşmede masadaydı

Kilosu 10 bin TL'ye satılıyor! Her yaz çıkıp topluyorlar

Kilosu 10 bin TL'ye satılıyor! Her yaz çıkıp topluyorlar

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.