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Altın için Trump etkisi devam ediyor! Bir yukarı bir aşağı derken 'Korku senaryoları' o isimden geldi 'Onu yapmazsa sert düşer'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.03.2025 08:58
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ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı ülkelere uygulayacağı gümrük verilerinin yürürlüğe girmesi ile altın fiyatları biraz gerileme kaydetti. Geçtiğimiz haftadan beri aşağı yönlü hareket eden sarı madenin önümüzdeki günlerde nasıl bir hareket sergileyeceği merak ediliyor. Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran altın yatırımcısını seslenerek, önümüzdeki dönemde sarı metalde nasıl bir hareketin olabileceğini açıkladı. İşte detaylar...

Altın için Trump etkisi devam ediyor! Bir yukarı bir aşağı derken 'Korku senaryoları' o isimden geldi 'Onu yapmazsa sert düşer'

Altın fiyatları Trump'ın hamleleri ile doğrudan etkileniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin’e uygulayacağı gümrük vergileri devreye girdi. Buna göre Çin için yüzde 20, Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmaya başlayacak.

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Piyasalar, Trump'ın kararları ile adeta sarsılırken altın yatırımcısı sarı metalde nelerin olacağını takip ediyor. Jeopolitik gerilimleri, küresel piyasalarda hareketliliği ve merkez bankalarının altın alımındaki hızlılığını fiyatlayan altın artık Trump'ın hamleleri ile ya düşüyor ya da yükseliyor. Son olarak gümrük vergisi kararı ile sarı metal, fiyat gerilemesi kaydetti.

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ALTIN NE KADAR?

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Peki, şu anda gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını kaç lira? Gram altın 3 bin 386 liradan satılırken; çeyrek altın 5 bin 575 lira ve Cumhuriyet altını ise 22 bin 787 liradan satılıyor. Ons altın ise 2 bin 892 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

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ABD'DE KRİTİK VERİ

Ayrıca, ABD Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri de Fed'in faiz politikasına dair bir ipucu sağlaması beklendiği için altının nasıl bir değişim yaşayacağı da takip edilecek.

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SON 1 YILDA YÜZDE 45 DEĞER KAZANDI

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SZC TV'ye katılan Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran, altın için kritik açıklamalarda bulundu. Başaran, altının son bir yılda yüzde 45'e yakın bir artış kaydettiğini ifade ederek, "Dolar bazında bu korkunç bir rakamdır" sözlerini kullandı.

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Altının çok büyük bir getiri sağladığını kaydeden Başaran, "Kısa vadeli al-sat yapanlar için altını bu rakamlarda biraz riskli görüyorum. Kısa vadeli kullanıyorsanız orada da zarar edebilirsiniz" şeklinde konuştu.

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ALTIN İÇİN HANGİ SENARYO YAZILIYOR?

Uzun vadeli altının her zaman altın olduğunu kaydeden Başaran, Trump faktörünü hatırlatarak şu cümleleri kaydetti:

"Ama yine de Trump'ın yapacağı hamleler ile yeni çıkaracakları korku senaryoları ile altın tekrar yukarı yönlü gidebilir. Altın varsa tutmak lazım ama almak için de 2 bin 900- 2 bin 950'lerde bir konsolde olmadan acele etmemek lazım, bir görmek lazım"

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Altın için bir dinlenme beklediğini ifade eden Başaran, altının 2 bin 850- 2 bin 950 yatay gidip bir güç depolamasını beklediğini belirterek sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Onu yapmazsa sert düşüşler olabiliyor. Hem yataya giderse hem insanlar alırken rahat ederler hem de çok tehlikeli olmuyor"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.384,98
3.385,80
% -0.03
08:49
Ons Altın / TL
105.287,50
105.366,93
% -0.03
09:04
Ons Altın / USD
2.888,89
2.889,17
% -0.06
09:04
Çeyrek Altın
5.415,97
5.535,78
% -0.03
08:49
Yarım Altın
10.798,09
11.071,57
% -0.03
08:49
Ziynet Altın
21.663,88
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% -0.03
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