Altın için 'Yüzde 50'si masada' dedi! Kritik seviye 'Altına kıyasla ucuz kaldı' diyerek işaret etti

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar olacak? Altın düşecek mi yükselecek mi? Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Peki, altında beklentiler neler?

"KAR SATIŞLARI GÖRÜYORUZ"

A Para yayınında konuşan altın ve emtia piyasaları uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılının yine son çeyreğinde analiz raporumda kamuoyuna ons altın tarafında 2025 yılında 3500 dolar, gram altın tarafında 4500 lira seviyesini beklediğimi açıklamıştım. Ons altın tarafında bu beklentim yılın daha ilk çeyreğinde ikinci çeyreğin başında gerçekleşmiş oldu. Gram altın tarafı 4350 lira seviyesinden geri döndü. Tekrar 4.500 lira seviyesi masada kalmaya devam ediyor. Ama çok agresif dalgalanmalar gördüğümüz için ve yıllık getiriyi çok çabucak 4,5 ayda sürede yatırımcısına verdiği için zaman zaman kar satışları görüyoruz. Mesela 2 hafta önce yaşanan 300 dolar ons altın tarafında, 300 lira gram altın tarafında bu kar satışlarının yüzde 50'siydi. Diğer yüzde 50'si yine masada kalmaya devam ediyor.

"KISA VADEDE TEKNİK SATIŞLARIN DAHA TAMAMLANMADIĞINI GÖZLEMLİYORUM"

Yine orta ve uzun vadede özellikle 2026 yılına ilişkin kamuoyuna ons altın tarafında 4250 dolar ve gram altın tarafında 6 bin lira öngörümü paylaştım. Yani uzun vadede yine benim beklentim bu yönde. Yükselişin devam edeceği yönünde. Ama dediğim gibi yine her ne kadar yükselişler şu anda devam etse de kısa vadede teknik satışların daha tamamlanmadığını ben şahsen gözlemliyorum. O yüzden o teknik olarak satışların gerçekleşmesi için de yeni hikayelere ihtiyaç var. Piyasalarda yeni bahanelere ihtiyaç var. O bahaneleri kenarda tutmaya devam edecektir.

"ALTINA KIYASLA GÜMÜŞ OLDUKÇA UCUZ KALDI"

Yine kısa vadede ons altın tarafında 3.500 dolar seviyesi direnç seviyesi. Gram altın tarafında 4500 lira seviyesi direnç seviyesi. Ancak alternatiflere baktığımız zaman da altın gümüş rasyosundan kaynaklı her ne kadar altın çok konuşulsa da altın tarafıyla çok ilgilenilse de ben gümüşü daha çok tercih ettiğimi söyleyebilirim. Rasyo burada önemli bir etken benim için. Altına kıyasla gümüş oldukça ucuz kaldı. Bugün biraz daha toparlanma isteğinde. 41.09 gram tarafında 33.09 dolar da ons tarafında bir yükseliş var şu anda. Ben yine bu ay içerisinde 35 dolar direncini gümüşün ons fiyatında, 43 lira seviyesinde gümüşün gram fiyatında beklemeye devam edeceğim. Ancak biraz daha uzun vadeye baktığımız zaman da yine altın gümüş rasyosu nedenle gümüşün performansının altına kıyasla biraz daha iyi olacağını ben düşünüyorum.

Altın tarafındaki kar satışları paranın Bitcoin'e girmesine neden oluyor ama alternatif olarak da rasyodan nedenli yatırımcıların biraz daha gümüş ilgisini çekebilir diye düşünüyorum.

Yine yıl sonunda muhtemelen Aralık ayında yeni bir hesaplama yapmak lazım yıllık analiz raporlarımıza. Bakalım en fazla getiri hangisinde olacak. Ama şu anda benim gördüğüm kadarıyla uzun vadeyi satın alan bir yatırımcısı şu anda altın tarafında değil de gümüş tarafına biraz daha tercih yapması düşünülebilir. Özellikle ons altın tarafında yüzde 38, gram altın tarafında yüzde 43'lük bir getiri var. Bundan sonra biraz daha yükselebilir mi? Evet yükselebilir. Ancak ne kadar getiri sağlar? Gümüş daha ucuz kaldığı için gümüşün biraz daha getiri sağlama olasılığı bence biraz daha fazla gibi duruyor.

"TEMKİNLİ OLMAKTA FAYDA VAR"

(Ons altın) 3200 dolar seviyesini gördük. Yani 3500 dolar seviyesinden 300 dolar civarında bir satış gördük. Bu yüzde 50'ydi. Diğer yüzde 50'nin yaşanması için de 3150, 3090 ve 3000 dolar seviyesinin altında kısa vadede 2.950 dolar seviyesine kadar sarkmalar gerçekleşmesi gerekiyordu. Oradan tekrar yukarı yönlü... Çin tabii burada ciddi bir talepte bulundu yine. Çin piyasaları bu hafta açıldı ve hemen altın talebinde bulundu. Hızlıca yükseldi. 180 dolar civarında bir yükseliş görüyoruz. Ama dediğim gibi kısa vadede o teknik düzeltmeler daha tamamlanmadı. Temkinli olmakta fayda var"