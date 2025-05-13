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Altın küçük yatırımcıyı hareketlendirdi, kuyumcu 'satışlar yoğunlaştı' dedi! Uzmanlar rakam verip o tarihi işaret etti

Altında son durum ne? Gram altın ne kadar olacak? Küresel piyasalarda ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı altın fiyatlarını rekor seviyeye getirmişken gözler tarafların açıklamalarına çevrilmişti. Son olarak dün, gümrük vergilerini düşürme kararının duyurulmasıyla beraber piyasalarda olumlu bir hava yaşandı ancak bu durum altına yaramadı. Altında sert düşüşler görüldü. Peki, bundan sonrası için altında beklentiler neler? Altın düşüşünü devam ettirecek mi, tekrar yükselecek mi?

Altın küçük yatırımcıyı hareketlendirdi, kuyumcu 'satışlar yoğunlaştı' dedi! Uzmanlar rakam verip o tarihi işaret etti
Hande Dağ

Dünya siyasetindeki sürpriz gelişmeler rekor üstüne rekor kıran altının ışıltılı seyrini bozdu ve düşüş sürdü. Yıl sonu yeni rekorlar bekleyen uzmanlar, altın almak için isteyenler için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın sabah saatlerinde 4041 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

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ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın ise sabah saatlerinde 3247 dolar seviyesinden fiyatlanıyor.

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Show Haber'de yer alan habere göre; altın değerine değer katmış, güvenli liman deyimini doğrulamıştı ama dünya siyasetindeki yumuşama altını etkiledi, düşüş sürdü. Son bir ayda rekor üstüne rekor kırdı, tarihi zirveyi gördü. Geçtiğimiz hafta ateşi sönen altın yeni haftaya düşüşle başladı.

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Döviz ve Altın Piyasası Uzmanı Adnan Kapukaya "Hafta sonu Çin'le Amerika arasındaki gümrük tarifesindeki indirimler beklentisi vardı. Ukrayna Rusya da ortaya gelince piyasa çok rahatladı" dedi.

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Kuyumcu Hasan Tavez "Gram fiyatı 4.065 liraya kadar düştü" dedi. Bu düşüş küçük yatırımcıyı da hareketlendirdi. Tavez "Altın satışlarımız yoğunlaştı bu aralar. Geçen haftaya göre daha da iyi şu anda" ifadelerini kullandı.

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"ÇOK SERT GELİRSE 3500'E KADAR GELME İHTİMALİ DE VAR"

Uzmanlara göre kısa vadede altının düşüşü devam edecek. Kapukaya "Perşembe günü Ukrayna ile Rusya'nın bu İstanbul'daki toplantısında imzalar atıldıktan sonra bir yüzde 5 daha gelebilir. Kurban bayramına kadar gram olarak 3800'lere kadar ben geleceğini düşünüyorum. Çok sert gelirse 3500'e kadar gelme ihtimali de var" şeklinde konuştu.

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Ancak yıl sonuna doğru yeniden yükselişe geçeceği belirtiliyor. Kapukaya "Uzun vadede altın gene rekor seviyeleri yine göreceğini düşünüyorum. Gramda gene 4500 seviyesini en azından görecekler" dedi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.059,96
4.060,47
% 0.62
08:54
Ons Altın / TL
126.141,63
126.195,58
% 0.54
09:08
Ons Altın / USD
3.251,23
3.251,61
% 0.46
09:09
Çeyrek Altın
6.495,94
6.638,87
% 0.62
08:54
Yarım Altın
12.951,28
13.277,75
% 0.62
08:54
Ziynet Altın
25.983,75
26.474,28
% 0.62
08:54
Cumhuriyet Altını
27.158,00
27.568,00
% -2.47
17:03
Hissenet
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