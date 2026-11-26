Altın piyasasında satış baskısının artmasıyla birlikte ons altın dün, yaklaşık 15 ay sonra ilk kez 3 bin 500 doların altına indi. Altının ons fiyatı, sert satışların ardından 26 Kasım sabahı yeniden 3.600 doların üzerine çıktı.

Bununla birlikte ABD'de enflasyonun yüksek seviyesini koruması, Fed'in faiz artırabileceğine yönelik beklentiler ve Şükran Günü tatili dolayısıyla işlem hacminin azalacak olması, yükselişin sürdürülebilirliğine ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

ABD'den gelen son veriler altın üzerindeki baskının tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi. Üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 4,3'e revize edilerek beklentileri aşarken, ekim ayında çekirdek PCE enflasyonu yıllık yüzde 3,3'e yükseldi. Böylece çekirdek enflasyon 2023 sonlarından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Manşet PCE de yıllık yüzde 3,8 artış gösterdi. Bu tablo, FED'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gidebileceği beklentisini güçlendirdi.

GRAM ALTIN 5.825 TL SEVİYESİNDE İŞLEM GÖRDÜ

Serbest piyasada gram altın, güne yüzde 0,24 düşüşle başlamasının ardından 5.825 TL seviyesinde işlem gördü. Gün içinde 5.583,62 TL ile 5.877,13 TL arasında hareket eden gram altında yatırımcıların temkinli bekleyişi sürüyor.

Döviz piyasasında ise yatay ve karışık seyir öne çıktı. Dolar/TL 50,6751 seviyesinde yatay seyrederken, Euro/TL yüzde 0,28 düşüşle 55,4875 TL'den işlem gördü.

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TATİLDE DÜŞÜK İŞLEM HACMİ RİSKİ

ABD'de Şükran Günü nedeniyle 26 Kasım'da pay ve tahvil piyasaları kapalı olacak. Tatil nedeniyle işlem hacminin düşmesi, fiyat hareketlerinde dalgalanmayı artırabilir.

Altında yükselişin kalıcı olması için ons fiyatının 3.600 dolar üzerinde tutunması önem taşıyor. Gram altın fiyatında ise ons altının yanı sıra dolar/TL kurundaki hareketler de belirleyici oluyor.