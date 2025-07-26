'Altın önermiyorum' Yatırımcı için tavsiye verdi 'İlla bir şey alacaksınız...' Bu hafta rekor kırmıştı ama...

Altın piyasasında son durum ne? Altın fiyatları jeopolitik gerginlikler, merkez bankalarının altın alımları, Trump'ın küresel ölçekte oluşturduğu belirsizlikler neticesinde fiyatlanmaya devam ediyor. Piyasada hızlı değişimler gözlenirken yatırım sepetinde altın bulunduranlar sarı metali yakından takip ediyor.

Gram altın bu hafta 4 bin 471 lira seviyesini görerek rekor kırmıştı. Şu sıralar ise gram altın 3 bin 352 lira seviyesinde güne devam ediyor. Kapalı Çarşı'da ise gram altın 4 bin 374 lira seviyesinde.

Çeyrek altın 7 bin 115 lira, Ata altını 28 bin 750 lira, Cumhuriyet altını 29 bin 10 lira, ons altın ise 3 bin 337 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kapalı Çarşı'da ise altın fiyatları şu şekilde:

Çeyrek altın: 7 bin 159 TL

Cumhuriyet altını: 29 bin 448 TL

Ata altını: 29 bin 601 TL

Piyasaların ilerleyen süreçte nasıl fiyatlanacağı ise merak ediliyor. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Nasıl Bir Ekonomi TV'ye altın için açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, altın piyasası için şu sözleri kullandı:

"Neydi altını bu kadar güçlü kayıtan? Merkez Bankası alımlarını biliyoruz, o zaten devam ediyor. Çok güçlü düşmesinin önündeki engel o. Özellikle Trump tarifeleri hala belirsizlikler var. Piyasa Trump'a biraz hızlı alıştı. Trump fiyatlamasını fazla hızlı bir şekilde pozitife doğru çevirdi diye düşünüyorum. Bunu biraz fazla iyimser olarak görüyorum . Çünkü henüz büyümeler üzerine, henüz enflasyon üzerine etkisini görmedik. Çünkü daha yeni uygulamaya girecek ve göreceğiz"

Ons altının 3 bin 400 dolar seviyesinin altında olduğunu ifade eden Eryılmaz, "Keşke olsa elimden gelse söyleyebilsem ama Japonya ile anlaşma imzalandı. Birazcık daha baskının arttığı 3 bin 300 dolar desteğini kırmak isteyen bir altın beni şaşırtmaz. Çok güçlü düşüş, çok güçlü yükseliş hala beklemiyorum. Kısa vadede elinizde paranız varsa ve değerlendirmek istiyorsanız şu saatten sonra PPF 117,5 stopajla gitmenin anlamı yok. Daha iyi alternatifler var. Yurt dışı ve ülke içi hisseler artı gümüş tarafı bence. Gümüşte hala 39,5'lara geldik; yakın vadede 41'i görebileceğimizi, yakın vadede 43 dolarların bu yıl görülebileceğini düşünüyorum. Onun için altın alımını da satımını da şu an için önermiyorum. Güçlü yükseliş, güçlü düşüş de beklemiyorum. İlla bir şey alacaksak gümüş alalım diyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

