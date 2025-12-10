Altın piyasasında Fed rüzgarı: Yatırımcılar karar anını bekliyor

ABD Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Öncesinde Altın Fiyatları Dalgalanıyor

Altın piyasası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) merakla beklenen faiz kararı öncesinde adeta nefesini tutmuş durumda. Yatırımcılar, Fed'in iki günlük toplantısının ardından açıklanacak kararlara odaklanırken, altın fiyatları da bu belirsizlik ortamında dalgalanıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 4 bin 194 dolardan işlem görüyor.

Türkiye piyasasında ise gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları, ons altın fiyatlarındaki değişimlere paralel olarak şekilleniyor.

Sonuç olarak, altın piyasası Fed'in faiz kararını beklerken belirsizlik hakim. Yatırımcılar, Fed'in olası faiz indirimlerinin boyutunu ve zamanlamasını yakından takip ederek pozisyonlarını ayarlamaya çalışıyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın devam etmesi beklenirken, Fed'in kararları piyasaların geleceği açısından kritik önem taşıyor. Bu süreçte yatırımcıların dikkatli ve temkinli hareket etmesi, risklerini minimize etmeleri gerekiyor.