Altın rekora devam ediyor: Bir eşik daha aşıldı (28 Ocak altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum... Altın rekor kırmaya devam ediyor ve durdurulamaz yükselişini sürdürüyor. Hem ons altın hem gram altın yeni rekor seviyelerini gördü. Ons altın, ilk kez 5.200 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Küresel piyasalar, Fed'in faiz kararına kilitlenmiş durumda. Peki, gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte 28 Ocak 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın fiyatı en yüksek 5247 dolar, en düşük 5157 dolar seviyesini gördü. Ons altın sabah saat 07.21 itibarıyla 5238 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın ise en yüksek 7324 TL, en düşük 7199 TL seviyesini gördü. Gram altın fiyatları sabah saat 07.08 itibarıyla 7310 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altında yaşanan hareketlilik gram altın fiyatlarına da yansıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kapalıçarşı'daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 7595 TL'den gerçekleşiyor. Böylece bir eşik olarak görülen 7500 TL barajı da aşılmış oldu. Çeyrek altın satış fiyatı da 12385 TL'ye ulaştı.

Diğer yandan altın fiyatlarını etkileyen gelişmelerden bir tanesi olarak dolar endeksinde yaşanan gerilemenin kıymetli metallere pozitif yansıması gösteriliyor. ABD para birimindeki zayıflama, dolarla fiyatlanan emtia ürünlerinin fiyatlarını destekliyor. Öte yandan altın fiyatları etkileyen faktörler arasında jeopolitik riskler de var. ABD'nin son dönemde Venezuela, İran ve Grönland yaklaşımı ve tekrar tarifeleri öne sürmesinin jeopolitik riskleri artırdığı ve güvenli liman talebini yükselttiği belirtiliyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası Fed'in bağımsızlığına ve ABD'nin mali yapısına yönelik endişelerle beraber ülkede hükümetin tekrar kapanma riskinin de altın fiyatlarını etkilediği aktarılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

28 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.21 itibarıyla 5238 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.08 itibarıyla 7310 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.09 itibarıyla 11.949 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.10 itibarıyla 23.898 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.20 itibarıyla 50.685 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.25 itibarıyla 123.656 TL seviyesinde.