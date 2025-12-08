Altın rüzgarı: Fed faiz indirimi beklentisiyle yükselişe geçti

Piyasaların Gözü Fed Kararında: Altın Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı

Altın, 8 Aralık Pazartesi günü yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki toplantısında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin artmasıyla değer kazandı. Doların değer kaybetmesi de altının ons fiyatını yukarı taşıdı. Fed'in gevşemeye gideceği beklentilerinin artmasıyla dolar endeksi zayıflarken, doların değer kaybına paralel olarak alternatif maliyeti düşen altının ons fiyatı yeni haftanın ilk gününde yüzde 0,4 yükselerek 4 bin 217 dolara çıktı. Haftanın ilk işlem gününe ise yükselişle başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 5 bin 770 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in faiz indirimi beklentisinin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini belirtiyor. Piyasaların gözü şimdi Fed'in faiz kararına çevrilmiş durumda. Bu hafta açıklanacak kararlar, altın fiyatlarının yönünü belirlemede önemli rol oynayacak.

Sonuç olarak, altın fiyatları Fed'in faiz indirimi beklentisi ve doların zayıflamasıyla yükselişe geçmiş durumda. Yatırımcılar, bu hafta Fed'den gelecek haberleri yakından takip ederek pozisyonlarını belirleyecekler. Enflasyon verileri ve küresel ekonomik gelişmeler de altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecek.