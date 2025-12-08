FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın rüzgarı: Fed faiz indirimi beklentisiyle yükselişe geçti

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağı beklentisiyle haftaya yükselişle başladı. Doların zayıflaması da altının yükselişini destekledi. Piyasaların gözü bu hafta Fed'in alacağı kararlarda olacak.

Altın rüzgarı: Fed faiz indirimi beklentisiyle yükselişe geçti

Piyasaların Gözü Fed Kararında: Altın Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı

Altın, 8 Aralık Pazartesi günü yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki toplantısında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin artmasıyla değer kazandı. Doların değer kaybetmesi de altının ons fiyatını yukarı taşıdı. Fed'in gevşemeye gideceği beklentilerinin artmasıyla dolar endeksi zayıflarken, doların değer kaybına paralel olarak alternatif maliyeti düşen altının ons fiyatı yeni haftanın ilk gününde yüzde 0,4 yükselerek 4 bin 217 dolara çıktı. Haftanın ilk işlem gününe ise yükselişle başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 5 bin 770 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in faiz indirimi beklentisinin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini belirtiyor. Piyasaların gözü şimdi Fed'in faiz kararına çevrilmiş durumda. Bu hafta açıklanacak kararlar, altın fiyatlarının yönünü belirlemede önemli rol oynayacak.

Sonuç olarak, altın fiyatları Fed'in faiz indirimi beklentisi ve doların zayıflamasıyla yükselişe geçmiş durumda. Yatırımcılar, bu hafta Fed'den gelecek haberleri yakından takip ederek pozisyonlarını belirleyecekler. Enflasyon verileri ve küresel ekonomik gelişmeler de altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
8 Aralık Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları8 Aralık Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları
1 dolar kaç TL?1 dolar kaç TL?

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.764,12
5.764,71
% 0.32
10:30
Ons Altın / TL
179.114,05
179.172,40
% 0.24
10:45
Ons Altın / USD
4.210,22
4.210,74
% 0.2
10:45
Çeyrek Altın
9.222,60
9.425,30
% 0.32
10:30
Yarım Altın
18.387,55
18.850,60
% 0.32
10:30
Ziynet Altın
36.890,38
37.585,91
% 0.32
10:30
Cumhuriyet Altını
38.459,00
39.041,00
% -0.5
13:00
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.