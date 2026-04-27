Altın satılır mı, alınır mı? Uzman isimden uyarı geldi

Altın fiyatlarında son dakika! Bugün gramın fiyatı 6.827 TL ve ons fiyatı 4.715 dolardan güne başlıyor. Orta Doğu’da belirsizlikler sürerken, altında temkinli fiyatlamalar öne çıkıyor. Uzman isim Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu hafta FED faiz kararı ve jeopolitik gelişmelerin dikkatle izlendiğini belirterek “Uzun vadeli yatırımcılar için onsta 4.600-4.650 dolar bandı kademeli alım için ilk fırsat bölgesi olabilir” dedi.

Küresel piyasalarda dalgalanmalar sürüyor. Hafta sonunda ABD ve İran heyetlerinin müzakere için Pakistan’a gitmesi beklenirken, son dakika gelişmeleri ile İslamabad buluşması iptal edildi.

Gelinen noktada kırılgan ateşkes devam ediyor ancak kalıcı bir anlaşmaya da varılamadı. Hürmüz Boğazındaki tıkanıklık da sürerken, petrol yüksek seyrini koruyor ve altında temkinli fiyatlamalar öne çıkıyor.

ALTINDA TEMKİNLİ DURUŞ

Geçen hafta 4.709 dolardan kapanış yapan altının ons fiyatı, bu haftaya TSİ 06:30 itibarıyla 4.715 dolardan başlangıç yapıyor. İç piyasada ise 27 Nisan 2026 gram altın fiyatı aynı saatlerde 6.827 TL’den fiyatlanıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 6.851 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.228 TL’den gerçekleşiyor. Altın fiyatlarında cuma kapanışına göre yatay görünüm öne çıkıyor.

PETROLDE YÜKSEK SEYİR

Petrol fiyatları da Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlikler sebebiyle, yeni haftanın ilk işlem saatlerinde 106,5 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Geçen hafta %16’nın üzerinde prim yapan petrol kazanımlarını korurken, Brent fiyatı son 3 haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Hürmüz Boğazındaki abluka takip edilirken, muhtemel bir anlaşma beklentisinin, fiyatlarda daha fazla artışın önüne geçtiği ifade ediliyor.

DİKKATLER MERKEZ BANKALARINDA

Bu hafta altın fiyatları için ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının kritik olacağını vurgulayan Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, jeopolitik gelişmelerin de piyasalarda dikkatle izlendiğini hatırlattı.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Altın fiyatlarında son 3-4 haftadır 4.830-4.880 dolar bandının önemli bir direnç olarak öne çıktığını belirten Doç. Dr. Eryılmaz, “Uzun vadeli yatırımcılar için geri çekilmelerde 4.600-4.650 dolar bandı kademeli alım için ilk fırsat bölgesi olabilir” dedi.

GRAM FİYATINDA BEKLENTİLER

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, geçen hafta gram altının da 6.812 TL’den kapanış yaptığını hatırlatarak, “Uzun vadede ana trend yukarı. Gramda da 6.700-6.750 TL kademeli alım için uygun bir bölge. 6.900 TL üzerindeki hacimli kırılmalarda momentum güçlenebilir” yorumunda bulundu.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.823,72
6.824,53
% 0.14
09:57
Ons Altın / TL
212.305,98
212.362,68
% 0.18
10:12
Ons Altın / USD
4.714,60
4.715,21
% 0.12
10:12
Çeyrek Altın
10.917,95
11.158,10
% 0.14
09:57
Yarım Altın
21.767,65
22.316,20
% 0.14
09:57
Ziynet Altın
43.671,78
44.495,92
% 0.14
09:57
Cumhuriyet Altını
45.050,00
45.730,00
% 0.22
12:38
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

