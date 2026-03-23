FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın satışı durdu: İlk kez 500 TL makas açıldı ‘Bu kadarını beklemiyorduk’

Altında yaşanan hareketlilik bayram sonrasında da devam edince, bankalar ile canlı piyasadaki makas 500 TL’nin üzerine çıktı, 700 TL’ye kadar ulaştı. Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş ilk kez böyle bir durum yaşandığını belirterek, "Altından korkmayın gördüğü yeri her zaman geçer" dedi.

Altın satışı durdu: İlk kez 500 TL makas açıldı ‘Bu kadarını beklemiyorduk’

Bursa Kapalı Çarşı'daki kuyumcularda arife günündeki yoğunluk hafta başında kaldığı yerden devam etti. Alım satım hareketliliğin fazla olduğu çarşıda alıcıların ağır basması nedeniyle bazı kuyumcularda gram altın kalmadığından satışlar durduruldu.

Altın satışı durdu: İlk kez 500 TL makas açıldı ‘Bu kadarını beklemiyorduk’ 1

FARK 700 TL’YE ÇIKTI

Bankalar ile fiziki altın piyasası arasındaki makas ise ilk kez 500 TL’nin üzerine çıktı. Fiyat farklılıkları nedeniyle bazı kuyumcularda bu fark 700 TL’ye ulaştı. Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, ons bazında 1200 dolarlık bir düşüş yaşanan altında haraketliliğin sürdüğünü anlattı.
Altın satışı durdu: İlk kez 500 TL makas açıldı ‘Bu kadarını beklemiyorduk’ 2

“BU KADARINI BEKLEMİYORDUK”

Petroldeki yükseliş, doların artışı ve FED'in faiz kararlarıyla değerlendirildiğinde bu düşüşün beklenenin üzerinde olduğuna dikkati çeken Altıkardeş, şöyle konuştu:

"Bunu bekliyor muyduk, hayır bu kadarın beklemiyorduk. Altın eski günlerine geri döner mi bundan sonra çıkış sürer mi diye merak ediyor vatandaşlar. Dünya piyasasında TL bazında 6 bin TL civarında, reel piyasaya bakarsanız canlı piyasada 6500 üzerinde devam ediyor. Arada ilk kez bu kadar fark oluyor. Vatandaşlar makasa rağmen fiziki altına devam ediyor."
Altın satışı durdu: İlk kez 500 TL makas açıldı ‘Bu kadarını beklemiyorduk’ 3

“GÖRDÜĞÜ YERİ GEÇER”

Savaşın gidişatının değişmesi, kanalların açılması ve petrol düşüşüyle altının yeni zirvelerini görmesini beklediklerini vurgulayan Altıkarteş, "8 bin 8 bin 500 bantlarına tekrar çıkabiliriz. Altını elinde olanlar endişe duymasın. Yatırım fırsatı olarak görebilirler. Rahat olsun vatandaşlar paniğe kapılmasın" dedi.
Altın satışı durdu: İlk kez 500 TL makas açıldı ‘Bu kadarını beklemiyorduk’ 4

Bursa Kapalı Çarşı'daki kuyumcularda alım satım arasında yaklaşık 190 TL’lik fark bulunduğunu belirten Altıkardeş, "Arife gününde Bursa, İstanbul'da kepenk kapattı kuyumcular altın kalmadı. Bayrama altınla girdi yatırımla girdi vatandaşlar. Bugün için çarşı yine kalabalık. Alışveriş var. Alan da satan da oluyor. Güvenli liman altında özdeşleşmiş bir yatırım aracı. Altından korkmayın gördüğü yeri her zaman geçer. Bugün kayıp gibi görünen yarın kazanç olarak dönebilir" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.362,42
6.364,93
% -0.65
16:01
Ons Altın / TL
197.135,78
197.225,39
% -1.03
16:16
Ons Altın / USD
4.448,16
4.449,69
% -1.09
16:16
Çeyrek Altın
10.179,88
10.406,66
% -0.65
16:01
Yarım Altın
20.296,13
20.813,32
% -0.65
16:01
Ziynet Altın
39.908,15
40.662,66
% -2.66
07:45
Cumhuriyet Altını
44.227,00
44.872,00
% -4.71
15:45
Anahtar Kelimeler:
Bursa Altın kapalı çarşı altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.