Altın satışında yeni dönem! Bakan ile görüştü 'Manşeti vereyim' diyerek açıkladı 'Çok şaşıracağınız bir gelişme'

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik yakından takip ediliyor. Küresel ölçekte yaşananları yakından takip eden altın fiyatlarının nabzı yakından tutuluyor. Bugün Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'da yapacağı açıklamalar öncesi altındaki düşüş dikkat çekerken piyasaların konuşması sonrası ilk tepkisi merak ediliyor.

**Şu anda ise, gram altın, ons altın, çeyrek altın, Ata altını, Cumhuriyet altını ve Kapalı Çarşı'da altın fiyatları şu şekilde:





YÜZDE 8 BİNDEN FAZLA GETİRİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber'e yaptığı açıklamalarda altın piyasasın için önemli konulara değindi. Memiş, "Türk lirası karşısında en çok kazandıran yatırım aracı gram altın oldu. %8 binden fazla bir getiri sağladı. Yastık altında 7 bin tondan fazla altın var Türkiye'de. Yıla 3 bin 50 lira seviyesinden başlayan gram altın aradan 8 ay geçti, şu anda şu anda 4 bin 420 lira seviyesinde. Uzun vadeli bir yatırımcı altının fiyatına değil miktarına bakar" dedi.

"ZENGİN OLMUŞ İNSANLARDIR"

Uzun vadeli yatırımcının alıp kenara koyacağını ifade eden Memiş, "Önümüzdeki yılın ilk yarısında 5 bin lirayı gören yüksek diyenler zarar edecek. Çünkü hedefimiz 6 bin lira seviyesi ve dolayısıyla altının fiyatına bakılmaz, miktarına bakılır. O yüzden gelenekçi yatırımcılar, yani finansal okur yaazarlığı olmamış, bugüne kadar gelenekçi bir şekilde tuttuğu parayı altın yapmış olan kişiler zengin olmuş insanlardır. Elindeki telefonla onu mu yatırım yapayım, bunu mu yapayım, alayım mı satayım mı diyenler zengin olamamıştır. Bu bir gerçektir" şeklinde konuştu.

2026'DA HEDEF: 6 BİN TL

2026 yılının ilk yarısındaki hedefin 6 bin lira olduğunun altını çizen Memiş, merkez bankalarının da altın alımı hızlandırdıklarını kaydetti. Yatırım yaparken sepet yapmanın mantıklı olduğunu vurgulayan Memiş, "Sepet yaptığınız zaman yine kazanan siz olacaksınız. Mesela belli bir miktarını gümüş yapabilirsiniz. Belli bir miktarını euro yapabilirsiniz. Belli bir miktarını TL'de bekletip borsada değerlendirebilirsiniz" dedi.

BAKAN BOLAT İLE GÖRÜŞTÜ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşen İslam Memiş, görüşme hakkında detayları da açıkladı. Memiş, görüşme ile ilgili şu cümleleri kurdu:



"0,25 gram yarım gram altınların üretiminin tekrar gelmesiyle alakalı talebimi de ilettim. Yani kamuoyun talebi de kendilerine ilettim. Size bir manşet daha vereyim bugün. O projelerimin arasında çok şaşıracağınız bir gelişme daha olacak. Bu işçilikli altınlar var ya kelepçe, küpe, kolye, üzerine taşlar var, yaylar var falan. Hep böyle atölyeler daha fazla maden, altın olmayan maden kullanıyorlardı. Hem kuyumcuları mağdur ediyordu hem tüketicileri mağdur ediyordu. Şimdi bütün ürünlerde sertifika olacak. Yani bir madenin üzerinde kaç gram taş var, kaç gram yay var, hepsi sertifikayla belgelenecek. ani sektörde bütün ezberleri bozuyoruz. Tüketici korunacak, kuyumcu esnafı korunacak"