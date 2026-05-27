Benzine indirim geldi, tablo yine değişti!

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.

YENİ FİYATLAR POMPAYA YANSIDI

Akaryakıt ürünleri arasında benzinin litre fiyatında 80 kuruşluk indirim uygulanırken, yeni fiyatlar pompaya yansıdı. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.32 TL

Motorin litre fiyatı: 67.03 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.18 TL

Motorin litre fiyatı: 66.90 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 65.29 TL

Motorin litre fiyatı: 68.16 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 65.57 TL

Motorin litre fiyatı: 68.43 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL

AKARYAKITTA GÖZLER KÜRESEL PİYASALARDA

Akaryakıt fiyatlarındaki değişim, küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleriyle birlikte yakından takip ediliyor. Benzin ve motorin fiyatlarındaki hareketlilik araç sahiplerinin gündeminde kalmayı sürdürüyor.