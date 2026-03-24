Altın 'trafiği': Fiyatlar harekete geçirdi, akın ettiler

Altın fiyatları haftanın ilk gününde en çok konuşulan konulardan oldu. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş, dün İstanbul'da vatandaşları harekete geçirdi. Özellikle Kuyumcukent'te yoğunluk yaşandığı, gram altının tükendiği aktarıldı.

Altın fiyatlarında dün yaşanan sert düşüş, herkesin gündeminde yer aldı. Altın fiyatlarının gerilemesini fırsat bilen vatandaşların dün gün boyunca Kuyumcukent'e akın ettiği öğrenildi. Araçlarıyla gelenlerin oluşturduğu yoğunluk, bölgede trafik akışını yavaşlatırken, otopark alanlarının dolmasıyla birlikte gelişigüzel park eden araçlar dikkat çekti.

Kuyumcukent çevresinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Ancak trafiği zaman zaman durma noktasına geldi, bölgede dün gün boyu hareketlilik sürdü.

"1 VE 5 GRAM ALTIN BULMAK ZORLAŞTI"

Yoğun talep nedeniyle kuyumcularda özellikle küçük gramajlı altınlara ilgi arttı. Kuyumcular, 1 ve 5 gramlık altınların kısa sürede tükendiğini, bazı işletmelerde bu ürünlerin bulunmasının zorlaştığını belirtti.

Kuyumcukent'te gram altın 6 bin 800 TL seviyelerinde işlem görürken, gümüşün gram fiyatı ise 105 TL bandında seyretti.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.225,04
6.226,48
% -0.82
08:48
Ons Altın / TL
193.189,65
193.290,48
% -1.03
09:03
Ons Altın / USD
4.357,35
4.358,14
% -1.12
09:03
Çeyrek Altın
9.960,06
10.180,29
% -0.82
08:48
Yarım Altın
19.857,87
20.360,58
% -0.82
08:48
Ziynet Altın
39.840,24
40.596,63
% -0.82
08:48
Cumhuriyet Altını
44.397,00
45.042,00
% -4.35
17:12
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

