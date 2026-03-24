Altın 'trafiği': Fiyatlar harekete geçirdi, akın ettiler

Altın fiyatlarında dün yaşanan sert düşüş, herkesin gündeminde yer aldı. Altın fiyatlarının gerilemesini fırsat bilen vatandaşların dün gün boyunca Kuyumcukent'e akın ettiği öğrenildi. Araçlarıyla gelenlerin oluşturduğu yoğunluk, bölgede trafik akışını yavaşlatırken, otopark alanlarının dolmasıyla birlikte gelişigüzel park eden araçlar dikkat çekti.

Kuyumcukent çevresinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Ancak trafiği zaman zaman durma noktasına geldi, bölgede dün gün boyu hareketlilik sürdü.

"1 VE 5 GRAM ALTIN BULMAK ZORLAŞTI"

Yoğun talep nedeniyle kuyumcularda özellikle küçük gramajlı altınlara ilgi arttı. Kuyumcular, 1 ve 5 gramlık altınların kısa sürede tükendiğini, bazı işletmelerde bu ürünlerin bulunmasının zorlaştığını belirtti.

Kuyumcukent'te gram altın 6 bin 800 TL seviyelerinde işlem görürken, gümüşün gram fiyatı ise 105 TL bandında seyretti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır