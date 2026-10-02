Altın ve dolarda kritik gelişme! Piyasaların gözü saat 15.30’a çevrildi

Altın fiyatlarında ekim ayının ilk haftasında aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Ons altın 4.170 dolara gerilerken, gram altın 2 Ekim 2026 sabahına 6.585 TL seviyesinden başladı. Piyasaların gözü ise bugün açıklanacak ABD eylül ayı istihdam raporuna çevrildi.

Küresel piyasalarda ons altın, ekim ayının ilk işlem gününü yüzde 0,49 yükselişle 4.177 dolardan tamamladı. Bugünkü işlemlerde ise sınırlı satış baskısı öne çıktı. TSİ 06.00 itibarıyla ons altın 4.170 dolar seviyesinde işlem gördü.

ALTINDA HAFTALIK KAYIP YÜZDE 2,5'E YAKLAŞTI

Ons altındaki haftalık değer kaybı yaklaşık yüzde 2,5 seviyesine ulaştı. Böylece değerli metal, önceki haftadaki düşüşün ardından bu haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın eylül ayında ise yüzde 6,6 değer kaybetmişti.

Altın fiyatlarını baskılayan başlıklardan biri Orta Doğu'daki gelişmeler olurken, ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarını yeniden değerlendirdiği ve bölgeye üçüncü uçak gemisiyle 10 bine kadar ilave asker göndermeyi planladığına ilişkin haberler petrol fiyatlarını yeniden 100 doların üzerine taşıdı.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon endişelerini artırırken, FED'in faizleri "daha uzun süre yüksek tutabileceği" beklentisini de güçlendirdi. Faiz beklentilerindeki yükseliş, altının taşıma maliyetini artırarak ons fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor.

DOLAR 17 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Altındaki düşüşte etkili olan bir diğer unsur ise doların güçlenmesi oldu. Dolar endeksi 102 seviyesini aşarak 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Endeksteki haftalık yükseliş yaklaşık yüzde 1 olurken, güçlü dolar ons altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.

Doların değer kazanmasında yalnızca FED'in faiz politikasındaki beklentiler etkili olmuyor. Artan enerji maliyetleri ve Euro Bölgesi'ne ilişkin risklerin yükselmesi de yatırımcıların dolara yönelmesine neden oluyor. Bu durum, dolar üzerinden fiyatlanan ons altında toparlanmaların sınırlı kalmasına yol açıyor.

FED tarafında ise ekim ayında yeni bir faiz artışı yapılabileceğine yönelik beklentiler zayıfladı. FED Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, eylül ayındaki faiz artışını desteklediğini ancak yeni bir adım konusunda acele edilmemesi gerektiğini söyledi. Jefferson, bundan sonraki politika değişikliklerinde ekonomik verilerin, görünümün ve risk dengesinin birlikte değerlendirileceğini belirtti.

New York Fed Başkanı John Williams da benzer yönde açıklamalarda bulunurken, piyasalarda 27-28 Ekim toplantısında faiz artışı ihtimali yüzde 25 civarına geriledi. Buna karşın piyasalar, FED'in yılın ilerleyen döneminde, özellikle aralık ayında faiz artışı yapabileceğini fiyatlamaya devam ediyor.

GÖZLER BUGÜN SAAT 15.30'A ÇEVRİLDİ

Piyasaların yönünü belirleme potansiyeli taşıyan en önemli veri ise bugün açıklanacak ABD eylül ayı istihdam raporu olacak. ABD Çalışma Bakanlığı, kritik veriyi TSİ 15.30'da açıklayacak.

Piyasa beklentileri, tarım dışı istihdamın eylülde yaklaşık 90 bin kişi artması, işsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde kalması ve ortalama saatlik kazançların aylık bazda yüzde 0,3 yükselmesi yönünde.

İSTİHDAM VERİSİ ALTININ YÖNÜNÜ ETKİLEYEBİLİR

İstihdam verisinin 90 binin belirgin şekilde üzerinde gelmesi, iş gücü piyasasının güçlü olduğuna ve enflasyon baskısının sürdüğüne yönelik değerlendirmeleri güçlendirebilir. Böyle bir tablo, daha sıkı para politikası beklentisini öne çıkararak altın üzerindeki baskının artmasına neden olabilir.

TGRT'nin haberine göre, piyasalar bugün açıklanacak istihdam raporunun ardından ABD ekonomisine ilişkin yeni sinyalleri ve FED'in para politikasına yönelik beklentileri yakından takip edecek.