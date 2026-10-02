FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın ve dolarda kritik gelişme! Piyasaların gözü saat 15.30’a çevrildi

Altın ve dolarda hareketlilik sürerken piyasaların gözü kritik veriye çevrildi. ABD'nin eylül ayı istihdam raporu bugün saat 15.30'da açıklanacak.

Altın ve dolarda kritik gelişme! Piyasaların gözü saat 15.30’a çevrildi
Aleyna Türkmen

Altın fiyatlarında ekim ayının ilk haftasında aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Ons altın 4.170 dolara gerilerken, gram altın 2 Ekim 2026 sabahına 6.585 TL seviyesinden başladı. Piyasaların gözü ise bugün açıklanacak ABD eylül ayı istihdam raporuna çevrildi.

Küresel piyasalarda ons altın, ekim ayının ilk işlem gününü yüzde 0,49 yükselişle 4.177 dolardan tamamladı. Bugünkü işlemlerde ise sınırlı satış baskısı öne çıktı. TSİ 06.00 itibarıyla ons altın 4.170 dolar seviyesinde işlem gördü.

Altın ve dolarda kritik gelişme! Piyasaların gözü saat 15.30’a çevrildi 1

ALTINDA HAFTALIK KAYIP YÜZDE 2,5'E YAKLAŞTI

Ons altındaki haftalık değer kaybı yaklaşık yüzde 2,5 seviyesine ulaştı. Böylece değerli metal, önceki haftadaki düşüşün ardından bu haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın eylül ayında ise yüzde 6,6 değer kaybetmişti.

Altın fiyatlarını baskılayan başlıklardan biri Orta Doğu'daki gelişmeler olurken, ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarını yeniden değerlendirdiği ve bölgeye üçüncü uçak gemisiyle 10 bine kadar ilave asker göndermeyi planladığına ilişkin haberler petrol fiyatlarını yeniden 100 doların üzerine taşıdı.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon endişelerini artırırken, FED'in faizleri "daha uzun süre yüksek tutabileceği" beklentisini de güçlendirdi. Faiz beklentilerindeki yükseliş, altının taşıma maliyetini artırarak ons fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor.

Altın ve dolarda kritik gelişme! Piyasaların gözü saat 15.30’a çevrildi 2

DOLAR 17 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Altındaki düşüşte etkili olan bir diğer unsur ise doların güçlenmesi oldu. Dolar endeksi 102 seviyesini aşarak 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Endeksteki haftalık yükseliş yaklaşık yüzde 1 olurken, güçlü dolar ons altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.

Doların değer kazanmasında yalnızca FED'in faiz politikasındaki beklentiler etkili olmuyor. Artan enerji maliyetleri ve Euro Bölgesi'ne ilişkin risklerin yükselmesi de yatırımcıların dolara yönelmesine neden oluyor. Bu durum, dolar üzerinden fiyatlanan ons altında toparlanmaların sınırlı kalmasına yol açıyor.

FED tarafında ise ekim ayında yeni bir faiz artışı yapılabileceğine yönelik beklentiler zayıfladı. FED Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, eylül ayındaki faiz artışını desteklediğini ancak yeni bir adım konusunda acele edilmemesi gerektiğini söyledi. Jefferson, bundan sonraki politika değişikliklerinde ekonomik verilerin, görünümün ve risk dengesinin birlikte değerlendirileceğini belirtti.

New York Fed Başkanı John Williams da benzer yönde açıklamalarda bulunurken, piyasalarda 27-28 Ekim toplantısında faiz artışı ihtimali yüzde 25 civarına geriledi. Buna karşın piyasalar, FED'in yılın ilerleyen döneminde, özellikle aralık ayında faiz artışı yapabileceğini fiyatlamaya devam ediyor.

Altın ve dolarda kritik gelişme! Piyasaların gözü saat 15.30’a çevrildi 3

GÖZLER BUGÜN SAAT 15.30'A ÇEVRİLDİ

Piyasaların yönünü belirleme potansiyeli taşıyan en önemli veri ise bugün açıklanacak ABD eylül ayı istihdam raporu olacak. ABD Çalışma Bakanlığı, kritik veriyi TSİ 15.30'da açıklayacak.

Piyasa beklentileri, tarım dışı istihdamın eylülde yaklaşık 90 bin kişi artması, işsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde kalması ve ortalama saatlik kazançların aylık bazda yüzde 0,3 yükselmesi yönünde.

Altın ve dolarda kritik gelişme! Piyasaların gözü saat 15.30’a çevrildi 4

İSTİHDAM VERİSİ ALTININ YÖNÜNÜ ETKİLEYEBİLİR

İstihdam verisinin 90 binin belirgin şekilde üzerinde gelmesi, iş gücü piyasasının güçlü olduğuna ve enflasyon baskısının sürdüğüne yönelik değerlendirmeleri güçlendirebilir. Böyle bir tablo, daha sıkı para politikası beklentisini öne çıkararak altın üzerindeki baskının artmasına neden olabilir.

TGRT'nin haberine göre, piyasalar bugün açıklanacak istihdam raporunun ardından ABD ekonomisine ilişkin yeni sinyalleri ve FED'in para politikasına yönelik beklentileri yakından takip edecek.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bankalar tek tek açıkladı! ATM'den para çekme limitleri belli olduBankalar tek tek açıkladı! ATM'den para çekme limitleri belli oldu
İzin gününde yarım saat bile çalıştırılıyorsanız dikkat! Yargıtay'dan emsal kararİzin gününde yarım saat bile çalıştırılıyorsanız dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.609,59
6.610,59
% 0.27
11:39
Ons Altın / TL
205.539,30
205.578,14
% 0.24
11:54
Ons Altın / USD
4.182,38
4.183,00
% 0.13
11:54
Çeyrek Altın
10.575,35
10.808,31
% 0.27
11:39
Yarım Altın
21.084,60
21.616,62
% 0.27
11:39
Ziynet Altın
42.301,38
43.101,02
% 0.27
11:39
Cumhuriyet Altını
43.235,00
43.889,00
% -1.26
17:04
Anahtar Kelimeler:
Altın istihdam veri abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Soma'dan peş peşe acı haber! Göçükte can kaybı 5'e yükseldi

Soma'dan peş peşe acı haber! Göçükte can kaybı 5'e yükseldi

Hakemlerden, TFF Başkanı ve MHK Başkanı'na ağır suçlamalar

Hakemlerden, TFF Başkanı ve MHK Başkanı'na ağır suçlamalar

Fenomen kaynanaya acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

Fenomen kaynanaya acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.