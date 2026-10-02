İzin gününde yarım saat bile çalıştırılıyorsanız dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

Türkiye'de çalışan herkesi ilgilendiriyor. Çalışanların en temel yasal kazanımları arasında yer alan hafta tatili hakkı, Anayasa ve İş Kanunu hükümleri ile kesin sınırlarla korunuyor.

24 SAATTEN AZ OLAMAZ

Hafta tatili, Anayasa’nın "Çalışma şartları ve dinlenme hakkı" başlıklı 50’nci maddesinde doğrudan güvence altına alınmış durumdadır. 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamındaki iş yerlerinde, tatil gününden önceki günlerde çalışmış olan personele, 7 günlük zaman dilimi içerisinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme süresi verilmesi kanuni bir zorunluluktur.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Bu düzenlemeye göre, bir iş yerinde 6 gün boyunca aralıksız çalışan işçi, 7’nci gün dinlenme hakkı elde eder. Yasal mevzuatta bu tatilin mutlaka cumartesi ya da pazar günü kullanılması şartı aranmaz; esas olan 6 günlük çalışma periyodunun ardından gelen günde işçinin 24 saat kesintisiz dinlendirilmesidir.

Uzun uğraşlardan sonra edinilen bu hak geçen yıl çıkartılan kanunla bazı sektörlerde kısıtlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi verilen konaklama tesislerinde işçinin 10 güne kadar çalıştırılıp 11’inci gün hafta tatili yaptırılması sağlandı. Her ne kadar bu işçinin “yazılı talebi ve onayı” koşuluna bağlandı ise de fiilen işverenin talebiyle oluyor.

Turizm sektörünün ardından maalesef başka sektörlerden de hafta tatilinin 11’inci güne kaydırılması konusunda talepler geliyor. Önümüzdeki yıllarda yeni sektörlerin eklenmesi sürpriz olmayacak.

HAFTA TATİLİ 24 SAATTEN AZ OLAMAZ

Kanuna göre haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmadıkça bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünür. Haftanın 6 günü çalışılan iş yerlerinde günlük 7,5 saat, haftanın 5 günü çalışılan iş yerlerinde ise günlük 9 saat çalışma yapılabilir.

Haftalık 45 saatlik çalışma süresinin 6 günde doldurulduğu iş yerlerinde hafta tatili bir gündür. Haftalık çalışma süresinin 5 günde doldurulduğu iş yerlerinde ise iki gündür.

Hafta tatiline hak kazanmak için işçinin tatil öncesinde 6 gün çalışması gerekir.

Hafta tatili öncesinde 6 gün çalışma zorunluluğunu ille de fiilen çalışmak olarak anlamamak gerekir.

İşçi, aşağıdaki hallerde hafta tatili hesabı bakımından çalışmış gibi sayılır:

-Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri,

-İşçiye evlenmesi; evlat edinmesi; ana babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü; eşinin doğum yapması durumunda verilen mazeret izinleri,

-Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işverence verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU: YARIM SAAT DE ÇALIŞSA TATİL YAPMAMIŞ SAYILIR

Hafta tatili Anayasal güvence altındaki bir hak olduğundan ve kanun da emredici hüküm içerdiğinden, Yargıtay hafta tatili konusunda kesin sınırlar belirliyor. Buna göre, 7 günlük zaman diliminde kesintisiz 24 saatin altında haftalık izin verilmesi durumunda, hafta tatili izni kullandırılmamış sayılıyor.

İşçinin hafta tatilinde yarım saatliğine de olsa işe çağrılması, çalıştırılması, hafta tatilini hiç kullanmadığı anlamına geliyor.

İşçi onayı olmadan hafta tatilinde çalıştırılamaz. Kendi rızasıyla hafta tatilinde çalışması halinde ise ilave bir günlük ücret verilir.