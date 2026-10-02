Bankalar tek tek açıkladı! ATM'den para çekme limitleri belli oldu

Bankaların ATM'lerden gerçekleştirilen günlük masrafsız para çekme limitleri Ekim ayıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Nakit çekmek isteyen vatandaşların kullanabileceği tutarlar banka ve kart türüne göre farklılık gösteriyor.

Günlük ücretsiz para çekme limitlerinde bankalar tarafından belirlenen güncel rakamlar belli olurken, bazı bankalarda QR kod seçeneğiyle daha yüksek tutarlarda nakit çekilebiliyor.

ATM'DEN ÜCRETSİZ PARA ÇEKME LİMİTLERİ DEĞİŞİYOR

Kart kullanılarak ATM'lerden çekilebilen günlük tutarlar bankalara göre 10 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor. Mobil bankacılık uygulamalarındaki QR kod entegrasyonu ise bazı müşterilere standart limitlerin üzerinde ek nakit çekme imkanı sunuyor.

QR kodla gerçekleştirilen işlemler için ayrı limitler tanımlanabiliyor. Böylece günlük toplam çekim miktarı artırılabilirken, uygulanacak tutar müşterinin hesabına ve bankanın kendi politikalarına göre farklılık gösterebiliyor.

Bununla birlikte bankaların belirlediği günlük ücretsiz çekim limitinin aşılması halinde işlemler için ek komisyon alınabiliyor. Nefes'in haberine göre, yüksek miktarda nakit çekmeyi planlayan vatandaşların işlem yapmadan önce limit üzerindeki ücret tarifesini kontrol etmesi önem taşıyor. Masrafla karşılaşmak istemeyen müşteriler, yüksek tutarlı işlemlerini banka şubelerinden de gerçekleştirebiliyor.

BANKALARIN EKİM AYI LİMİTLERİ BELLİ OLDU

Ekim ayı itibarıyla bankaların müşterilerine sunduğu standart ve ücretsiz ATM para çekme limitleri şöyle:

Enpara: 50.000 TL (QR kod kullanımıyla toplam 60.000 TL'ye kadar)

İş Bankası: 20.000 TL

VakıfBank: 20.000 TL

QNB Finansbank: 10.000 TL - 20.000 TL

Garanti BBVA: 15.000 TL

Yapı Kredi: 15.000 TL

Akbank: 10.000 TL - 15.000 TL

Halkbank: 10.000 TL - 15.000 TL

DenizBank: 10.000 TL - 15.000 TL

Ziraat Bankası: 10.000 TL

LİMİTİ AŞANLAR KOMİSYONLA KARŞILAŞABİLİR

Günlük ücretsiz ATM çekim sınırının üzerinde para çekmek isteyen müşteriler için bankalar ek komisyon uygulayabiliyor. Bu nedenle özellikle yüksek tutarlı nakit ihtiyacı bulunanların işlem öncesinde kendi bankalarının güncel ücret ve limit bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.