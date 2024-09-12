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Altın yatırımcılarının dikkatine! Paranız bir anda pul olabilir! Geri dönülmez hata!

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
12.09.2024 17:47
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Ekonomik kriz, artan enflasyon derken, yalnızca yurtta değil dünyada da yatırımcılar hesaplarını yaparken ince eleyip sık dokuyor. Bu hususta kimi yatırımcılar yatırımlarını para üzerinden yaparken kimileri ise altın üzerinden yapmayı tercih ediyor. Ancak altını yatırım yapacakları büyük bir tehlike bekliyor. Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, vatandaşları sahte altın hakkında uyardı.

Son yıllarda ekonomik kriz, artan enflasyon, Dünya’da olan siyasi ve ekonomik olaylar nedeniyle altında hareketlilik durmuyor. Kendi rekorunu kıran altına yatırım yapmak isteyen vatandaşları, sahte altın konusunda Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar uyardı. Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte sahte altın olaylarının oldukça arttığını vurgulayan Yaşar, altın alırken mutlaka güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılması gerektiğine dikkat çekti.

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‘‘ALTIN DOLANDIRICILIĞINA KARŞI DİKKATLİ OLUN’’

“Postane önünde, hastane önünde altın satmaya çalışan kişilere güvenmeyin, bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olun” şeklinde uyaran Yaşar, altını sahtesinden ayırmak için altının sesinin dinlenmesi gerektiğini söyledi.

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ALTIN SAHTE Mİ, GERÇEK Mİ NASIL ANLAŞILIR?

Altını sahte ise ayırmanın yollarını anlatan Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yaşar şunları söyledi:
"Bütün kuyumcular bu altını sesinden anlar. İkincisi bu da önemli, ağırlığından anlarız. Daha şüphelenirse altını yakarız. Üzerindeki altın yaldız gider maden çıkar. Ayarı düşük olur ayarından şüphelenirsin, sertliğinden altın olup olmadığı anlaşılır. Daha fazla şüphelenirsek eritir, ayar analiz yaptırırız ayar evinden eritip analiz yaparız. Altın oranın kaç olduğunu görürüz. En kesin ve net sonucu ayar evleri verir.’’

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‘‘SAHTE ÜRÜNÜ MÜŞTERİNİN ELİNDEYKEN TAHMİN EDERİZ’’

Altının özgül ağırlığı 19 veya 20 gram olduğunu belirten Yaşar, ayrıca sözlerine şunları ekledi:
‘‘Altını teraziye koyduğumuzda 20,76 gram geliyor. Sahtesini teraziye bıraktığımızda 13.76 geliyor. Yani arada 7 gram fark var. Biz gelen sahte ürünü müşterinin elindeyken tahmin ederiz. Bunu bu şekilde kontrol ettiğimizde kesinlikle ortaya çıkar. Altın oranı çok önemli. Bunun dışında bir de ateşe sürülür, aside sürülür veya mihenk taşına süreriz ayarına göre altın olmayanın tamamını siler, altın silinmez"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.779,33
2.779,77
% 1.28
17:40
Ons Altın / TL
86.495,77
86.529,32
% 1.35
17:55
Ons Altın / USD
2.550,70
2.551,02
% 1.56
17:55
Çeyrek Altın
4.446,92
4.544,93
% 1.28
17:40
Yarım Altın
8.866,05
9.089,86
% 1.28
17:40
Ziynet Altın
17.787,69
18.124,13
% 1.28
17:40
Cumhuriyet Altını
18.622,00
18.904,00
% 0.65
17:09
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Kuyumcu Ekonomi Altın yatırım
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