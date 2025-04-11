Altın yeni güne rekor ile uyandı: O barajı geçerek tarihinde ilke imza attı! Gram altında 4 bin lira için geri sayım başladı...

Son Dakika Haberi... Altın fiyatları geçtiğimiz haftadan sonra tekrar yükselişe geçti. Donald Trump'ın hamleleri ile fiyatlanan altın fiyatları geçtiğimiz hafta değer kaybederken sarı metal dünden beri yükselişini sürdürüyor.



ALTIN NE KADAR?

Trump'ın 90 gün süre ile Çin hariç tüm ülkelerde gümrük vergilerini yüzde 10 ile sınırlandırmasının ardından borsa toparlanmaya başlarken altın fiyatları da yükselişe geçmişti. Altın bu sabah yeni bir rekor ile güne başladı. Buna göre, Ons altın yüzde 1,4 artışla ons başına 3 bin 217,78 dolardan işlem görürken, gün içinde 3 bin 219,84 dolar seviyesini test ederek tüm zamanların zirvesine çıktı.



4 BİN LİRA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ons altın tarafında yükselişin ardından gram altında da yükseliş görülmeye başlandı. 11 Nisan tarihine yüzde 1,7'lik bir yükseliş ile başlayan gram 3 bin 935 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise şu saatlerde 6 bin 479 liradan alıcı buluyor.



ALTIN OLAN TALEP ARTIYOR

Analistlere göre, ABD dolar endeksinin (DXY), başlıca para birimlerine karşı yüzde 1 oranında değer kaybetmesinin ardından dolar bazlı altın daha cazip hale getirdi ve dolardan kaçış ve finansal belirsizlikler altın talebini artırıyor.

Capital.com analisti Kyle Rodda, yatırımcıların sıradaki psikolojik sınır olarak 3.500 doları izlediğini ancak bu seviyeye ulaşmanın zaman alabileceğini ifade etti.

Merkez bankalarının altına olan talebi, ABD Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisi, Orta Doğu ve Avrupa'da istikrarsızlıklar altına dayalı yatırım fonlarına yönelen sermaye akışı da altın fiyatlarını yukarı taşıyan diğer unsurlar arasında görülüyor.