Altın yeniden rekor kırdı! Sınıra çok yaklaştı... Gram altın ve çeyrek altın fiyatında yeni rakamlar

Altın fiyatları sert yükselişini sürdürüyor. Gram altın ve ons altın fiyatlarında peş peşe rekorlar kırılmaya devam ediyor. Altın yatırımcıları gözünü altın fiyatlarındaki hareketlilikten alamazken güncel altın fiyatları araştırılıyor. Peki, altın yükselecek mi düşecek mi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları...

6 EKİM 2025 GRAM ALTIN

Ons altın yeni günde en yüksek 3933 dolar seviyesini görerek tarihi rekor kırdı. Ons altın saat 07.29 itibarıyla 3932 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın ise en yüksek 5272 TL seviyesini en düşük 5206 TL seviyesini gördü. Gram altın fiyatları saat 07.14 itibarıyla 5266 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında, ABD'de federal hükümetin kapanmasının tetiklediği güvenli liman talebi ve Fed'in faiz indirimi beklentileri yer alıyor. Diğer yandan değer kaybeden dolar endeksinin ve jeopolitik risklerin de değerli metalleri destekleyen bir diğer unsur olduğu aktarılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

6 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.29 itibarıyla 3932 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.14 itibarıyla 5266 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.16 itibarıyla 8614 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.16 itibarıyla 17223 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.28 itibarıyla 36485 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 07.28 itibarıyla 88491 TL seviyesinde.