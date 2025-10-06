FİNANS

Altın yeniden rekor kırdı! Sınıra çok yaklaştı... Gram altın ve çeyrek altın fiyatında yeni rakamlar

Altın fiyatları son dakika... 6 Ekim 2025 gram altın yeniden rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın 5272 TL ile en yüksek seviyesini gördü. Ons altın ise 3933 dolar ile en yüksek seviyesini test ederken 4000 dolar sınırına da çok yaklaştı. Peki, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Hande Dağ

Altın fiyatları sert yükselişini sürdürüyor. Gram altın ve ons altın fiyatlarında peş peşe rekorlar kırılmaya devam ediyor. Altın yatırımcıları gözünü altın fiyatlarındaki hareketlilikten alamazken güncel altın fiyatları araştırılıyor. Peki, altın yükselecek mi düşecek mi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Altın yeniden rekor kırdı! Sınıra çok yaklaştı... Gram altın ve çeyrek altın fiyatında yeni rakamlar 1

6 EKİM 2025 GRAM ALTIN

Ons altın yeni günde en yüksek 3933 dolar seviyesini görerek tarihi rekor kırdı. Ons altın saat 07.29 itibarıyla 3932 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın ise en yüksek 5272 TL seviyesini en düşük 5206 TL seviyesini gördü. Gram altın fiyatları saat 07.14 itibarıyla 5266 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın yeniden rekor kırdı! Sınıra çok yaklaştı... Gram altın ve çeyrek altın fiyatında yeni rakamlar 2

Altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında, ABD'de federal hükümetin kapanmasının tetiklediği güvenli liman talebi ve Fed'in faiz indirimi beklentileri yer alıyor. Diğer yandan değer kaybeden dolar endeksinin ve jeopolitik risklerin de değerli metalleri destekleyen bir diğer unsur olduğu aktarılıyor.

Altın yeniden rekor kırdı! Sınıra çok yaklaştı... Gram altın ve çeyrek altın fiyatında yeni rakamlar 3

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın yeniden rekor kırdı! Sınıra çok yaklaştı... Gram altın ve çeyrek altın fiyatında yeni rakamlar 4

6 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.29 itibarıyla 3932 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.14 itibarıyla 5266 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.16 itibarıyla 8614 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.16 itibarıyla 17223 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.28 itibarıyla 36485 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 07.28 itibarıyla 88491 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.279,57
5.280,26
% 1.35
07:57
Ons Altın / TL
164.300,18
164.501,54
% 1.47
08:12
Ons Altın / USD
3.943,12
3.943,59
% 1.45
08:12
Çeyrek Altın
8.447,31
8.633,23
% 1.35
07:57
Yarım Altın
16.841,82
17.266,46
% 1.35
07:57
Ziynet Altın
33.789,48
34.427,41
% 1.35
07:57
Cumhuriyet Altını
35.591,00
36.129,00
% 0.17
13:06
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
