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Altın yüzde 52 kazanç sağladı! Bu uyarıya kulak verin 'Cebinizdeki paradan olmayın' İslam Memiş ons altın için: 'Çok agresif yükseliyor'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.10.2024 09:32
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Altın hareketlilik devam ediyor. 2024'ün başında 2 bin 50 lira civarında olan gram altın yılın son günlerine doğru yatırımcısına yüzde 52'lik bir kazanç sağladı. Altının gölgesinde kalan gümüş ise yatırımcısına yüzde 63'lük bir getiri sundu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve Ekonomist Muhammet Bayram, vatandaşların yıl sonunda altın fiyatlarında ne ile karşılaşabileceğini aktardı. Peki geçtiğimiz günlerde 3 bin lira barajını aşan altın 24 Ekim tarihinde kaç liradan satışa sunuldu?

Altın yüzde 52 kazanç sağladı! Bu uyarıya kulak verin 'Cebinizdeki paradan olmayın' İslam Memiş ons altın için: 'Çok agresif yükseliyor'

Altın yatırımcısını şaşırtmıyor. Merkez Bankaları'ndan faiz indirimi beklentisi, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimler, ABD'de 5 Kasım'da seçimlerin olması gibi etkenler sarı metali hareketlendirdi. Geçtiğimiz günlerde 3 bin lira barajını aşan gram altın şu sıralar 3 bin 10 lira civarında satışta alıcısını bekliyor.

"ONS ALTIN AGRESİF YÜKSELİYOR"

Ons altın ise 2 bin 730 doalr seviyesinde seyrediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV100'e yaptığı açıklamalarda, birkaç hafta içerisinde altında kar satışlarının ve düzeltme hareketlerinin olabileceğini söyledi ve, "Ons altın tarafından 2 bin 600 dolar seviyesine kadar bir gerileme olursa bizim için sürpriz değil çünkü çok agresif yükseliyor" dedi.

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EN ÇOK KAZANDIRAN GÜMÜŞ OLDU!

Memiş, yılın başından beri gram altının yüzde 52 oranında yatırımcısına kazanç sağladığını ifade ederek, altınının bozdurmak isteyenlerin 2025 yılını beklemesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca Memiş, gümüşün altından daha fazla kazanç getirdiğini aktararak, "Gümüşün gram fiyarı yüzde 63'lük bir getiri sağladı" dedi.

ONS ALTIN İÇİN 3000 DOLAR TAHMİNİ

Ekonomist Muhammet Bayram ise TV100'de canlı yayında altın hakkında açıklamalarda bulundu. Bayram, altında daha fazla artışın olacağına dikkat çekerek, ons altının 3 bin dolara kadar gideceğinin altını çizdi ve, "Gram altının 3 bin 500 liraya kadar gideceğini gösteriyor" sözlerini sarf etti.

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DEVLET GARANTİLİ ALTIN FONU

Bayram, altın yatırımcısına bankadan altın fonu ile alım yapılmasını önererek, "Çalınma riski yok, sahte olma riski yok. Yatırım yapacağız derken cebindeki parayı boşuna vermemeliler. Ancak burada bankalardan açtıracakları altın fonu ile altını satın alabilirler. Bankaya bir hesap açtırırsanız altın fonu, aynı şekilde artacak altınınız. Bankalarda olduğu için devletin garantisinde oluyor. Altın fonu tamamen altına endeksli değil; bu sene tamamen daha fazla getirdi altın fonu. Altından daha fazla kazanç elde ettirdi çünkü bazı borsa hisseleri var içinde o yüzden altın fonunun alınmasını tavsiye ederim" diyerek sözlerini noktaladı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.009,67
3.010,20
% 0.58
09:24
Ons Altın / TL
93.697,17
93.729,35
% 0.68
09:39
Ons Altın / USD
2.734,75
2.735,28
% 0.72
09:39
Çeyrek Altın
4.815,47
4.921,67
% 0.58
09:24
Yarım Altın
9.600,84
9.843,34
% 0.58
09:24
Ziynet Altın
19.261,88
19.626,48
% 0.58
09:24
Cumhuriyet Altını
20.812,00
21.126,00
% 0.34
17:03
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