Aaltın fiyatları, üst üste iki hafta yaşanan sert kayıpların ardından yeniden toparlanma sinyali veriyor. Önceki iki haftada sırasıyla yüzde 4,56 ve yüzde 8,91 değer kaybeden ons altın, bu hafta gelen tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dünkü işlemleri yüzde 0,76 yükselişle 3 bin 583 dolardan tamamlayan ons altın, 27 Kasım sabahında da yükselişini sürdürdü.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

TSİ 08.20 itibarıyla 3 bin 641 dolar seviyesinde işlem gören ons altında haftalık kazanç yüzde 2,5’e yaklaştı.

GRAM ALTIN 6 BİN TL'YE YAKLAŞTI

Ons altındaki toparlanma yurt içi altın piyasasına da yansıdı. Hafta içerisinde 5 bin 582 TL seviyesine kadar gerileyen gram altın, gelen alımlarla yeniden yükselişe geçti.

27 Kasım 2026 sabahında gram altın 5 bin 940 TL seviyesinden güne başladı. Haftalık yükselişin yüzde 3’e yaklaştığı gram altında yatırımcılar, 6 bin TL seviyesinin aşılıp aşılmayacağını takip ediyor.

DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ NEYDİ?

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altın fiyatlarında yaşanan sert geri çekilmenin arkasında doların güçlenmesi, enerji kaynaklı enflasyon şoku ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin bulunduğunu belirtti.

Yapay zekâ hisselerinde yaşanan dalgalanmalar ve piyasalarda artan nakit ihtiyacının da yatırımcıları risk azaltmaya yönelttiğini ifade eden Hansen, bu gelişmelerin altındaki satış baskısını artırdığını kaydetti.

UZUN VADELİ BEKLENTİLER GÜÇLÜ

Kısa vadeli düşüşe rağmen altını destekleyen temel dinamiklerin değişmediğine dikkat çeken Hansen, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme politikaları, artan kamu borçları ve küresel mali sürdürülebilirlik endişelerinin fiziki altına olan talebi desteklemeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Altın yatırım fonlarındaki varlıkların fiyat düşüşüne rağmen dirençli kalması ve spekülatif pozisyonların önemli ölçüde azalması da olası bir toparlanma açısından olumlu işaretler arasında gösterildi.

3 BİN 590 DOLAR KRİTİK EŞİK

Altında yükselişin kalıcı olup olmayacağı konusunda teknik seviyelere dikkat çeken Ole Hansen, 3 bin 590 doların üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışın önemli bir sinyal olabileceğini belirtti.

Hansen'e göre bu seviyenin aşılması durumunda ons altında ilk etapta 3 bin 702 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Söz konusu seviye, kasım ayındaki satış dalgasının yüzde 38,2 Fibonacci geri alım noktası olarak öne çıkıyor.

Ancak Hansen, önceki dip seviyelerin yeniden kırılması halinde olumlu teknik görünümün geçerliliğini kaybedebileceği uyarısında bulundu.

YÜKSEK FAİZ ALTIN VE GÜMÜŞÜN CAZİBESİNİ AZALTIYOR

Faiz oranlarının yükselmesi, yatırımcılara faiz getirisi sağlayan varlıkları daha cazip hale getirirken, altın ve gümüş gibi faiz getirisi olmayan değerli metallerin elde tutulmasının fırsat maliyetini artırıyor.

Güçlü dolar ve faiz artışı beklentileri, işlem hacminin düşük olduğu piyasalarda altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ÇİN'İN HONG KONG ÜZERİNDEN ALTIN İTHALATI ARTTI

Hong Kong İstatistik ve Sayım Dairesi tarafından perşembe günü açıklanan verilere göre, Çin'in Hong Kong üzerinden gerçekleştirdiği net altın ithalatı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttı.

İthalat miktarı, nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Çin'den gelen talepteki artış, altın piyasasında yakından takip edilen gelişmeler arasında yer aldı.