Altında 2025'i işaret etti! 'Daha fazla...' Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?

Altın fiyatları pek çok farklı durumdan etkilenerek bir süredir yükseliş hareketine devam ediyor. Bu durum 'Altında yükseliş sürecek mi?' ve 'Altın fiyatları düşecek mi?' sorularını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar altında ilgili değerlendirmelerinde pek çok farklı konunun etken olduğunu vurgulayıp 'belirsizlik' durumuna işaret ediyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Para'da yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"BİR ŞEY SONSUZA KADAR YÜKSELMEZ! BİR NOKTADA DÜZELTME HAREKETİ GELMESİ GEREKİYOR"

"Altın cephesini özellikle değerlendirmek gerekirse bir şey sonsuza kadar yükselmez. Bir noktada bir düzeltme hareketinin gelmesi gerekiyor. Biz burayı 2750-2800 dolar bandı olarak belirlemişti. O yaklaştı. 2740 dolarla zirveyi gördük. Bir miktar daha yükselişler gelebilir. Bu noktada tabii ve hangi haberden ve hangi gelişmelerden etkileneceği çok çok önemli olmuş olacak. Şimdi Merkez bankaları cephesine baktığımızda orada faiz indirimleri tabii ki devam ediyor. 7 Kasım'da Fed cephesindeki faiz indirimini faiz kararını takip edeceğiz ama 5 Kasım seçimleri bu noktada çok çok önemli. 5 Kasım'da sonuç hemen 6 Kasım'da belirlenecek mi yoksa mahkeme süreci mi başlayacak burada belirsizlik olacak mı olmayacak mı ve gelecek olan lider eğer tabii ki Kamala'nın gelmesi durumunda Biden'ın yönetimini devamı şeklinde dünya belki siyasi ve ekonomik olarak bir tabloyla karşılaşmış olacak. Trump'ın gelmesi sürecinde özellikle vergilenme, gümrük vergilerinin gelmesi, oradaki dünya ticaretine yeniden bir şekil vermesi açısından bir sürpriz olmuş olacak. O yüzden kimin geleceği çok çok önemli.

Altın son zamanlarda aslında jeopolitik risk ve merkez bankaları sürecinden etkilendi. Ama asıl etkilendiği noktalardan belirleyen kelime belirsizlik. Bu belirsizlik ABD seçiminde ortadan kalkacak mı? Belki de Fed seçim sonrasında hemen faiz indirimine gitmeyebilir. Biliyorsunuz verileri çok yakından takip ediyor. Sıcak gelişmeler Fed'in bu noktada aslında karar vermesini yakından etkiliyor. O yüzden 7 Kasım'ı pas geçip aralık ayı itibarıyla faiz indirimi görebiliriz Fed cephesinde. Bu da değerli metallerin hem belirsizlikten beslenmesi hem de Merkez Bankası'nın politikasının bir sonraki aya ertelenmesi açısından etkili fiyatlar açısından etkili olmuş olacak.

"2025 DAHA FAZLA BELİRSİZLİĞİ İÇERİSİNDE BULUNDURUYOR?"

Ama şunu söyleyebiliriz; 2024'ü 2 aylık süreç içerisinde belirsizlik hakim ama 2025 daha fazla belirsizliği içerisinde bulunduruyor. Çin'i konuştuk Çin'in büyüyememesi, ABD ekonomisine dair aslında bilançonun miktarının her geçen gün artmış olması ve bu sürecin nasıl yönetilip yönetilemeyeceği çok önemli olmuş olacak. Merkez bankaları cephesinde enflasyonun hedefler doğrultusunda ilerlemesi pozitif ama son aylarda da artık enflasyonun hedeflerden küçük adımlarla da olsa uzaklaştığını görüyoruz. Yeniden enflasyonist süreç başlayacak mı?

"BELİRSİZLİĞİN ORTADAN KALDIĞI NOKTADA ALTIN YAVAŞ YAVAŞ GERİLEMEYE DEVAM EDECEK"

Aslında dijital taraftaki altın yatırımları bir miktar daha fazla. Bunun yanında tabii fiziki piyasanın da canlı olduğunu görüyoruz. Ama ithalat kotası dolayısıyla biliyorsunuz dış ticaret kalemimiz de altın ithalatı önemli bir yere sahipti bu noktada kotanın getirilmesiyle beraber özellikle ithalatın cari açığın bu noktada pozitif etkilendiğini gördük ki Merkez Bankası büyük ihtimal altın kotası tarafında da politikasını devam ettirecek. Bunun etkisini iç piyasada fiyat farkı olarak görüyoruz. Tabii ki fiyat farkı bu noktada altın alımları açısından caydırıcı ama dünyanın içinde bulunduğu jeopolitik risk dolayısıyla altın talebi dijitalde de olsa fiziki de olsa bireysel anlamda devam ediyor. Portföylerde bulunduğunu görüyoruz. Tabii ki sonsuza kadar yükselecek bir enstrüman değil ama orta ve uzun vadede baktığımızda risklerin bu noktada devam etmesi özellikle jeopolitik risklerin altını ön plana çıkarıyor ki son günlerde hem tahvil tarafındaki yükseliş hem dolar endeksi tarafında yükseliş hem de altın tarafındaki yükselişi gördük altın ve gümüş tarafındaki yükselişi. O yüzden bireysel yatırımcı kurumlar bazında da baktığımızda altın talebi bu noktada vazgeçilemez noktada şu an itibarıyla. Ama tabii ki sorunların çözülmesi Orta Doğu'daki politikaların değişmesi buradaki altın sürecindeki yönü de etkileyecektir. Belirsizlik devam ettiği sürece altın portföylerde kalabilir ama belirsizliğin ortadan kalktığı noktada zaten göreceğiz ki altın yavaş yavaş gerilemeye devam edecek. Ama şu an pozitif taraftayız diyelim."