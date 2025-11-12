FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altında 46 yıldır olmayan oluyor! 1979'dan bu yana...

Altının güncel performansı altın yatırımcıları tarafından dikkatle takip ediliyor. Altın fiyatları iki haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor. Altının, 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerlediği konuşuluyor. Ons altın 4108 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altında 46 yıldır olmayan oluyor! 1979'dan bu yana...
Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri... Altın fiyatları ons bazında 4100 dolara kadar geriledi fakat ABD hükümetinin kapanmasının sonuna yaklaşılırken Fed'in faiz indirimine dair artan beklentilerle beraber altın iki haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor.

Altında 46 yıldır olmayan oluyor! 1979 dan bu yana... 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Altının fiyatı gene ucuz' Uzman isimden 'elinde altın olanlara' uyarı 'Altının fiyatı gene ucuz' Uzman isimden 'elinde altın olanlara' uyarı

NTV'de yer alan habere göre; özel veriler ABD şirketlerinin 25 Ekim'de sona eren dört haftada ortalama 11 bin 250 kişiyi işten çıkardığını gösterirken bu durumun, iş gücü piyasasındaki devam eden zayıflığı vurgulayarak daha fazla faiz indirimi beklentilerini desteklediği aktarıldı.

Altında 46 yıldır olmayan oluyor! 1979 dan bu yana... 2

Mynet Anket Altın Yatırımcısı Olarak Görüşlerinizi Paylaşın
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Altın fiyatlarının yükseleceğini düşünüyorum.
Altın fiyatlarının düşeceğini düşünüyorum.
Altın fiyatları sabit kalacak.
Fiyatlar hakkında kesin bir görüşüm yok.
Bu anket 11 saat 47 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Yatırımcıların şu anda gelecek ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yaklaşık yüzde 68 olarak fiyatladığını belirtildi. Diğer yandan yatırımcıların ABD hükümetinin şimdiye kadarki en uzun kapanmasını sona erdirmek adına harekete geçmesiyle beraber bir dizi resmi veriyi beklediği de kaydedildi. Senatonun geçici bir fonlama önlemini onaylaması sonrası birkaç gün içinde beklenen yeniden başlatmanın, ekonomik belirsizliği bir miktar hafifletebileceği ve güvenli liman varlıklarına olan talebi azaltabileceği aktarıldı. Diğer yandan altının, 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerlediği kaydedildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

KÜRESEL PİYASALAR TEMKİNLİ İYİMSERLİKLE İLERLİYOR

ABD'de bütçe yetersizliğinden dolayı kapanan hükümetin yeniden açılmasına adım adım yaklaşılıyor. Senato'da kabul edilen geçici bütçe tasarısı için gözler Temsilciler Meclisi'ne çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisinin de tasarıya olumlu oy vereceğini düşündüğünü belirtti.

Altında 46 yıldır olmayan oluyor! 1979 dan bu yana... 3

Analistler, bu gelişmelerle ABD'de hükümetin açılmasına dair beklentilerin arttığına işaret ederek, diğer yandan hükümetin yeniden faaliyete geçmesiyle yayımlanacak resmi verilerin ekonomik görünüm hakkında daha net bir tablo sunacağına dikkati çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İslam Memiş gram altın için yıl sonu fiyatı verdi 'Üzerinde tamamlayabilir' İslam Memiş gram altın için yıl sonu fiyatı verdi 'Üzerinde tamamlayabilir'

Öte yandan ABD'de ADP Araştırma Enstitüsü'nün, 25 Ekim'de sona eren dört haftalık döneme ilişkin öncü verileri ülkede iş gücü piyasasının zayıfladığına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Buna göre ABD'de özel sektör istihdamının, söz konusu dönemde ortalama 11 bin 250 kişi azaldığı tahmin edildi.

Altında 46 yıldır olmayan oluyor! 1979 dan bu yana... 4

Söz konusu veri sonrasında Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerinin yeniden yükselmesi varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Fed'e ilişkin faiz indirimi öngörüleri, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen ayki toplantı sonrasında yaptığı ve güvercin tondan uzak olarak değerlendirilen sözle yönlendirmelerinin ardından zayıflamıştı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yüzde 60'a inen faiz indirimi ihtimalleri yüzde 70'e yaklaştı. Piyasalarda 2026 yılına yönelik beklentilerde ise yeniden 3 faiz indirimi öngörüsü öne çıkmaya başladı.

Altında 46 yıldır olmayan oluyor! 1979 dan bu yana... 5

Dün altının ons fiyatı yüzde 0,4 artışla 4 bin 129 dolara çıkarak yükselişini 3. işlem gününe taşıdı. Altının onsu yeni işlem gününde ise yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 108 dolardan alıcı buluyor. (AA)

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Gram altında gün içinde en yüksek 5630 TL, en düşük 5566 TL seviyesi görüldü. Gram altın fiyatları saat 08.42 itibarıyla 5574 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altında ise en yüksek 4145 dolar, en düşük 4098 dolar seviyesi görüldü. Ons altın fiyatı saat 08.58 itibarıyla 4104 dolar seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altında 46 yıldır olmayan oluyor! 1979 dan bu yana... 6

12 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.59 itibarıyla 4104 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.44 itibarıyla 5575 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.44 itibarıyla 9116 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.44 itibarıyla 18.228 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 09.00 itibarıyla 38.724 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 09.00 itibarıyla 94.133 TL seviyesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!
THY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendiTHY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.574,85
5.575,54
% -0.55
09:12
Ons Altın / TL
173.682,29
173.830,18
% -0.35
09:27
Ons Altın / USD
4.113,58
4.114,10
% -0.39
09:27
Çeyrek Altın
8.919,75
9.116,00
% -0.55
09:12
Yarım Altın
17.783,76
18.232,01
% -0.55
09:12
Ziynet Altın
35.679,01
36.352,51
% -0.55
09:12
Cumhuriyet Altını
38.570,00
39.151,00
% 1.34
16:37
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın ons altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.