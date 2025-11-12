Altında 46 yıldır olmayan oluyor! 1979'dan bu yana...

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri... Altın fiyatları ons bazında 4100 dolara kadar geriledi fakat ABD hükümetinin kapanmasının sonuna yaklaşılırken Fed'in faiz indirimine dair artan beklentilerle beraber altın iki haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor.

NTV'de yer alan habere göre; özel veriler ABD şirketlerinin 25 Ekim'de sona eren dört haftada ortalama 11 bin 250 kişiyi işten çıkardığını gösterirken bu durumun, iş gücü piyasasındaki devam eden zayıflığı vurgulayarak daha fazla faiz indirimi beklentilerini desteklediği aktarıldı.

Yatırımcıların şu anda gelecek ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yaklaşık yüzde 68 olarak fiyatladığını belirtildi. Diğer yandan yatırımcıların ABD hükümetinin şimdiye kadarki en uzun kapanmasını sona erdirmek adına harekete geçmesiyle beraber bir dizi resmi veriyi beklediği de kaydedildi. Senatonun geçici bir fonlama önlemini onaylaması sonrası birkaç gün içinde beklenen yeniden başlatmanın, ekonomik belirsizliği bir miktar hafifletebileceği ve güvenli liman varlıklarına olan talebi azaltabileceği aktarıldı. Diğer yandan altının, 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerlediği kaydedildi.

KÜRESEL PİYASALAR TEMKİNLİ İYİMSERLİKLE İLERLİYOR

ABD'de bütçe yetersizliğinden dolayı kapanan hükümetin yeniden açılmasına adım adım yaklaşılıyor. Senato'da kabul edilen geçici bütçe tasarısı için gözler Temsilciler Meclisi'ne çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisinin de tasarıya olumlu oy vereceğini düşündüğünü belirtti.

Analistler, bu gelişmelerle ABD'de hükümetin açılmasına dair beklentilerin arttığına işaret ederek, diğer yandan hükümetin yeniden faaliyete geçmesiyle yayımlanacak resmi verilerin ekonomik görünüm hakkında daha net bir tablo sunacağına dikkati çekti.

Öte yandan ABD'de ADP Araştırma Enstitüsü'nün, 25 Ekim'de sona eren dört haftalık döneme ilişkin öncü verileri ülkede iş gücü piyasasının zayıfladığına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Buna göre ABD'de özel sektör istihdamının, söz konusu dönemde ortalama 11 bin 250 kişi azaldığı tahmin edildi.

Söz konusu veri sonrasında Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerinin yeniden yükselmesi varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Fed'e ilişkin faiz indirimi öngörüleri, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen ayki toplantı sonrasında yaptığı ve güvercin tondan uzak olarak değerlendirilen sözle yönlendirmelerinin ardından zayıflamıştı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yüzde 60'a inen faiz indirimi ihtimalleri yüzde 70'e yaklaştı. Piyasalarda 2026 yılına yönelik beklentilerde ise yeniden 3 faiz indirimi öngörüsü öne çıkmaya başladı.

Dün altının ons fiyatı yüzde 0,4 artışla 4 bin 129 dolara çıkarak yükselişini 3. işlem gününe taşıdı. Altının onsu yeni işlem gününde ise yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 108 dolardan alıcı buluyor. (AA)

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Gram altında gün içinde en yüksek 5630 TL, en düşük 5566 TL seviyesi görüldü. Gram altın fiyatları saat 08.42 itibarıyla 5574 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altında ise en yüksek 4145 dolar, en düşük 4098 dolar seviyesi görüldü. Ons altın fiyatı saat 08.58 itibarıyla 4104 dolar seviyesinde seyrediyor.

