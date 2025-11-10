İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için rakam verdi

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Bu yükselişin arkasında yatan sebepler merak ediliyor. ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair olumlu gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken altın fiyatlarında Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerle yükseliş eğilimi öne çıkıyor. Peki, altın fiyatları yükselişine devam edecek mi, yeniden düşecek mi? Altında beklenen rakamlar neler? Gram altın ne kadar oldu? 10 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 10 Kasım 2025 Pazartesi canlı altın fiyatları ve altın yorumları...

"HAFTAYA YİNE TEPKİ ALIMIYLA, TEPKİ YÜKSELİŞİYLE BAŞLADIĞINI GÖZLEMLİYORUZ"

A Haber yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir yine devam ediyor. Belirsizlikler var. Yine dinlenme süreci devam ediyor Kasım ayı itibarıyla. Geçen ay Ekim ayında 4282 dolar seviyesi ons altın tarafında görülmüştü, 6.282 lira yine gram altın tarafında görülmüştü. Bir teknik olarak düzeltme yaşandı. Haftaya yine tepki alımıyla, tepki yükselişiyle başladığını gözlemliyoruz. Şu an Kapalı Çarşı'da fiziki altın 5.737 lira seviyesinde, 5650 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Ons altın 4.000 dolar seviyesinde haftayı tamamlamıştı. Şu anda 4080 dolar seviyesinde.

"4150 DOLAR SEVİYESİNE KADAR BİR YÜKSELİŞ GÖREBİLİRİZ"

Bu hafta 4150 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz. Direnç seviyesi olarak 4150 dolar seviyesi var. Yine oradan tekrar gerileyen bir ons altın ve gram altın göreceğiz. Yine bu hafta dalgalı bir seyirde işlemler gerçekleştirebilir.

Bu hafta küresel piyasalar için önemli. Perşembe ve cuma günü Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Her ayın ikinci haftası olduğu gibi. Ancak Amerika'da hükümet kapalı. Dolayısıyla bu verilere ulaşamıyoruz diye biraz daha sesler yükselebilir. Ama çok kötümser değilim. Daha önceki dönemlerde de Amerika'da hükümetler kapanmıştı. Yine bu hafta ya da önümüzdeki hafta bu hükümet tarafındaki açılışlar gerçekleşebilir.

Altın fiyatlarına böyle bir dalgalı seyir devam etse de Kasım ayı genel itibarıyla biraz daha dinlenme sürecinde olacak. Ons altın 4.000 dolar seviyesinin üzerinde, 4080 dolar seviyesine 4150 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olabilir. Ancak alım için yine uygun bir zemin mi? Benim bana göre değil. Biraz daha ons altının 4.000 dolar ve aşağısına sarkması gerekiyor.

"O TEKNİK DÜŞÜŞLER DAHA TAM OLARAK BİTMEDİ"

Eğer vatandaşımızın nakde ihtiyacı yoksa, ev almayacaksa, araba almayacaksa beklemeli. Yine orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Yine 2026 yılında yıllık bazda uzun vadeye baktığımız zaman yine en güçlü direnç seviyesi 8000 lira seviyesi yukarıda direnç konumunda. Yine ons altın tarafında 4800 - 4880 dolar seviyeleri yine bugünkü ekonomik koşullarda geçerliliğini korumakta. O yüzden uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ettiği gibi kısa vadede düzeltme yapması lazım. Aşağıda tekrar alanlarımız var. Biraz daha dinlenmesi lazım. O teknik düşüşler daha tam olarak bitmedi.

Ekim ayında yine yıllık getiride altın getiriyi sağladı. Yine diğer enstrümanlara kıyasla yüzde 3,5 civarında aylık bir getiri oldu ama yıllık baktığımız zaman da yüzde 88 civarında bir getiri olduğunu bakıyoruz ve son bir 25 yıla baktığımız zaman yüzde 9000'den fazla bir getiri sağladı altın"

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,8 artışla 5 bin 434 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,7 üstünde 5 bin 525 lira seviyesinde bulunuyordu. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 1,6 artışla 4 bin 70 dolarda seyrediyordu.

Gram altın saat 12.42 itibarıyla 5543 TL seviyesinde. Ons altın da saat 13.09 itibarıyla 4079 dolar seviyesinde.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

10 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 12.42 itibarıyla 4070 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 12.42 itibarıyla 5543 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 13.08 itibarıyla 9057 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 13.08 itibarıyla 18.115 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 13.08 itibarıyla 38.360 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 13.08 itibarıyla 93.248 TL seviyesinde.