FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için rakam verdi

Altın fiyatları son durum... Altın fiyatları sert yükseliş sonrası devam eden düşüşün ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Altın yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Finans analisti İslam Memiş'ten altın fiyatlarına dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Peki, gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Kasım 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için rakam verdi
Hande Dağ

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Bu yükselişin arkasında yatan sebepler merak ediliyor. ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair olumlu gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken altın fiyatlarında Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerle yükseliş eğilimi öne çıkıyor. Peki, altın fiyatları yükselişine devam edecek mi, yeniden düşecek mi? Altında beklenen rakamlar neler? Gram altın ne kadar oldu? 10 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 10 Kasım 2025 Pazartesi canlı altın fiyatları ve altın yorumları...

İslam Memiş ten altın çıkışı! Tam olarak bitmedi Bu hafta için rakam verdi 1

"HAFTAYA YİNE TEPKİ ALIMIYLA, TEPKİ YÜKSELİŞİYLE BAŞLADIĞINI GÖZLEMLİYORUZ"

A Haber yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir yine devam ediyor. Belirsizlikler var. Yine dinlenme süreci devam ediyor Kasım ayı itibarıyla. Geçen ay Ekim ayında 4282 dolar seviyesi ons altın tarafında görülmüştü, 6.282 lira yine gram altın tarafında görülmüştü. Bir teknik olarak düzeltme yaşandı. Haftaya yine tepki alımıyla, tepki yükselişiyle başladığını gözlemliyoruz. Şu an Kapalı Çarşı'da fiziki altın 5.737 lira seviyesinde, 5650 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Ons altın 4.000 dolar seviyesinde haftayı tamamlamıştı. Şu anda 4080 dolar seviyesinde.

İslam Memiş ten altın çıkışı! Tam olarak bitmedi Bu hafta için rakam verdi 2

"4150 DOLAR SEVİYESİNE KADAR BİR YÜKSELİŞ GÖREBİLİRİZ"

Bu hafta 4150 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz. Direnç seviyesi olarak 4150 dolar seviyesi var. Yine oradan tekrar gerileyen bir ons altın ve gram altın göreceğiz. Yine bu hafta dalgalı bir seyirde işlemler gerçekleştirebilir.

İslam Memiş ten altın çıkışı! Tam olarak bitmedi Bu hafta için rakam verdi 3

Bu hafta küresel piyasalar için önemli. Perşembe ve cuma günü Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Her ayın ikinci haftası olduğu gibi. Ancak Amerika'da hükümet kapalı. Dolayısıyla bu verilere ulaşamıyoruz diye biraz daha sesler yükselebilir. Ama çok kötümser değilim. Daha önceki dönemlerde de Amerika'da hükümetler kapanmıştı. Yine bu hafta ya da önümüzdeki hafta bu hükümet tarafındaki açılışlar gerçekleşebilir.

İslam Memiş ten altın çıkışı! Tam olarak bitmedi Bu hafta için rakam verdi 4

Altın fiyatlarına böyle bir dalgalı seyir devam etse de Kasım ayı genel itibarıyla biraz daha dinlenme sürecinde olacak. Ons altın 4.000 dolar seviyesinin üzerinde, 4080 dolar seviyesine 4150 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olabilir. Ancak alım için yine uygun bir zemin mi? Benim bana göre değil. Biraz daha ons altının 4.000 dolar ve aşağısına sarkması gerekiyor.

İslam Memiş ten altın çıkışı! Tam olarak bitmedi Bu hafta için rakam verdi 5

"O TEKNİK DÜŞÜŞLER DAHA TAM OLARAK BİTMEDİ"

Eğer vatandaşımızın nakde ihtiyacı yoksa, ev almayacaksa, araba almayacaksa beklemeli. Yine orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Yine 2026 yılında yıllık bazda uzun vadeye baktığımız zaman yine en güçlü direnç seviyesi 8000 lira seviyesi yukarıda direnç konumunda. Yine ons altın tarafında 4800 - 4880 dolar seviyeleri yine bugünkü ekonomik koşullarda geçerliliğini korumakta. O yüzden uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ettiği gibi kısa vadede düzeltme yapması lazım. Aşağıda tekrar alanlarımız var. Biraz daha dinlenmesi lazım. O teknik düşüşler daha tam olarak bitmedi.

İslam Memiş ten altın çıkışı! Tam olarak bitmedi Bu hafta için rakam verdi 6

Ekim ayında yine yıllık getiride altın getiriyi sağladı. Yine diğer enstrümanlara kıyasla yüzde 3,5 civarında aylık bir getiri oldu ama yıllık baktığımız zaman da yüzde 88 civarında bir getiri olduğunu bakıyoruz ve son bir 25 yıla baktığımız zaman yüzde 9000'den fazla bir getiri sağladı altın"

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,8 artışla 5 bin 434 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,7 üstünde 5 bin 525 lira seviyesinde bulunuyordu. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 1,6 artışla 4 bin 70 dolarda seyrediyordu.

İslam Memiş ten altın çıkışı! Tam olarak bitmedi Bu hafta için rakam verdi 7

Gram altın saat 12.42 itibarıyla 5543 TL seviyesinde. Ons altın da saat 13.09 itibarıyla 4079 dolar seviyesinde.

İslam Memiş ten altın çıkışı! Tam olarak bitmedi Bu hafta için rakam verdi 8

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

İslam Memiş ten altın çıkışı! Tam olarak bitmedi Bu hafta için rakam verdi 9

10 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 12.42 itibarıyla 4070 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 12.42 itibarıyla 5543 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 13.08 itibarıyla 9057 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 13.08 itibarıyla 18.115 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 13.08 itibarıyla 38.360 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 13.08 itibarıyla 93.248 TL seviyesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Bakan Bayraktar 2028 doğal gaz hedefini açıkladı!Bakan Bayraktar 2028 doğal gaz hedefini açıkladı!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.539,56
5.540,32
% 1.95
13:55
Ons Altın / TL
172.190,30
172.259,63
% 1.9
14:10
Ons Altın / USD
4.078,01
4.078,57
% 1.85
14:10
Çeyrek Altın
8.863,29
9.058,42
% 1.95
13:55
Yarım Altın
17.671,19
18.116,84
% 1.95
13:55
Ziynet Altın
35.453,18
36.122,88
% 1.95
13:55
Cumhuriyet Altını
37.955,00
38.520,00
% 1.56
13:07
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın fiyatları İslam Memiş ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Balıkesir'de peş peşe depremler!

Balıkesir'de peş peşe depremler!

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.