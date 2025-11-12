'Altının fiyatı gene ucuz' Uzman isimden 'elinde altın olanlara' uyarı

Altın fiyatları son dakika... Altın yıl başından beri sert yükseliş göstermesinin ardından düşüşe geçmişti. Ancak bu kez altın fiyatları yeni haftada yeniden yükselişe geçti. Altın yatırımcıları sarı metalin bundan sonraki seyrinin ne olacağını merak ediyor. Yıl sonuna yaklaşılırken altının yılı hangi seviyelerde kapatacağı da araştırılıyor. Uzman isimden dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"ALTIN EN UFAK OLAYLARDAN BİLE ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE ETKİLENEBİLİYOR"

Ekol TV'de yer alan haberde konuşan altın ve para piyasaları uzmanı Nasri Amcalar şu ifadeleri kullandı:

"Hep kalp ritmi gibi inişler ve çıkışlar muhakkak olacaktır. Altın en ufak olaylardan bile çok hızlı bir şekilde etkilenebiliyor. Ons altın geçtiğimiz haftalarda 3900 dolarlara kadar düşmüştü. Bugün itibarıyla 4.000 doların da üzerine çıktı. Bu da gram altın TL'nin son 3 haftadaki en yüksek zirvesini görmesine sebep oldu. 5400 liralı seviyelerden gram altın TL 5800 liraya kadar yükseldi.

Altın Fiyatlarının Geleceği SEN DE KATIL Altının fiyatı yükselecek Altının fiyatı düşecek Fiyatı sabit kalacak Kararsızım Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

Faizlerin yüksek olması baktığımız zaman ekonomileri olumsuz yönde etkiliyor. İki tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi Amerika hükümetinin kapanmasının sonuna yaklaşılması ve Fed'in Aralık ayındaki toplantısına faiz indirme ihtimalinin biraz daha artmasından dolayı güvenli limanı olan altında talebi oluşturdu.

"ALTININ FİYATI GENE UCUZ"

Aslında baktığımız zaman altının fiyatı gene ucuz. Çünkü bundan yaklaşık 20-25 gün önce gram altın TL 6250 liralara kadar yükselmişti. Şu an 5800 lira seviyesinde.

ALTIN YILI NASIL KAPATIR?

5800 - 6000 TL bandında gram altın TL kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Yani ons altına baktığımızda da ons altında 4050, 4100, 4150 dolar arasında muhakkak bir kapanış sağlayacaktır. Panik satışı yapmamalarını tavsiye ediyorum elinde altın olanlardan. Çünkü bu altın tekrardan yukarıya doğru çıkmaya başlayacaktır"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

12 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.53 itibarıyla 4112 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.38 itibarıyla 5578 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.38 itibarıyla 9120 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.39 itibarıyla 18.238 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.46 itibarıyla 38.781 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 07.46 itibarıyla 94.271 TL seviyesinde.