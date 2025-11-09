FİNANS

Yıl sonu gram altın için İslam Memiş fiyat verdi! 'Üzerinde tamamlayabilir'

Altın fiyatları son durum... Altın sert yükseliş sonrası sert düşüşle pek çok yatırımcının aklında soru işaretleri bıraktı. Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürerken özellikle altının yıl sonu fiyatının ne kadar olacağı merak ediliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten, gram altının yılı hangi seviyede kapatabileceğine dair tahmin geldi. Peki, gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Kasım 2025 Pazar güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Hande Dağ

Altın fiyatları yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Bir yükselip bir düşen altın karşısında altın yatırımcıları kafa karışıklığı yaşanırken altının bundan sonraki seyrinin ne olacağı da araştırılıyor. Altın yatırımcıları dalgalı seyir nedeniyle gelişmeleri dakika dakika takip ediyor. Bu hafta da altının hareketli bir seyir izledi. Ons altın fiyatlarında dalgalı bir seyir görüldü. Peki, gram altın ne kadar oldu? 9 Kasım Pazar güncel altın fiyatları ne kadar? Ons altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Kasım 2025 Pazar canlı altın fiyatları ve altın yorumları...

"BU BANT ARALIĞINDA OYALANIYOR"

CNN Türk'te yer alan haberde altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş "Altın fiyatları 3885 - 4020 dolar aralığına sıkıştı. Bu bant aralığında oyalanıyor ve haftayı 4000 dolar seviyesinden tamamladı" dedi.

Devamında İslam Memiş "Ancak gram altına baktığımız zaman geçen hafta kıyasla 150 liralık bir artış olduğunu gözlemliyoruz. 5 bin 500 TL seviyesine kadar geçen hafta gerileyen gram altın TL fiyatı 5 bin 650 TL seviyesinden haftayı tamamladı" şeklinde konuştu.

ALTINDA YIL SONU BEKLENTİSİ

Peki, altında yıl sonu beklentisi ne? İslam Memiş "Gram altın TL fiyatına artık dolar TL kuru destek vererek yükselişine devam edecek. Kısa vadeli düşüşler Kasım sonuna kadar bittikten sonra yeni yukarı yönlü hareketler beklemeye devam edeceğiz ve muhtemelen yılı 6 bin TL seviyesinin üzerinde tamamlayabilir diye tahmin ediyoruz. Kısa vadeli düşüş, sonra yine yükseliş trendinde olan bir altın piyasası karşımızda olabilir" ifadelerini kullandı.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

9 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 4004 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 5434 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 8884 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 17.769 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 37.801 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı 91.888 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.433,33
5.434,09
% 0.83
23:59
Ons Altın / TL
168.981,07
169.032,57
% 0.83
23:59
Ons Altın / USD
4.003,86
4.004,42
% 0.59
23:59
Çeyrek Altın
8.693,33
8.884,74
% 0.83
23:59
Yarım Altın
17.332,33
17.769,48
% 0.83
23:59
Ziynet Altın
34.773,32
35.430,28
% 0.83
23:59
Cumhuriyet Altını
37.365,00
37.930,00
% 0.05
13:00
