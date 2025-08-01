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Altında bir ilk! Yatırımcı bunu beklemezdi ama oldu, en iyi getiriyi o sağladı: Zirvede yer değişimi

Altın yılın ilk 4 ayında sert yükselişlere sahne olmuştu ancak son 3 aydır beklenen yükselişi göstermedi. Temmuz ayını 3 bin 290 dolardan tamamlayan altın ilk defa değer kaybı yaşadı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? 1 Ağustos 2025 gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, Ata altını son durum...

Altında bir ilk! Yatırımcı bunu beklemezdi ama oldu, en iyi getiriyi o sağladı: Zirvede yer değişimi
Ezgi Sivritepe

Altın fiyatları yakından takip edilmeye devam ediliyor. 2024 yılını 2 bin 625 dolar seviyesinden tamamlayan ons altın Nisan ayında 3 bin 500 dolar seviyesini gördü. 1 Ağustos'ta ise 3 bin 293 dolardan işlem görüyor. Mayıs ve Haziran'da sınırlı bir primle yoluna devam eden ons altın, Temmuz'da ilk defa değer kaybetti.

Altında bir ilk! Yatırımcı bunu beklemezdi ama oldu, en iyi getiriyi o sağladı: Zirvede yer değişimi 1

Türkiye gazetesinin haberine göre, 2025 işlemlerine aylık bazda bakıldığında kapanış fiyatları ve primler şöyle gerçekleşti:

  • 2025 Ocak kapanış: 2.798 dolar (%6,62)
  • 2025 Şubat kapanış: 2.858 dolar (%2,15)
  • 2025 Mart kapanış: 3.123 dolar (%9,29)
  • 2025 Nisan kapanış: 3.288 dolar (%5,26)
  • 2025 Mayıs kapanış: 3.289 dolar (%0,05)
  • 2025 Haziran kapanış: 3.303 dolar (%0,41)
  • 2025 Temmuz kapanış: 3.290 dolar (%-0,39)

Nisan ve temmuz ayı kapanışı dikkate alındığında ise ons fiyatında sadece on binde 6 gibi çok sınırlı bir prim öne çıkıyor.

Altında bir ilk! Yatırımcı bunu beklemezdi ama oldu, en iyi getiriyi o sağladı: Zirvede yer değişimi 2

ALTIN FİYATLARINI NE ETKİLİYOR?

Altın fiyatlarını etkileyen en büyük faktörler ise jeopolitik riskler, merkez bankalarının alımları, gümrük tarifeleri, ETF’lerde güçlü bir şekilde kendini gösteren kurumsal-bireysel yatırımcı girişleri işaret ediliyor.

Merkez bankaları altın alımını hzılandırmış olsa da ikinci çeyrekte bu durum yavaşladı. Merkez bankaları Nisan-Haziran 2025 döneminde resmi altın rezervlerini 166 ton artırdı. Bu, 2024'ün 2. çeyreğine kıyasla %21'lik bir düşüşe işaret ediyor.

Altında bir ilk! Yatırımcı bunu beklemezdi ama oldu, en iyi getiriyi o sağladı: Zirvede yer değişimi 3

BANKALARIN ALTIN TAHMİNLERİ

Son tahminlere bakıldığında; Morgan Stanley analistleri altın için dördüncü çeyrek hedef fiyatını ons başına 3.800 dolara yükseltti. Kanada merkezli çok uluslu banka CIBC, altın fiyatlarının bu yıl 3.600 dolara yükseleceğini öngörüyor. ABD’li Goldman Sachs da yıl sonuna kadar ons başına 3.700 dolarlık beklentisini ileri sürmüştü.

Ancak ABD’li Citi, altın fiyatlarında düşüş bekliyor. Banka tarafından haziran ayında yayımlanan raporda, 6-12 aylık tahminler 3 bin dolardan 2 bin 800 dolara revize edilmişti.
Altında bir ilk! Yatırımcı bunu beklemezdi ama oldu, en iyi getiriyi o sağladı: Zirvede yer değişimi 4

GRAM FİYATI, TL GETİRİSİNİN ALTINDA...

Bu arada nisan ayını 4.055 TL’den tamamlayan gram altın fiyatı, kurdan aldığı destekle Temmuz kapanışını 4 bin 299 TL’den gerçekleştirdi. Son 3 aylık dönemde gram altın yatırımcısı yüzde 6 getiri elde etti. Ancak söz konusu dönemde risksiz TL mevduat ve para piyasası fonlarının getirisi ise yaklaşık yüzde 9 olarak gerçekleşti. Gram altının performansı, bu dönemde TL’nin performansının altında kaldı.
Altında bir ilk! Yatırımcı bunu beklemezdi ama oldu, en iyi getiriyi o sağladı: Zirvede yer değişimi 5

Peki, şu anda altın fiyatlarında son durum ne? Kapalı Çarşı altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, ons altın, Cumhuriyet altını, Ata altını, yarım altın... İşte 1 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları...

Altında bir ilk! Yatırımcı bunu beklemezdi ama oldu, en iyi getiriyi o sağladı: Zirvede yer değişimi 6

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.310,32
4.310,81
% 0.26
09:12
Ons Altın / TL
133.939,57
133.963,59
% 0.17
09:27
Ons Altın / USD
3.293,55
3.293,94
% 0.09
09:27
Çeyrek Altın
6.896,51
7.048,18
% 0.26
09:12
Yarım Altın
13.749,91
14.096,36
% 0.26
09:12
Ziynet Altın
27.587,04
28.107,11
% 0.26
09:12
Cumhuriyet Altını
28.746,00
29.181,00
% 0.24
17:02
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