Altında bir rekor daha! ABD'li dev bankadan yeni tahmin... Tabelada rakamları gören şaşırıyor

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları küresel ekonomide yaşanan belirsizliklerden etkilenmeye devam ediyor. Piyasaların gündeminde Fed'in beklenen faiz indirimleri ve ABD'de hükümetin kapanma süreci var. Son olarak altın yeniden rekor kırarak tarihi zirvesini gördü. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 7 Ekim 2025 Salı güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

GRAM ALTIN VE ONS ALTINDA YENİ REKORLAR

Gram altın rekor serisini sürdürüyor. Gram altın en yüksek 5333 TL, en düşük 5304 TL seviyesini gördü. Gram altın fiyatları saat 07.29 itibarıyla 5329 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın ise en yüksek 3977 dolar, en düşük 3956 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.44 itibarıyla 3973 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altında yaşanan yükselişlerde, Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi ve ABD'de federal hükümetin kapanması sonrasında yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesinin etkisi olduğu belirtiliyor.

GOLDMAN SACHS'TAN YENİ TAHMİN

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Aralık 2026 altın fiyat tahminini ons başına 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti.

CANLI ALTIN FİYATLARI

7 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.44 itibarıyla 3973 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.29 itibarıyla 5329 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 14.40 itibarıyla 8626 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 14.40 itibarıyla 17.248 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.54 itibarıyla 36.456 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 14.54 itibarıyla 88.421 TL seviyesinde.