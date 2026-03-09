Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarında son durum! ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda bölgede çatışma devam ederken piyasalar da etkilenmeye devam ediyor. Jeopolitik gerilimin yükselmesine rağmen altın fiyatları haftaya sert düşüşle başladı. Güçlenen ABD doları ve artan enerji fiyatlarının enflasyon beklentilerini yukarı çekmesi, yatırımcıların faiz indirimi umutlarını zayıflatırken değerli metal üzerinde baskı yarattı. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Gümüş fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı'da durum ne? İşte 9 Mart 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 5197 dolar, en düşük 5014 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.36 itibarıyla 5092 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın ise gün içinde en yüksek 7364 TL, en düşük 7108 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.21 itibarıyla 7217 TL seviyesinde seyrediyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre; Orta Doğu'daki savaş ikinci haftasına girerken petrol fiyatlarının 120 dolara yaklaşması enflasyon endişelerini artırdı. Güçlenen dolar ve yüksek faiz beklentileri de altın fiyatlarında sert düşüşe yol açtı.

Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ABD’de enflasyon endişelerini artırmasının, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını daha uzun süre sabit tutabileceği ya da artırabileceği beklentisini güçlendirdiği aktarılıyor. Daha yüksek borçlanma maliyetleri ve güçlü doların genellikle değerli metaller için olumsuz bir ortam yarattığı kaydediliyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre; ABD dolarının üç aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıkmasının, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdiği öğrenildi.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

9 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.36 itibarıyla 5092 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.21 itibarıyla 7217 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.23 itibarıyla 11.799 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.23 itibarıyla 23.603 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.33 itibarıyla 49.524 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.33 itibarıyla 120.305 TL seviyesinde.