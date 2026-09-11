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Altında düşüş sürüyor! Kritik veri için geri sayım başladı

Altının ons fiyatı son işlem gününe 4.323 dolardan başladı. Geçen cuma kapanışına göre yüzde 2’nin de üzerinde değer kaybı yaşayan ons altın, 3 haftalık düşüş serisine doğru ilerliyor. Petrol fiyatları ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişle birlikte FED’den de gelecek hafta faiz artışı tahminlerinin ivmelenmesi, sarı metali baskılayan ana unsurlar oldu. Dikkatler bugün ABD’de açıklanacak ağustos enflasyonunda…

Altında düşüş sürüyor! Kritik veri için geri sayım başladı
Cansu Çamcı

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde yüzde 1,93 değer kaybederek 4.317 dolardan kapandı. Yaklaşık 5 hafta aranın ardından 50 günlük üssel hareketli ortalamaya işaret eden 4.315 dolar desteğine kadar gerileyen ons altında, bugünkü ilk işlemlerde sınırlı tepki alımları takip ediliyor. Ons altın, TSİ 06:00 itibarıyla 4.323 dolardan fiyatlandı.

3 HAFTALIK DÜŞÜŞ SERİSİ

Haftanın son işlem gününe girilirken ons altın, geçen cuma kapanışına göre yaklaşık yüzde 2,35 değer kaybı yaşıyor. Böylece altın, 3 haftalık düşüş serisine doğru ilerliyor. Ons altındaki zayıflık gram altın fiyatına da yansıyor. Geçen haftayı 6.897 TL'den tamamlayan gram altın, bugünkü işlemlere 6.754 TL'den başladı.
Altında düşüş sürüyor! Kritik veri için geri sayım başladı 1

PETROL VE FAİZ BASKISI

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında, petrol fiyatlarının 110 dolar sınırına kadar yükseldi ve 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyelere yöneldi. Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş, küresel piyasalarda enflasyon ve faiz endişelerini artırarak ons altın üzerinde baskı oluşturdu. Avrupa Merkez Bankası da enerji fiyatlarının oluşturduğu enflasyonist baskıya karşı faizi 25 baz puan artırarak yüzde 2,50'ye yükseltti.

TAHVİLLERDE YENİ ZİRVE

Küresel tahvil getirileri yüksek seviyelerini korudu. ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,97 ile yaklaşık son 3 yılın zirvesine yöneldi. Getiri sağlamayan altın, tahvil faizlerindeki yükseliş karşısında baskı altında kaldı. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı da gelecek hafta çarşamba günü açıklanacak. CME FedWatch verilerine göre, bugün itibarıyla faiz artışı ihtimali yüzde 72,4 seviyesinde fiyatlanıyor. Söz konusu oran düne kadar yüzde 60 civarında seyrediyordu.
Altında düşüş sürüyor! Kritik veri için geri sayım başladı 2

ORTA DOĞU GERİLİMİ

Jeopolitik risklerdeki belirsizlik de devam ediyor. Ahlatçı Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “ABD-İran geriliminin enerji piyasasına etkisi güçlü. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği normal seviyelerin oldukça altında kalırken, İran bağlantılı Husilerin Kızıldeniz'de etkinliğini artırması ve ABD'nin İran'daki Pickaxe Mountain bölgesine yeni saldırı ihtimalini gündemde tutması, petrolde arz endişelerini canlı tutuyor” denildi.

ABD'DE ÜFE YÜKSEK

Analizde, ABD'de dün açıklanan ÜFE verisinin FED fiyatlaması açısından önemli başlıklardan biri olduğuna da dikkat çekildi. Değerlendirmede, “Üretici fiyatları ağustosta yüzde 0,4 artarak beklentiye paralel gelirken, yıllık artış yüzde 5,4'e yükseldi. Böylece enerji fiyatlarındaki yükselişin üretici maliyetlerine yansımaya başladığı görüldü. Yıllık enflasyonun yüksek kalması FED açısından rahatlatıcı bir tablo sunmuyor” ifadelerine yer verildi.
Altında düşüş sürüyor! Kritik veri için geri sayım başladı 3

GÖZLER BUGÜN TÜFE'DE

Piyasalarda gözler bugün TSİ 15:30’da ABD'de açıklanacak ağustos TÜFE verisine çevrildi. Verinin yüksek kalmaya devam etmesi veya beklentileri aşması halinde “şahin FED” beklentisinin güçlenebileceği ve bunun da altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırabileceği belirtiliyor. Ons altında kısa vadede 4.282 dolar destek, 4.445 dolar ise direnç seviyesi olarak gösteriliyor.

Kaynak:Türkiye Gazetesi

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.764,04
6.764,99
% 0.42
07:40
Ons Altın / TL
210.641,60
210.716,77
% 0.58
07:55
Ons Altın / USD
4.334,36
4.334,99
% 0.39
07:55
Çeyrek Altın
10.822,46
11.060,76
% 0.42
07:40
Yarım Altın
21.577,03
22.121,06
% 0.42
07:40
Ziynet Altın
43.289,83
44.107,73
% 0.42
07:40
Cumhuriyet Altını
45.064,00
45.740,00
% -0.73
17:00
Anahtar Kelimeler:
Altın
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