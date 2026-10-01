Altında gözler o aya çevrildi! İslam Memiş “Bizim için önemli” diyerek açıkladı

Altın fiyatları eylül ayını yaklaşık yüzde 6 kayıpla tamamlarken, ekim ayına da düşüşle başladı. Gram altın 6 bin 500 lira bandında işlem görürken, ons altın tarafında ise 4 bin 100 dolar seviyelerinin üzerinde hareketlilik sürüyor. Piyasalardaki yön arayışı devam ederken yatırımcıların gözü, altının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğine çevrildi.

Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yıl başından bu yana yaşanan hareketliliği değerlendirerek önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini anlattı. Memiş'in aktardığına göre gram altın ocak ayında 6 bin 157 lira seviyesinden başladığı yılı, aynı ayın sonunda 8 bin 157 liraya kadar yükselerek geçirdi. Böylece gram altında 2 bin liralık getiri sağlandı. Ancak bu hareket teknik ve mantıksal olarak okunabilen bir yükseliş olarak değerlendirilmedi.

ONS ALTINDA 5 BİN 600 DOLARLI SEVİYELER GÖRÜLDÜ

Aynı süreçte ons altın 5 bin 600 dolara kadar yükseldi. Savaşın başlaması, petrol fiyatlarının yükselmesi ve Amerikan tahvil faizlerindeki artışın ardından düşüş trendi yaklaşık 8 ay devam etti.

Haziran ayında dip seviyelerin görüldüğünü belirten Memiş, gram altının 5 bin 950 liraya, ons altının ise uluslararası piyasalarda 3 bin 950 dolar seviyesine kadar gerilediğini söyledi. Bu seviyelerin ardından ağustos ayında yeniden zirveler görüldü. Ons altın 4 bin 700 dolara, gram altın ise 7 bin 229 liraya kadar yükseldi.

Eylül ayında ise altın yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti. Memiş, tatil sezonunun sona ermesinin ardından Donald Trump'ın jeopolitik gerilimi artıran açıklamalarının yeniden gündeme geldiğini, ons altında düşüşlerin görüldüğünü belirtti.

FED FAİZ ARTIRDI, TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ

Altındaki baskının yalnızca jeopolitik gelişmelerden kaynaklanmadığını belirten Memiş, ABD Merkez Bankası Fed'in 25 baz puanlık faiz artırdığını ve tahvil faizlerinin yüzde 5'in üzerine yükseldiğini ifade etti. Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumun yanı sıra jeopolitik gerilim ve savaş riskindeki artışın da piyasaları etkilediğini söyledi.

Tahvil faizlerinin yükseldiği, Fed'in faiz artırdığı ve doların uluslararası piyasalarda güçlendiği bir ortamda altının baskı altında kaldığını belirten Memiş, yatırımcıların dolar pozisyonlarına yöneldiğini ve tahvillere girişler olduğunu aktardı. Ayrıca nakit ihtiyacı bulunan bazı ülkelerin de bu ihtiyaç nedeniyle altın satmak zorunda kaldığını ifade etti.

ALTINDA 4 BİN 162 DOLAR SEVİYESİ

Ons altının haftaya düşüşle başladığını ve 4 bin 120 dolar seviyesine kadar gerilediğini belirten Memiş, sonrasında sınırlı bir tepki alımı görüldüğünü söyledi. Ons altının 4 bin 162 dolar seviyesinde olduğunu aktaran Memiş, Kapalıçarşı'da gram altının ise 6 bin 500-6 bin 700 lira aralığında dar bir bantta hareket ettiğini ifade etti.

Önümüzdeki dönemde yatırımcıların uzun vadeli veya kısa vadeli yatırımcı olup olmadığını belirlemesi gerektiğini söyleyen Memiş, kısa vadede baskılanma ve dalgalanmanın devam edebileceğini belirtti. Özellikle kasım ayına dikkat çeken Memiş, bu dönemin piyasalarda yeni bir hikayenin oluşması açısından önemli olabileceğini ifade etti.

KASIM AYINDA YENİ SENARYO GÜNDEME GELEBİLİR

Donald Trump'ın ara seçimlerle bağlantılı olarak savaşın biteceği, İran'la anlaşma sağlanacağı ve petrol fiyatlarının sert şekilde düşeceği yönündeki açıklamalarına dikkat çeken Memiş, savaşın gerçekten sona ermesi halinde piyasalarda farklı bir tablonun ortaya çıkabileceğini söyledi.

Petrol fiyatlarında sert düşüş görülmesi halinde dolar endeksinin ve Amerikan tahvil faizlerinin de gerileyebileceğini belirten Memiş, böyle bir durumda altın ve gümüşte sert yükselişler görülebileceğini ifade etti. Buna karşılık savaşın devam etmesi ve barışın gelmemesi halinde ons altında 4 bin 200-4 bin 600 dolar aralığındaki hareketin sürebileceğini söyledi.

"YATIRIMCI YİNE SAVAŞ ODAKLI BİR PİYASAYA ODAKLANMASI LAZIM."

Memiş, ocak ayından bu yana uygulanan stratejide herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek birikimlerin çeşitlendirilmesi ve uzun vadeli planlama yapılması gerektiğini söyledi. Kısa vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiğini belirten Memiş, küresel ekonomilerin nereye gideceğinin ve piyasalarda neler yaşanacağının şu aşamada öngörülemediğini ifade etti.

Merkez bankalarının bile önünü göremediği bir süreçten geçildiğini belirten Memiş, kısa vadede yatırımcıların 6 bin 500-7 bin 500 lira aralığını takip edebileceğini söyledi. Kasım ayında yeni bir hikaye oluşması veya bir anlaşma haberinin gelmesi halinde 8 bin lira ve üzerindeki seviyelerin takip edilebileceğini belirten Memiş, savaşın devam etmesi durumunda ise gram altında 6 bin 500-7 bin 500 lira aralığında dalgalanmanın sürebileceğini ifade etti.

ALTINDA FİYATLANMAYAN RİSKE DİKKAT ÇEKTİ

Memiş ayrıca 8 aylık süreçte altın, gümüş ve diğer endüstriyel metallerin gerçek bir enflasyonu ve gerçek bir savaşı satın almadığını belirterek bunun bir risk olarak kenarda durmaya devam ettiğini söyledi.

Fon soruşturmasının yatırımcıları altına yöneltip yöneltmeyeceği konusunda da değerlendirmede bulunan Memiş, böyle bir beklentisinin olmadığını ifade etti. Yastık altına girişlerin ve mevduat tarafındaki tercihlerin zaman zaman görülebileceğini belirten Memiş, ancak mevcut durumda bu konuda analiz yapmak için erken olduğunu söyledi.

BDDK, SPK ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen açıklamalarla sürecin yavaş yavaş netleştiğini belirten Memiş, kaygı ve korkuyla piyasadan çıkan yatırımcıların güvenli liman arayışının devam edeceğini ifade etti.

FİZİKİ ALTINDA İŞÇİLİK DÜŞTÜ

Fiziki altın tarafındaki fiyatlamaya da dikkat çeken Memiş, mart ayında 12 bin 500 dolar seviyesinde işçilik görüldüğünü, şu anda ise eksi 300 dolar seviyesinde işçilik bulunduğunu belirtti. Memiş, bunun fiziki altının en ucuz olduğu dönemlerden birine işaret ettiğini söyledi.

Yatırımcıların mevduat, döviz ve altın arasında kendi tercihine göre hareket edebileceğini belirten Memiş, kısa vadeli bir beklenti içine girilmemesi gerektiğini ifade etti. TL tarafında risksiz ve sabit bir getiri bulunması nedeniyle yatırımcı tercihlerinin genellikle mevduattan yana olabileceğini tahmin ettiğini söyledi.

Haber Global'e konuşan İslam Memiş, altının uzun vadede güvenli liman niteliğini koruduğunu belirterek kısa vadeli hareketlerle uzun vadeli görünümün birbirinden ayrılması gerektiğine dikkat çekti. Geçen yılın aynı dönemindeki fiyat ile bugünkü fiyat karşılaştırıldığında altının bir yıllık süreçte yüzde 30 getiri sağladığını belirten Memiş, kısa vadede savaş kaynaklı düşüşlerin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"UZUN VADEDE ALTIN HER ZAMAN GÜVENLİ LİMANDIR."

Memiş ayrıca merkez bankalarının altın alımlarını ciddi anlamda artırmaya devam ettiğini ifade etti. Böylece altın fiyatlarında kısa vadeli baskı ve dalgalanma sürerken, yatırımcıların özellikle jeopolitik gelişmeleri, savaşın seyrini ve kasım ayında ortaya çıkabilecek yeni gelişmeleri takip etmesi gerektiğini belirtti.