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Kastamonu, Sinop ve Çankırı'da 39 milyon TL'lik destekte son başvuru tarihi uzatıldı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Kastamonu, Sinop ve Çankırı’da yürütülen 2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın son başvuru tarihi 16 Ekim’e uzatıldı.

Kastamonu, Sinop ve Çankırı'da 39 milyon TL'lik destekte son başvuru tarihi uzatıldı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen 2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SOSGİP) son başvuru tarihi uzatıldı. "Sivil Toplum Güçleniyor" sloganıyla ilan edilen program aracılığıyla, TR82 Bölgesi'nde faaliyet gösteren sosyal girişimlerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, sosyal sorunlara yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi ve ekonomik dayanıklılıklarının artırılması hedefleniyor. Program kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta uygulanacak projelere toplam 725 bin avro (yaklaşık 39 milyon TL) tutarında hibe desteği verilecek.

Destek programından TR82 Bölgesi'nde faaliyet gösteren kooperatifler, birlikler (kadın kooperatif birlikleri ve üretici birlikleri), dernekler, vakıflar (iktisadi işletmesi bulun an veya kurmayı planlayan) ile sosyal işletmeler yararlanabilecek. Program çerçevesinde uygun projelere 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ve yüzde 90'a varan oranlarda hibe desteği sağlanacak.

20 Temmuz 2026 tarihi itibariyle ilan edilen SOSGİP Mali Destek Programı’na başvuruda bulunmak isteyen kurum ve kuruluşların başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 16 Ekim Cuma günü saat 23.59’a kadar, taahhütname teslimini ise 23 Ekim Cuma günü saat 17.00’ye kadar tamamlamaları gerekiyor.

Programa ilişkin revize edilmiş başvuru rehberine ve detaylı bilgilere Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın internet sitesinden erişilebileceği belirtildi.

Kastamonu, Sinop ve Çankırı da 39 milyon TL lik destekte son başvuru tarihi uzatıldı 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çankırı Kastamonu Sinop Hibe desteği
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