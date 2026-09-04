Altında ibre yukarıya döndü! Gram altında yükseliş

Altın piyasasında yön yeniden yukarı döndü. Küresel piyasalarda ons altının güç kazanması Türkiye'deki fiyatlara da yansırken, 4 Eylül Cuma günü altın piyasasındaki dalgalı seyir devam ediyor.

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimle sert düşüşler yaşayan altın, haftanın son işlem gününü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Eylül 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.965,32 TL

SATIŞ: 6.966,47 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.144,36 TL

SATIŞ: 11.389,70 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 44.744,00 TL

SATIŞ: 45.269,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 44.675,00 TL

SATIŞ: 45.200,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 6.275,84 TL

Satış: 6.336,08 TL

Küresel piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Açıklanacak istihdam verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayındaki faiz kararına dair beklentileri şekillendirmesi bekleniyor. Piyasalar, zayıf gelebilecek bir istihdam tablosunun ve işsizlikteki olası bir artışın faiz artırımı ihtimalini zayıflatacağını, bu durumun da altın fiyatlarına yukarı yönlü ivme kazandıracağını öngörüyor.