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Altında ibre yukarıya döndü! Gram altında yükseliş

ABD istihdam verileriyle güçlenen altın, ons tarafındaki hızlı yükselişin etkisiyle gramda 7 bin TL sınırına yaklaşırken piyasaların gözü yeni verilerde. Haftanın son işlem gününde çeyrek, gram, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar...

Altında ibre yukarıya döndü! Gram altında yükseliş
Cansu Çamcı

Altın piyasasında yön yeniden yukarı döndü. Küresel piyasalarda ons altının güç kazanması Türkiye'deki fiyatlara da yansırken, 4 Eylül Cuma günü altın piyasasındaki dalgalı seyir devam ediyor.

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimle sert düşüşler yaşayan altın, haftanın son işlem gününü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Eylül 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.965,32 TL
SATIŞ: 6.966,47 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.144,36 TL
SATIŞ: 11.389,70 TL

Altında ibre yukarıya döndü! Gram altında yükseliş 1

TAM ALTIN

ALIŞ: 44.744,00 TL
SATIŞ: 45.269,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 44.675,00 TL
SATIŞ: 45.200,00 TL

Altında ibre yukarıya döndü! Gram altında yükseliş 2

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 6.275,84 TL

Satış: 6.336,08 TL

Altında ibre yukarıya döndü! Gram altında yükseliş 3

Küresel piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Açıklanacak istihdam verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayındaki faiz kararına dair beklentileri şekillendirmesi bekleniyor. Piyasalar, zayıf gelebilecek bir istihdam tablosunun ve işsizlikteki olası bir artışın faiz artırımı ihtimalini zayıflatacağını, bu durumun da altın fiyatlarına yukarı yönlü ivme kazandıracağını öngörüyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.963,31
6.964,30
% 0.2
08:49
Ons Altın / TL
216.489,06
216.566,40
% 0.17
09:04
Ons Altın / USD
4.469,80
4.470,38
% -0.06
09:04
Çeyrek Altın
11.141,29
11.386,64
% 0.2
08:49
Yarım Altın
22.212,95
22.773,27
% 0.2
08:49
Ziynet Altın
44.564,67
45.405,94
% 0.2
08:49
Cumhuriyet Altını
45.834,00
46.628,00
% 3.33
16:34
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın
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