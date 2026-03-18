Altında kritik seviye kaybedildi! FED faiz kararı öncesi yüzde 3 düştü

Piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi. Altın fiyatları, doların güç kazanması ve FED’e ilişkin faiz indirim beklentilerinin azalmasıyla değer kaybediyor.

18 Mart saat 16.32’de ons altın yüzde 1.22 düşüşle 7.207'den işlem görüyor. Gram altın 7811 TL ile ons altın ise 5598 dolar ile zirveyi görmüştü.

İŞTE KAPALIÇARŞI FİYATLARI...

DOLAR 100 EŞİĞİNİ AŞTI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları jeopolitik riskleri ve ekonomik belirsizlikleri artırdı. Savaşın enflasyonu olumsuz etkilemesinden dolayı FED’in Mart’ta ihtiyatlı davranarak politika faizini sabit tutması bekleniyor.

FED’e ilişkin faiz indirim beklentilerinin azalması ve dolar endeksinin 100 barajını aşması değerli metalleri baskıladı.

YÜZDE 3'Ü AŞTI!

Savaş sonrası ilk günlerde 7.661 TL seviyelerini gören gram altın fiyatı Fed faiz kararı öncesi 6.900 TL seviyesinin altına geriledi. Öğleden sonra yaşanan sert kayıpla birlikte fiyatlarda düşüş %3'ü aştı.

"OLASI FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİNİ ETKİLEYEBİLİR"

Altın ve gümüş fiyatlarının seyrinde Fed’in kararının belirleyici olacağını belirten OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Altının yönü büyük ölçüde Fed’in ileriye dönük mesajlarına bağlı. Orta Doğu’daki gelişmeler, olası faiz indirimi beklentilerini etkileyebilir.” dedi.