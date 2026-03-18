Altında kritik seviye kaybedildi! FED faiz kararı öncesi yüzde 3 düştü

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ile dalgalanan altın ve gümüş fiyatları, Fed faiz kararı öncesi düşüşünü hızlandırdı. Ons altın 5 bin doların altına sarkarken, ons gümüş ise 80 doların altında fiyatlanıyor. Peki, 18 Mart gram altın ne kadar oldu? Kritik karar sonrası piyasalarda beklenti ne? İşte detaylar...

Altında kritik seviye kaybedildi! FED faiz kararı öncesi yüzde 3 düştü
Cansu Çamcı

Piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi. Altın fiyatları, doların güç kazanması ve FED’e ilişkin faiz indirim beklentilerinin azalmasıyla değer kaybediyor.

18 Mart saat 16.32’de ons altın yüzde 1.22 düşüşle 7.207'den işlem görüyor. Gram altın 7811 TL ile ons altın ise 5598 dolar ile zirveyi görmüştü.

İŞTE KAPALIÇARŞI FİYATLARI...

Altında kritik seviye kaybedildi! FED faiz kararı öncesi yüzde 3 düştü 1

DOLAR 100 EŞİĞİNİ AŞTI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları jeopolitik riskleri ve ekonomik belirsizlikleri artırdı. Savaşın enflasyonu olumsuz etkilemesinden dolayı FED’in Mart’ta ihtiyatlı davranarak politika faizini sabit tutması bekleniyor.

FED’e ilişkin faiz indirim beklentilerinin azalması ve dolar endeksinin 100 barajını aşması değerli metalleri baskıladı.

Altında kritik seviye kaybedildi! FED faiz kararı öncesi yüzde 3 düştü 2

YÜZDE 3'Ü AŞTI!

Savaş sonrası ilk günlerde 7.661 TL seviyelerini gören gram altın fiyatı Fed faiz kararı öncesi 6.900 TL seviyesinin altına geriledi. Öğleden sonra yaşanan sert kayıpla birlikte fiyatlarda düşüş %3'ü aştı.

"OLASI FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİNİ ETKİLEYEBİLİR"

Altın ve gümüş fiyatlarının seyrinde Fed’in kararının belirleyici olacağını belirten OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Altının yönü büyük ölçüde Fed’in ileriye dönük mesajlarına bağlı. Orta Doğu’daki gelişmeler, olası faiz indirimi beklentilerini etkileyebilir.” dedi.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.920,84
6.921,75
% -2.69
16:40
Ons Altın / TL
215.458,75
215.558,25
% -2.58
16:55
Ons Altın / USD
4.872,09
4.872,73
% -2.67
16:55
Çeyrek Altın
11.073,35
11.317,06
% -2.69
16:40
Yarım Altın
22.077,48
22.634,13
% -2.69
16:40
Ziynet Altın
44.293,38
45.129,82
% -2.69
16:40
Cumhuriyet Altını
47.364,00
48.082,00
% -1.43
16:04
Anahtar Kelimeler:
Altın Orta Doğu
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

