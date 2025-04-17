Altında rekor üstüne rekor! Yeni zirve görüldü... Gram altın 4100 TL'yi geçti

Altın fiyatlarında son durum! Altın yükselecek mi düşecek mi? Gram altın ne kadar oldu? Küresel ekonomide ticaret savaşlarının etkisiyle birlikte artan belirsizlik ortamı altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Powell açıklamasında, bankanın kendini enflasyon ve istihdam hedeflerinin gerilim içinde olduğu zorlu bir senaryonun içinde bulabileceği uyarısında bulundu. Peki, altında son durum ne oldu? İşte detaylar...

POWELL'IN MERAKLA BEKLENEN AÇIKLAMASI! 'DAHA FAZLA NETLİK BEKLEMEK İÇİN İYİ BİR KONUMDAYIZ'

Politika değişikliklerini daha iyi anladıkça, ekonomiye ve dolayısıyla para politikasına etkileri hakkında daha net fikirleri olacağını belirten Powell, "Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artışa yol açması oldukça muhtemel. Enflasyonist etkiler daha kalıcı da olabilir." dedi.

Powell, bu sonucu önlemenin etkilerin boyutuna, fiyatlara tam olarak yansımasının ne kadar süreceğine ve nihayetinde uzun vadeli enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanmış olmasına bağlı olacağını ifade ederek, "Bizim yükümlülüğümüz uzun vadeli enflasyon beklentilerini iyi şekilde çıpalamak ve fiyat seviyesindeki bir kerelik artışın süregelen bir enflasyon sorununa dönüşmemesini sağlamak." diye konuştu.

Bu yükümlülüğü yerine getirmek için harekete geçerken maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini dengeleyeceklerini kaydeden Powell, "Kendimizi, enflasyon ve istihdam hedeflerimizin gerilim içinde olduğu zorlu bir senaryonun içinde bulabiliriz." dedi.

Powell, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini analiz etmeyi sürdürdüklerini belirterek, "Şimdilik, politika duruşumuzda herhangi bir ayarlama yapmayı düşünmeden önce daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız." diye konuştu.

17 NİSAN 2025 ALTIN FİYATLARI

Küresel ekonomide belirsizlik tırmanırken artan taleple birlikte altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Bir süredir peş peşe rekorların geldiği altın yeniden zirve seviyesini gördü.

Gram altın 4117 TL ile en yüksek seviyesini test etti. Gram altın sabah saatlerinde 4096 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise 3357 dolar ile en yüksek seviyesini gördü. Ons altın sabah saatlerinde ise 3342 dolar seviyelerinde seyrediyor.